Desde que o multimilionário Jeffrey Epstein foi detido por suspeitas de tráfico sexual de menores que inúmeros nomes como Donald Trump ou Bill Clinton têm sido associados ao escândalo. Por detrás destas ligações está uma mulher, Ghislaine Maxwell, que terá sido responsável por recrutar raparigas para acompanhar o economista e convidados nas suas mansões. A socialite britânica era conhecida por empregados de Epstein como a "Mulher da Casa".

A relação entre ambos começou em 1992, quando Ghislaine procurava relançar a sua vida social ao mudar-se de Inglaterra para Nova Iorque depois da morte do pai Robert Maxwell, dono de um império da comunicação social. Epstein era um jovem rico, com uma fortuna construída a ajudar bilionários a investir na bolsa. Embora não seja claro como se conheceram, juntos construíram um namoro benéfico para os dois e agora, as aiutoridades procuram saber mais sobre a relação.

Através de Maxwell, o economista conheceu nomes importantes nas camadas mais altas da sociedade. Entre antigas ligações da família estava Donald Trump, que já conhecia Ghislaine ainda antes de ser amigo pessoal de Epstein. Um antigo recorte de um jornal recuperado pela revista Rolling Stone indicava que o atual presidente dos Estados Unidos era um dos convidados dos Maxwell numa festa no iate chamado "Lady Ghislaine", em referência à filha mais nova do bilionário britânico.

Um barco com o mesmo nome é agora associado ao tráfico de mulheres, com um antigo empregado de Jeffrey Epstein a contar à Bloomberg que este acolhia grupos de mulheres que chegavam à sua ilha privada no Mar das Caraíbas, conhecida como a "Ilha dos Pedófilos".

O lugar faz parte das propriedades nas quais, segundo a justiça norte-americana, Epstein "explorou sexualmente e abusou de dezenas de menores" entre 2002 e 2005. Os outros locais foram as suas mansões em Nova Iorque e Florida, que eram geridas e habitadas por Ghislaine Maxwell.





Ilhas dos Pedófilos: o paraíso de Jeffrey Epstein nas Caraíbas Coberta por palmeiras e esculturas de papagaios, o edifício branco e azul na ilha de Little St. James era o paraíso privado do multimilionário Jeffrey Epstein nas Caraíbas. No entanto, para os habitantes das Ilhas Virgens Americanas, o local era apelidado de "Ilha dos Pedófilos" ou "Ilha das Orgias".

Outra das figuras associadas a Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein é Bill Clinton. De acordo com o Independent, o antigo presidente dos Estados Unidos voou para a ilha de Little Saint James no jato privado de Epstein diversas vezes no período de tempo em que o economista é acusado de crimes. Quem o introduziu a Clinton foi precisamente a socialite, que é próxima da família e, em 2010, marcou presença no casamento da única filha de Bill, Chelsea.

Embora a relação amorosa entre Maxwell e Epstein tenha sido fugaz, a sua relação de amizade e profissional nunca desvaneceu. Euan Rellie, um economista que era próximo dos dois, afirma ao New York Times que, para o economista, a britânica era "metade ex-namorada, metade empregada, metade melhor amiga e uma faz-tudo". Um antigo empregado da mansão de Epstein em Palm Beach, na Florida, referiu-se a Ghislaine como a "Mulher da Casa".

Em 2008, o multimilionário já tinha sido acusado de abusar de dezenas de raparigas menores e de tráfico sexual e ficou, nessa altura, registado como um alegado agressor sexual. Declarou-se como culpado de procurar menores para prostituição, com o fim de reduzir as acusações, através de um acordo que lhe permitiu evitar a prisão perpétua. Cumpriu apenas 13 meses de prisão numa ala privada da prisão de Palm Beach County.

Na altura, Maxwell foi acusada por duas vezes de ter participado na rede de exploração sexual de Epstein mas os casos acabaram com acordos confidenciais e nunca chegaram a tribunal. Esta semana, o economista negou quaisquer crimes e a socialite lembrou que não foi acusada de nada. Mas a divulgação de milhares de documentos na próxima semana poderão revelar o papel que a "Mulher da Casa" teve na rede de tráfico de menores da qual Epstein é acusado.