Uma mãe do Nevada, nos EUA, ficou em choque quando o seu filho de 13 anos a informou que lhe tinha comprado um carro. Krystal Preston contou a história surpreendente no Facebook e agradeceu ao seu filho William Rabillo.

"Não tenho palavras para expressar o que sinto neste momento", escreveu a mãe na rede social. "As últimas semanas têm sido preenchidas com muitas lágrimas, confusão e dores de cabeça. Hoje tive o choque da minha vida", descreveu.

A surpresa é que o seu filho menor, que trabalhou vários meses a arranjar o jardim de vizinhos e outras tarefas, juntou dinheiro suficiente para conseguir comprar um veículo e oferecê-lo à mãe, que não tinha carro para ir trabalhar.





Rabillo encontrou uma mulher a vender um Chevrolet Metro de 1999 branco e propôs-lhe pagar a viatura com a sua X-Box e outros trabalhos de jardineiro. Inesperadamente, a norte-americana aceitou, revela a Kolo-TV, que entrevistou a dupla.

"O William chegou a casa e disse: 'mãe, comprei-te um carro'", contou Preston. "Claro que ri e disse-lhe descrente 'sim, está bem'". O filho respondeu que estava a falar a sério e pediu-lhe que fosse para o exterior da casa com ele. Preston seguiu –o cética e deparou-se com um veículo estacionado e uma senhora que não conhecia, que lhe entregou os documentos e a chave do carro.

"Fiquei sem palavras, gritei, não acreditava", explica a mãe. "Estou orgulhosa. Como mãe, supõe-se que eu tenho de cuidar dos meus filhos, não o oposto. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão e quão orgulhosa estou", termina.