Como Treinares O Teu Dragão: O Mundo Secreto

, Mr. Link, e J’ai perdu mon corps.

Idina Menzel foi responsável momento musical da noite com a canção "Into the Unknown". O palco foi dividido com a cantora AURORA e catnoras que interpretaram o tema em várias línguas (não houve versão portuguesa). Oiça abaixo a canção:Hair Love venceu o Óscar de Melhor Curta de Animação. Pode ver o filme na íntegra abaixo:Toy Story 4 foi o vencedor do Óscar de Melhor Animação. O filme venceu Klaus (a primeira derrota da Netflix esta noite),E o primeiro laureado da 92ª edição é Brad Pitt! O seu discurso foi uma homenagem a Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e a toda a equipa de Era uma vez... em Hollywood. O discurso foi parco em piadas.O primeiro prémio da noite é o de Melhor Ator Secundário e apresentado por Regina King. Os nomeados são:

Tom Hanks, Um Amigo Extraordinário

Al Pacino, O Irlandês

Joe Pesci, O Irlandês

Brad Pitt, Era Uma Vez Em… Hollywood

Anthony Hopkins, Dois Papas

Janelle Monáe Foto: Getty Images

E o Óscar vai para... será que acerta? A SÁBADO preparou-lhe um boletim de apostas para pôr a cinefilia à prova durante a 92.ª cerimónia dos prémios da Academia, que se realiza na noite de domingo (dia 9) para segunda-feira A SÁBADO preparou-lhe um boletim de apostas para pôr a cinefilia à prova durante a 92.ª cerimónia dos prémios da Academia.



A atriz quis manifestar-se sobre a falta de realizadoras na categoria de Melhor Realizador e mandou coser na sua capa vários nomes que considera terem sido esquecidos pela Academia este ano.

Natalie Portman homenageou as realizadoras esquecidas nos Óscares A atriz colocou o nome de várias realizadoras que considera terem sido esquecidas pela Academia na sua capa. Quis homenagear as mulheres que não foram reconhecidas pelo seu trabalho incrível. - Vida , Sábado.

Director Bong Joon-Ho discusses developing the ‘Parasite’ HBO series with Adam McKay... #Oscars pic.twitter.com/YQtwolELCA — DR Movie News (@DRMovieNews1) February 9, 2020

O arranque da 92ª edição dos Óscares ficou a cargo de Janelle Monáe que interpretou a canção de Mr. Rogers, com um convidado muito especial: Billy Porter, que interpretou parte da canção de regresso de Elton John "I'm Still Standing". A atuação passou para o público e está lançada a corrida da noite mais glamorosa de Hollywood.A cerimónia está prestes a começar. Apreparou-lhe um boletim de apostas para pôr a cinefilia à prova durante a 92.ª cerimónia dos prémios da Academia. Será que acerta?Natalie Portman homenageou as realizadoras esquecidas.O filme Parasitas vai ser transformado numa série da HBO. Na passadeira vermelha, o realizador Bong Joon-Ho confirmou-o numa breve entrevista à Variety. O filme, nomeado em várias categorias, entre as quais Melhor Filme, vai também ter um remake feito a preto e branco.

Quem irá levar o Óscar de Melhor Filme para casa? Todos os anos ouvimos falar dela no hemisfério norte: A Blue Monday, assim batizada pela empresa de viagens Sky Travel em 2005, é o dia mais triste do ano e acontece na terceira segunda-feira de janeiro.

George Mackay, o protagonista do filme 1917, chegou à cerimónia acompanhado por Dean-Charles Chapman. Também Bong Joon-ho, realizador de Parasitas e um dos favoritos a vencer o Óscar de Melhor Realizador, já pisou a passadeira vermelha.



92.ª entrega dos Óscares, no Dolby Theatre, em Hollywood. Nesta segunda edição consecutiva sem apresentador, várias foram as críticas feitas sobre a falta de diversidade nos nomeados.

Serão 40 as celebridades que irão passar pelo palco para apresentar as 24 categorias dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas - com

34 filmes individuais a competir em duas dúzias de categorias.

Conheça todos os nomeados para os Óscares deste ano São revelados esta segunda-feira os nomeados para os Óscares que serão entregues no próximo dia 9 de fevereiro. O Irlandês, Sandy Powell e Christopher Peterson Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo Joker, Mark Bridges Mulherzinhas, Jacqueline Durran Era uma vez em...

Joaquin Phoenix é um dos favoritos a vencer novamente esta noite, com Joker a ser o filme mais nomeado para os Óscares 2020, com 11 indicações.

O Irlandês, Era uma Vez... em Hollywood e 1917 receberam 10 nomeações cada e estarão frente a frente nas categorias mais cobiçadas de Melhor Filme e Melhor Realização.

Jojo Rabbit está nomeado para seis estatuetas, tal como Mulherzinhas, História de um Casamento e Parasitas.



Os portugueses Sérgio Martins e Edgar Martins poderão sair vitoriosos da cerimónia em Hollywood, se o filme espanhol da Netflix Klaus vencer o Óscar de Melhor Animação (longa-metragem).





Antes da grande noite de Hollywood, os nomeados nas categorias de representação receberam um saco de ofertas avaliado em 215 mil dólares - com itens como um vaporizador de ouro de 24 quilates, um cruzeiro de luxo de 12 dias, chocolate com canábis e um cartão-oferta para tratamentos de Botox e laser.

Relembre os nove nomeados para a categoria de Melhor Filme quando falta apenas uma hora para o início da cerimónia.Já vários nomeados e convidados pisaram a passadeira vermelha do Dolby Theatre.Acontece este domingo a