Na segunda fotografia publicada no Instagram em forma de montagem, vê-se Anna Triz, de 21 anos, em 2019 com mais peso. Na da esquerda, pode observar-se a mesma pessoa magra, mas num período em que sofria de bulimia. Hoje, com mais quilos, a cantora e compositora brasileira mostra-se feliz com o seu corpo e diz que finalmente aprendeu a amá-lo.

"Não ia fazer essa corrente por causa dos engraçadinhos, mas enfim, hoje em dia muito mais feliz e finalmente encontrando meu estilo e é isso", escreveu no post, que se tornou viral na rede social.

Em entrevista à revista brasileira Marie Claire, a brasileira residente no Rio de Janeiro conta que não imaginava que a publicação alcançaria este sucesso: "Fiz de maneira despretensiosa. Algumas pessoas na minha timeline estavam fazendo a brincadeira, mas fiquei com medo de ganhar visibilidade negativa, já que sou sempre atacada na internet. Acabou que fiz e pensei que podia ser um exemplo para as pessoas que estão passando pelo o que passei e que ainda passo".

"Comecei a engordar aos sete anos, tive compulsão alimentar e foi bem difícil porque era uma criança. As pessoas já são cruéis naturalmente, mas com criança é um peso diferente. Então, minha personalidade foi moldada com pessoas me falando o que ser, o que fazer", conta na entrevista, revelando que a luta com a balança começou cedo.





A rapariga que não era feliz magra

Aos 15 anos, desenvolveu bulimia. "Perdi mais de 50kg e cheguei à magreza que eu queria e que as pessoas queriam para mim. Foi horrível, não estava mais feliz daquele jeito e desenvolvi dismorfia corporal. Não estava feliz sendo magra. Tive tratamento psiquiátrico que não foram levados de maneira certa, tomei remédios que não tinha que ter tomado... Da bulimia voltei à compulsão alimentar. Eu comia, comia e acabei engordando muito rápido. O que também foi difícil porque a minha mente era de bulímica", explica.

Pouco depois, começou a engordar e passou de vestir o tamanho 38 para o 54/56. "Parei de me pesar quando cheguei aos 90 kg. Não lidava bem com minha imagem, só postava fotos antigas nas redes sociais, pois tinha engordado muito. Até que em maio do ano passado, a Valente Records - na qual eu faço parte - pediu para me fotografar para lançarmos meu EP. Eles foram até a minha casa e eu acabei gostando do resultado das fotos. Gostei de me ver com outros olhos, ver minha imagem atrelada com minhas músicas".

A perspetiva começou a mudar quando fez este ensaio fotográfico. Triz passou a usar as roupas que queria, lingerie, maquilhagem, sem se importar com o resto."Essa é a pessoa que sou neste momento. Eu entrei nessa jornada de autoaceitação, o que não é fácil. Fui indo, indo e indo. Agora, cheguei no ponto que me olho no espelho e só vejo beleza em tudo o que sou".

Anna Triz só lamenta que a sua história esteja a ser distorcida em alguns grupos de redes sociais. "É muito triste ver isso porque eu já estive no lugar delas. Não de expor as pessoas, mas participava dos grupos para pegar as dicas para emagrecer. É como uma irmandade de autodestruição. Eu sei como é estar afundada da merda, que é o transtorno alimentar. Mas isso não justifica o que estão fazendo comigo. Estão distorcendo minha história, falando coisas horríveis. Às vezes, penso em processar, mas não sei se é o ideal. Talvez a justiça não seja a melhor maneira. Vai-me sugar bastante e talvez não tenha o resultado esperado".