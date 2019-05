O jardim de casa é a extensão do novo estilo de vida da actriz: verde. Ana Varela, de 31 anos com dez de carreira, escreve neste local à SÁBADO sobre como redefiniu as rotinas domésticas desde janeiro passado. O blog Green Little Steps – agregado à sua página oficial no Instagram, onde tem 53,8 mil seguidores –, funciona como motor da mudança.



Nas redes sociais, Ana partilha inúmeras dicas de sustentabilidade – a bem do planeta e de gerações futuras (filhas incluídas, Dalila, de 6 anos; Alice, de 2). "A influência é multiplicada por milhares e, naturalmente, devemos aproveitar estas plataformas para nos influenciarmos positivamente uns aos outros." Prestes a surgir na TVI com Sara – a excêntrica de Segredos que Matam, com estreia agendada para 16 de junho –, Ana acredita que, tal como a personagem da série, estamos ligados ao universo. "Mas não dou tanto nas vistas como a Sara!", ressalva.



De há quase seis meses para cá, a eco girl cortou com a carne, garrafas e sacos de plástico, assim como pensos femininos. O orçamento doméstico melhorou bastante, pela poupança decorrente das boas práticas: não tivesse ela frequentado o curso de Economia, na Universidade Nova de Lisboa, durante dois anos. Natural de Parreira, uma pequena aldeia no concelho da Chamusca, a atriz foi habituada a alimentar-se com carne vermelha e frango do campo. A família ainda estranha a opção vegetariana de Ana, mas respeita-a.





O blog Green Little Steps é um espelho da sua revolução verde?

Quase sem me aperceber, as conversas entre amigos, colegas e família terminavam em assuntos eco. Percebi que os meus novos hábitos poderiam influenciar positivamente outras pessoas. A ideia de escrever um blog nasceu em janeiro. Mas as minhas preocupações ecológicas começaram ainda adolescente, com o desperdício de água e eletricidade em casa. Rapidamente, tornei-me defensora da reciclagem. Mais tarde, percebi que não bastava reciclar e iniciei uma batalha contra o plástico: aderi ao Plastic Free July, pela primeira vez, no ano passado. Tornei-me vegetariana para não compactuar com o impacto da indústria agropecuária. Tenho introduzido outras mudanças no meu dia-a-dia com garrafas de vidro, copos e sacos reutilizáveis, copo menstrual, escovas de bambu, compras a granel, etc.





Muitos colegas elogiam os meus copos e garrafas reutilizáveis. Estou sempre a incentivar o uso de iPad para estudar textos e ler episódios

Quantos atores conseguiu converter à vida sustentável?

Muitos colegas elogiam os meus copos e garrafas reutilizáveis. Alguns são fãs dos frutos secos que levo para estúdio dentro de frascos de vidro e estou sempre a incentivar o uso do iPad para estudar textos e ler episódios sem gastar papel. A Catarina Rebelo, minha sobrinha na série Segredos que Matam, fez o switch recentemente.

É difícil conciliar o blog com a carreira na TV e duas filhas?

É exigente, confesso. Nas semanas em que estou a gravar muito, escrevo e durmo naturalmente menos. Mas sinto-me muito comprometida com este novo projeto e vou conseguindo conciliar tudo de forma saudável.

Quem é que se lembrou do nome Green Little Steps?

Foi resultado de um brainstorm entre pessoas que me são muito próximas. Chegámos a este nome, que pressupõe uma ideia bonita de caminho a percorrer através de pequenos passos verdes. Um caminho individual e coletivo ao mesmo tempo.

Poupei muito dinheiro desde que passei a pensar com consciência nas minhas compras, não adquirindo o que efetivamente não preciso

Quanto tempo é que lhe dedica?

Faço um post semanal no blog. Não deixo nenhuma mensagem por responder e estou constantemente alerta, a ler e a pesquisar por novas práticas e soluções eco-friendly.

Desde o Green Little Steps, já fez as contas de quanto poupou?

Poupei muito dinheiro desde que passei a pensar com consciência nas minhas compras, não adquirindo o que efetivamente não preciso. Com parte de todo este dinheiro que poupei, invisto numa alimentação biológica em supermercados e restaurantes e em produtos amigos do ambiente e mais sustentáveis.

Do que abdicou?

Não comprei uma única garrafa de água desde janeiro; nem pensos femininos ou tampões; nem sacos de plástico. Poupei muito dinheiro e espaço em roupa. Como tenho bastantes ações de trabalho e preciso de várias alternativas de guarda-roupa, passei a contratar serviço de styling para não ter de comprar peças que apenas usarei uma vez e das quais, na realidade, não preciso. Reutilizo brinquedos e invisto em experiências, como a viagem à Disneyland com as minhas filhas, em abril. Também poupei imenso dinheiro em cápsulas, desde que passei a filtrar o café; e em carne, desde que me tornei vegetariana. Poupo dinheiro em combustível, usando o carro apenas quando não tenho alternativa.





Tenho como meta aventurar-me na agricultura biológica cá em casa. Portanto, ainda tenho muitos Green Little Steps para partilhar

Qual a fase mais difícil na adaptação à vida sustentável?

Esta adaptação foi progressiva. Efetivamente eu escolho, através das minhas ações, estimar da melhor maneira possível o planeta onde vivo para que as futuras gerações, as minhas filhas incluídas, possam desfrutar dele. Mas vou fazendo as alterações ao meu ritmo, mesmo que isso implique ir devagar. Por exemplo: ainda não me sinto preparada para passar do vegetarianismo para o veganismo, por adorar ovos mexidos e queijo. A reciclagem e a compostagem são processos totalmente instalados nas nossas vidas. Cada uma de nós tem a sua própria garrafa reutilizável, a Dalila leva a dela todos os dias para a escola, e a sua escova de bambu. Todas esforçamo-nos para não trazer plástico para casa quando vamos às compras.

Traça metas a médio e longo prazo?

Tenho estado tão concentrada em comunicar da melhor maneira os steps já percorridos que ainda não tinha parado para pensar muito sobre o futuro. Existem muitas mudanças ao meu alcance: choca-me a quantidade de embalagens de plástico que ainda compro no supermercado, como as de iogurtes, detergentes, champôs, pasta dentífrica, etc. Sinto que ainda sou demasiado dependente de um carro movido a energia fóssil; quero muito ler e saber mais sobre maquilhagem orgânica; e tenho como meta aventurar-me na agricultura biológica cá em casa. Portanto, ainda tenho muitos Green Little Steps para partilhar com todos!





Acredito que a beleza está intrinsecamente ligada aos alimentos que ingerimos e que devemos respeitar o nosso corpo, oferecendo-lhe alimentos saudáveis

Qual é o feedback dos seguidores?

Há dias recebi uma mensagem de um seguidor muito admirado por eu estar a usar o que parecia ser um copo de plástico para o café. Rapidamente, esclareci que não era um copo de plástico, embora parecesse, e sim um copo reutilizável de bambu.

E quais foram as reações do público no Máxima Beauty Summit, a 11 de maio, onde falou sobre o tema eternamente jovem?

A talk correu muito bem e foi um privilégio partilhar as minhas opiniões ao lado de mulheres que admiro tanto como a Fernanda Serrano e a Helena Isabel. Curiosamente, todas concordamos que o elixir da juventude passa principalmente por uma atitude positiva face à vida. Acabei por partilhar muitas das alterações na minha alimentação ao longo da talk. Acredito que a beleza está intrinsecamente ligada aos alimentos que ingerimos e que devemos respeitar o nosso corpo oferecendo-lhe alimentos saudáveis e de preferência biológicos.

Viver numa casa com jardim contribui para a mudança?

Vivemos neste apartamento há seis meses. O jardim melhora muito a nossa qualidade de vida e permite-nos ser mais verdes, sim! Estendemos a roupa ao sol, diminuindo o uso da eletricidade no tratamento da roupa; plantamos flores e árvores, aumentando a captação de dióxido de carbono da atmosfera e a produção de oxigénio através das suas folhas; brincamos em família e ao ar livre contrariando a dependência de televisões, computadores e tablets; e pudemos começar a fazer compostagem doméstica reduzindo a produção de resíduos cá em casa.





Ainda não tenho horta, quero muito ter. Também projetei um cantinho de ervas aromáticas, a concretizar em breve

Como aderiu ao projeto Lisboa a Compostar?

A Câmara Municipal de Lisboa, empenhada em diminuir a produção de lixo na cidade, desenvolveu um conjunto de ações de formação, onde ensina a compostar, e oferece um depósito de compostagem a quem tenha espaço exterior para o colocar. Quem não tem quintal ou jardim pode colocar os resíduos compostáveis nos contentores comunitários (já existem três na cidade). A inscrição é feita online, no próprio site da "Lisboa a compostar". Graças à comportarem apenas produzimos 30 litros de lixo indiferenciado, por semana, cá em casa e, com a Alice a deixar as fraldas, vamos diminuir ainda mais a pegada.

As suas filhas já aprenderam a compostar?

A pequena Alice gosta muito de varrer o quintal, ajudando na recolha de "secos" para a compostagem. A Dalila gostou muito do desafio de criar as etiquetas para os contentores de reciclagem e quer ser sempre ela a separar os resíduos.

Tem horta?

Ainda não tenho horta, quero muito ter. Também projetei um cantinho de ervas aromáticas, a concretizar em breve. Tenho árvores de sombra, um loureiro, um limoeiro, alecrim e flores. Durante a semana, passamos o fim do dia no quintal, onde normalmente estendo ou apanho a roupa, as miúdas brincam e rego as plantas. Passamos grande parte do fim de semana lá.

Uma vez que foi criada no Ribatejo, e à base de carne vermelha e galinha do campo, como reagiu a família à opção vegetariana?

Comer carne é um hábito muito enraizado e, de facto, a minha família não entende muito bem como podemos ajudar a salvar o planeta deixando de comer carne. No entanto, respeitam totalmente as minhas decisões e têm sempre alternativas quando vou almoçar ou jantar. Ainda na semana passada escrevi um artigo no blog para ajudar a explicar um pouco melhor esta questão.

O que come?

Deixei definitivamente de comer carne há apenas seis meses. Foi uma decisão demorada, mas sinto-me totalmente confortável agora e nada arrependida. Adoro um bom caril de legumes (não muito forte!) e babo por sobremesas vegan em geral. Existem muitos restaurantes vegetarianos onde é provável encontrarem-me, como o Sabor Superior, o Botanista ou o Jardim dos Sentidos. Mas prefiro sempre cozinhar em casa. Nem sempre consigo levar marmita, mas gostava!

Quando viaja de avião, fica num dilema por causa das emissões de carbono?

Tento sempre escolher companhias aéreas que ofereçam a possibilidade de compensar as emissões de carbono com o pagamento de uma taxa extra. Explico melhor esta questão no meu artigo Viajar ECO,mas basicamente é uma taxa opcional cobrada pelas companhias aéreas e posteriormente aplicada em campanhas de reflorestação ou em energias renováveis. Já recusei bastantes vezes vendas, cobertores, almofadas e até refeições a bordo. Faço sempre menção que a minha recusa se deve à quantidade de plástico que envolve os artigos.