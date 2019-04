Diferenças entre a pélvis feminina e masculina

A carregar o vídeo ...

Casimir Pulaski é considerado um dos maiores heróis da Guerra da Independência dos Estados Unidos , no século XVIII. Mas uma investigação ao seu esqueleto revelou que a História se pode ter enganado: não era um homem, mas uma mulher ou intersexo.A constatação foi revelada logo na primeira análise à sua pélvis. Virginia Hutton Estabrook, investigadora da Universidade do Sul da Geórgia, nos EUA, contou à NBC: "Uma das características que permite distinguir o esqueleto de um homem do de uma mulher é a pélvis. Nas mulheres, tem uma forma mais oval. É menos parecida com um coração do que a pélvis masculina. A de Pulaski parecia muito feminina."Os investigadores debruçaram-se sobre os restos mortais de Pulaski, originário da Polónia, após a remoção de um monumento ao general, debaixo do qual se encontrava uma caixa com as ossadas. Charles Merbs, antropologista forense da Universidade Estatal do Arizona, trabalhou com Karen Burns, da Universidade da Geórgia, e com outros peritos. Detalhou a sua surpresa quando viu o esqueleto ao jornal The Guardian: "A dra. Burns pediu-me antes de eu entrar 'vá e não saia aos gritos'. Quis que o estudasse com muito cuidado e afinco, que depois nos sentaríamos para discutir. Entrei e percebi logo do que ela falava. O esqueleto era o mais feminino que pode ser."Quando se depararam com as evidências, os investigadores quiseram assegurar que os ossos eram de Pulaski. Compararam o ADN com o de uma sobrinha afastada, e analisaram a coincidência entre lesões conhecidas ou outras características físicas e o esqueleto. Provaram que era o general.Pulaski ajudou a formar a Cavalaria dos EUA. Era conhecido como um excelente cavaleiro e salvou George Washington em Brandywine, em 1777. Era um seu protegido. Nunca se casou nem teve filhos, e morreu em 1779, depois de se ferir em batalha. Agora, as descobertas sobre o seu corpo serão detalhadas num documentário do Smithsonian - o instituto que financiou a investigação."Eu não penso, que em qualquer altura da sua vida, ele tenha pensado que era uma mulher. Penso que ele pensava ser um homem, e que algo estava errado", afirmou Charles Merbs. Pulaski podia ser intersexo, uma ocorrência registada em 2% dos bebés. Significa que as crianças podem nascer com características genitais, cromossomáticas ou hormonais que não se relacionam só com um sexo.Todos os anos, Pulaski é celebrado numa parada anual em Nova Iorque. Este ano, acontecerá a 6 de outubro.