Aos 16 anos, a jovem publicou o livro Winnen of leren (Ganhar ou aprender), onde relatou como "por vergonha e medo" escondeu durante anos os abusos que sofreu: aos 11 anos, numa festa da escola, e aos 12 anos, numa festa com os colegas da escola. Contou ainda como, aos 14 anos, foi violada por dois homens, num beco, na sua cidade. A partir desse momento, Noa nunca mais se conseguiu libertar dos seus fantasmas.

Apesar de vários internamentos em clínicas – alguns compulsivos – , nunca ultrapassou os problemas psicológicos. Tentou o suicídio por várias vezes, tendo chegado a contactar, sem o conhecimento da família, a clínica Levenseinde (Final de vida, em holandês) para a ajudar a morrer. Nessa altura, o pedido foi recusado. "Acham que sou demasiado jovem, que devo completar o tratamento do trauma e que o meu cérebro deve primeiro acabar de se desenvolver completamente. Isso só acontece aos 21 anos. Estou devastada, porque não posso esperar tanto tempo", escreveu.

A família de Noa tentou vários tratamentos psiquiátricos. Em desespero, pediu que a jovem fosse submetida a choques elétricos – pedido que foi recusado devido a Noa ser tão jovem.

Após o tratamento ter sido recusado, a adolescente disse não querer receber mais tratamentos. Uma cama de hospital foi instalada na sua casa e, no início de junho, Noa começou a recusar ser alimentada. Os pais, e os médicos, concordaram em não a forçar. Ao contrário do que relataram alguns media, Noa não foi submetida a eutanásia, como assinalou a jornalista Naomi O'Leary:





















A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1