O emprego, "de longa duração", será em regime de tempo parcial (aproximadamente quatro horas). Começa em Outubro, com um mês de voluntariado, e só a partir de Novembro é-se remunerado com "um salário que reflicta a realidade grega. É necessário ter carta de condução e são valorizados candidatos com mais de 45 anos e experiência em medicina veterinária. As candidaturas devem ser enviadas para joanbowell@yahoo.com . Os candidatos seleccionados serão entrevistados por Skype no final de Agosto.

O candidato deve estar preparado para viver rodeado de natureza, visto que a casa está virado para o mar Egeu e rodeado por uma reserva natural. "Sem dúvida que te darás melhor se fores o tipo de pessoa que aprecia viver na Natureza, gosta de tranquilidade e da tua própria companhia", escrevem na publicação de Facebook.

"Um emprego de sonho". É desta forma que a God's Little People Cat Rescue descreve a mais recente vaga que abriu na organização: ser cuidador de 55 gatos numa casa no meio de uma reserva natural em Syros, uma pequena ilha grega - com todas as despesas pagas (inclusive casa) e salário.De acordo com Joan Bowell, a responsável pelo santuário, a God’s Little People Cat Rescue procura alguém "madura e genuinamente apaixonada por gatos". Essa pessoas irá tratar dos 55 gatos enquanto a cuidadora habitual "está ausente". Além de saber lidar com muitos gatos, alguns de "temperamento selvagem", os candidatos devem saber alimentá-los e medicá-los.