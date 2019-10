Abhjit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer vencem Nobel da Economia

Royal Swedish Academy of Sciences esta segunda-feira.

Em 2016, o site norte-americano FiveThirtyEight, especialista em jornalismo de dados, definiu o perfil dos vencedores, observando que "o típico vencedor do Nobel de economia é um homem de 67 anos, nascido nos Estados Unidos, que trabalha na Universidade de Chicago quando é distinguido". E a verdade é que nos últimos anos pouco mudou. Nos últimos 50 anos, apenas uma mulher, Elinor Ostrom, foi laureada com este galardão.Como este não é um dos prémios criados por Alfred Nobel aquando da elaboração do seu testamento, em 1895, este não é tecnicamente um Nobel, no entanto a Academia refere-se a ele como tal, não fazendo qualquer distinção em relação aos demais. Em 2018, este foi atribuído a Paul Romer e William Nordhaus.