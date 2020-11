À procura de amor numa app

O que faria se estivesse numa relação perfeitamente estável, feliz, com filhos, mas lá fora, no mundo, surgisse um teste que lhe permitisse encontrar a sua alma gémea? E, claro, se esse teste lhe mostrasse que a sua alma gémea não era a pessoa com quem vive? Essa não é a premissa de Soulmates, mas é a de um dos seus episódios.Na série criada por William Bridges e Brett Goldstein, com quem aesteve à conversa via Zoom, tudo acontece no futuro (daqui a 15 anos) e existe uma tecnologia em que é possível descobrir a sua alma gémea. A partir daí, a ideia desmonta-se em como as relações e as pessoas viveriam com isso.É uma série de antologia da AMC, a primeira de sempre sem sequência. Ou seja, todos os episódios têm personagens e uma história diferente. É por aí que começamos a entrevista. Afinal, como convenceram eles a cadeia de televisão norte-americana AMC a fazer isto? "Fizemos uma curta-metragem [For Life], baseada nesta ideia, há oito anos. E até estávamos a desenvolver a ideia para uma série, mas para o Reino Unido. Certo dia, o William estava numa reunião com a AMC, sobre outro assunto, quando lhe disseram que tinham visto a curta e perguntaram se queríamos fazer a série. Ele ligou-me e eu respondi que sim", conta Brett Goldstein.Soulmates, que agora chega a Portugal no canal homónimo, teve a garantia de uma segunda temporada ainda sem a primeira ter estreado. Será assim tão boa? A verdade é que tem potencial, mas é fácil cair na armadilha de pensar nela como uma espécie de Black Mirror sobre relações - até porque Bridges foi o argumentista do fabuloso episódio USS Callister dessa série da Netflix.Não é bem assim: o que Soulmates quer é desmontar as relações do presente. A tecnologia é meramente um acessório para construir as histórias. E, segundo William Bridges, o tema permite uma imensidão delas: "Desde o início que tivemos muitas ideias, porque a premissa permite ter numerosas variações: e se fizeres o teste aos 30 anos, ou se fizeres o teste e a tua alma gémea é 20 anos mais velha ou vive noutro país? Começámos a falar nesses termos desde o princípio e ficou claro que haveria várias histórias que poderíamos contar. E, se fizermos mais temporadas, até poderemos ver os efeitos do teste em algumas personagens que regressem. Ou seja, podemos contar várias histórias sobre diferentes relações. Naturalmente, tornou-se uma série de antologia."Brett reforça: "Era uma das nossas regras. Não queríamos que fosse uma série de ficção científica, mas sobre as relações de agora. Acontece 15 anos no futuro para dar credibilidade à existência do teste. Há detalhes que te mostram que a tecnologia evolui, mas não queria que aquele mundo fosse visto como um futuro distópico, com pessoas a voar. Não. Isto é agora, acontece agora."Soulmates estreou a 11 de novembro no AMC. A primeira temporada tem seis episódios, todos com um determinado ponto de vista, género e atores diferentes.Novos episódios à quarta feira, 22h10Canal AMC