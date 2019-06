Investigadores da Universidade de St. Andrews, na Escócia, descobriram que as focas-cinzentas conseguem imitar melodias e sons produzidos pela voz humana. Uma delas, Zola, mostrou ser capaz de "cantar" o tema da saga Star Wars – como pode ver no vídeo acima. Estes animais podem ajudar no estudo das dificuldades na fala.

Três jovens focas-cinzentas foram acompanhadas desde o nascimento, tendo sido registados os sons que produziam naturalmente. De seguida, os investigadores treinaram-nas para que copiassem novos sons, como uma escala de notas:

A foca Gandalf imitou uma sequência de vogais (a-u-u):

Zola foi a foca mais surpreendente, conseguindo imitar dez notas: as suficientes para "trautear" o tema da saga Star Wars e a canção infantil Twinkle twinkle little star.

Amanda Stansbury, a investigadora-chefe, afirmou estar "surpreendida com o quão bem as focas copiavam os sons modelo que lhes tocávamos". "As cópias não eram perfeitas mas tendo em conta que não são sons típicos de uma foca é muito impressionante", frisa. O estudo permite perceber como evolui a aprendizagem vocal.



Vincent Janik, do Instituto Escocês dos Oceanos, acredita que as focas-cinzentas podem ser usadas para estudar problemas na fala. "Há muito poucos mamíferos, como as baleias, golfinhos e elefantes, que possam copiar sons dos humanos, mas usam mecanismos diferentes", aponta. Outros primatas como chimpanzés e gorilas têm capacidades vocais limitadas. "As focas são os únicos mamíferos que saibamos que usam os mesmos mecanismos."