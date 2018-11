Transportador de bagagem desmaiou no Kansas e só acordou em Chicago.

Um trabalhador de 'handling', responsável por transportar bagagem para os aviões e coloca-la no porão, do aeroporto internacional de Kansas, nos Estados Unidos, adormeceu alcoolizado no porão de um avião e fez uma viagem de uma hora e meia até Chicago, a dormir.



O homem de 23 anos conseguiu sobreviver a uma viagem no porão de um Boeing 737 da American Airlines durante mais de uma hora.



O trabalhador só foi encontrado após a chegada à porta de desembarque no aeroporto de Chicago.



As autoridades confirmaram que o homem estava alcoolizado e não tinha consigo qualquer telemóvel.



O homem acabou por voar novamente para o Kansas sem que nenhuma multa lhe fosse aplicada.