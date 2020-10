A herança das sufragistas portuguesas contada pelos descendentes. Uma reportagem publicada na edição nº 736 e que agora republicamos a propósito da comemoração do 5 de Outubro, os 110 anos da Implantação da República em Portugal.Nunca pensou não ir votar? A provocação a Maria João Fagundes recebe como resposta uma gargalhada, que ecoa pela sala da sua casa, em Lisboa. "É um direito. Foi conquistado com muita luta, mas é um dever." A psicóloga de 55 anos conhece desde pequena a tortuosa luta das mulheres republicanas no início do século passado – e de todos os democratas durante a ditadura. Afinal, é bisneta de Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal. Foi a 28 de Maio de 1911, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte.A ginecologista (na época dizia-se "especialista em doenças de senhoras") e as colegas da Associação de Propaganda Feminista tinham decidido cobrar uma promessa feita pelos republicanos quando ainda não eram poder: também as mulheres deviam poder votar. A lei eleitoral não as incluía – mas também não as excluía, como lembrava a própria ao jornal A Capitala 25 de Março: "Conquanto não nos abra a porta, também nos não dá com ela na cara." Apenas atribuía o direito de voto aos portugueses maiores de 21 anos, residentes em território nacional que soubessem ler e escrever e que fossem chefes de família. Ora, Carolina fora das primeiras mulheres a licenciar-se em 1902, e era viúva, com uma filha de cerca de 8 anos. Sem "alterar uma vírgula do decreto", dizia, conseguiria contorná-lo.Apesar da oposição da Comissão de Recenseamento e do Ministério do Interior, quando se apresentou na mesa de voto da freguesia de São Jorge de Arroios, o seu nome vinha inscrito nos cadernos eleitorais. Era o número 2.513. Um juiz do Tribunal da Boa-Hora, João Baptista de Castro, decidira que nada a impedia de votar. A seu lado estava a amiga feminista Ana de Castro Osório – sim, o apelido não é um acaso: o juiz era pai dela.Estas mulheres eram republicanas, casadas com republicanos, que as tinham acompanhado nos estudos (em alguns casos, como da iletrada camponesa alentejana Adelaide Cabete, que foi médica, até as encorajaram a estudar). Tinham apoiado o fim da monarquia e as promessas de igualdade de género. Um ano antes da implantação da República, em 1910, Ana de Castro Osório ousara falar no congresso republicano em Setúbal. Reclamara por leis que permitissem à mulher administrar os bens e fora aplaudida. Mas esse reconhecimento feminino não duraria.Zília Osório de Castro observa: "Os momentos de muita revolução política arrastam sempre uma abertura. Não quer dizer que depois as coisas se mantenham." No caso das feministas republicanas portuguesas, a promessa de abertura acabou por embater numa parede de preconceito, que incluía os republicanos. "Diziam que as feministas eram feias, solteironas. Mesmo as pessoas ilustres criticavam estes movimentos e as mulheres a quererem afirmar-se. As mulheres estiveram sempre muito a contravapor", continua a investigadora do Centro de Estudos Sobre a Mulher Faces de Eva, da Universidade Nova de Lisboa, e familiar afastada de Ana de Castro Osório.Apenas um mês e meio depois do fim da monarquia, no fim de Dezembro de 1910, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas criou a Comissão de Propaganda pelo Sufrágio que apelava ao direito de voto feminino – apesar de quanto a este assunto haver cisões: uma parte do grupo exigia o direito universal; outra defendia a restrição apenas às mulheres instruídas."Muito pode a ignorância" era a expressão de Carolina Beatriz Ângelo a propósito do que se vivia nessa época e que a filha Maria Emília repetiu toda a vida à neta Maria João e esta passou para o filho. Nascido em 1989, Vasco assume-se como um feminista que corrige as colegas de trabalho numa junta de freguesia lisboeta sempre que dizem que "o marido fez o favor de as ajudar lá em casa" e divulga estatísticas sobre desigualdades salariais quando no Facebook vê posts com flores no Dia da Mulher. "O feminismo sempre foi um traço de família", explica. Cresceu com a noção de que a igualdade "é indiscutível": "Ainda hoje me custa ver traços na sociedade de que isso não existe."A frase de Carolina Beatriz Ângelo não era, explica Maria João, uma crítica "à falta de escolaridade": "É a ignorância no sentido de crença sem fundamento, que impede a progressão de pensamento". E foi sobretudo contra a ignorância que estas feministas se bateram. Carolina e o marido, Januário Barreto, também médico e republicano, davam consultas nos bairros das prostitutas. Eram primos e estudaram juntos. Mas, ainda assim, Maria João aponta uma diferença de tratamento nos documentos: ela era a "Senhora Dona", ele o "Doutor".Ana de Castro Osório adaptava os contos e as fábulas contados pelos idosos no asilo de Setúbal. Além de as ler aos dois filhos, também os publicava – chegou até a ter uma editora – para chegarem a mais crianças. A sobrinha-bisneta Ana Leonor, de 50 anos, ainda os usa na creche onde é educadora de infância. Em Às Mulheres Portuguesas (de 1905) defendia que elas "poderão, assim como os homens, distinguir-se pela ciência, pela indústria, pela arte, pelo comércio, pela pedagogia, ou ficarem tão-somente donas de casa – mas fazendo do seu lar a primeira e a mais nobre escola dos filhos. Haverá, decerto, tal qual entre os homens, umas que se superiorizam num trabalho, outras em outro, mas serão todas educáveis, todas melhoráveis, todas úteis".Estas feministas defendiam "a dimensão da mulher como mãe", "achavam que as crianças tinham de ser educadas. Depois isso perdeu-se. Começaram a dizer que essa coisa da maternidade não tem nada a ver com feminismo e essa ligação começou a ser combatida", conclui Zília Osório de Castro. A sua parente Ana distribuía panfletos à porta das fábricas de Setúbal, onde conhecera o marido, o editor e activista republicano Paulino Oliveira (um republicano que se refugiara no Brasil depois da Intentona do Elevador, de 1908). Incentivava "as mulheres a ficarem em casa com os filhos para os amamentarem em vez de os levarem para as amas", conta Ana Leonor.Carolina Beatriz Ângelo fazia questão de dar banho à filha. Rita Dantas Machado, filha do Presidente Bernardino Machado (1915-17, 1925-26) acompanhou sempre os estudos dos oito filhos, que seguiram todos carreiras. Manuel Sá Marques, nascido em 1923, foi médico. Sentado num cadeirão de sua casa em Lisboa, com um retrato do avô em fundo, explica que associa naturalmente o feminismo da mãe a esta dedicação à família que lhes permitiu estudar. "É natural que num ambiente de grande civismo e de actividade comunitária e política se levantasse o problema das mulheres como educadoras."Manuel Sá Marques recorda-se das histórias que ouvia na infância sobre as idas às termas de Gondariz, em Terras de Bouro, com a jornalista espanhola e activista dos direitos das mulheres Carmen de Burgos. Na família Machado, a filha solteira mais velha acompanhava a mulher do Presidente, Elzira Dantas Machado (que teve 17 filhos), em várias actividades republicanas e feministas. Foi assim que Rita ficou amiga de Ana de Castro Osório, com quem se correspondia, e se tornou a sócia 169 da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Foi secretária da direcção e tesoureira. Integrou a Comissão pelo Sufrágio, assinou a saudação a José Relvas por ter admitido mulheres na função pública e um pedido a Teófilo Braga a reivindicar o voto restrito das mulheres (com condições, como a instrução).Então com cerca de 23 anos, Rita também esteve na origem de uma dissidência: outra feminista, Maria Veleda, "ligada ao afonsismo [de Afonso Costa], mais de esquerda, achava que se deviam limitar as sócias [da Liga] às que não tivessem a religião católica". Rita, educada num colégio católico em Coimbra demitiu-se. Com a mãe e outras sufragistas criou, a 12 de Maio de 1911, a Associação da Propaganda Feminista, que aceitava membros de todos os credos. Deixou de ser activista oito meses depois, quando se casou com o professor de Física Alberto Sá Marques, escreveu Fina D’Armada em Republicanas Quase Desconhecidas (Temas & Debates, 2011). A cerimónia foi um escândalo nos jornais anticlericais: depois de assinarem os papéis no registo, de manhã, houve cerimónia na igreja de São Sebastião da Pedreira (Lisboa) à tarde.Cinco anos mais nova, Maria da Conceição Vassalo e Silva já era casada desde os 17 e vivera em Capelongo – um território tão no interior de Angola que, recorda o neto José Gabriel Pereira Bastos, antropólogo e psicanalista, nunca por ali "tinham visto uma mulher branca". Fez centenas de quilómetros de comboio e outros tantos a cavalo para chegar com o marido, o tenente de cavalaria Ribeiro da Fonseca e a filha recém-nascida àquele "fortezeco": "Parece que ela montava muito bem." E que no Ribatejo caçava lebres.Era "corajosa", diz. E "aventureira", acrescenta Maria Leonor Machado Sousa, professora universitária jubilada. Essas qualidades acompanhá- -la-iam nos seus 90 anos de vida, em que seria conhecida como Maria Lamas, o sobrenome do segundo marido, Cunha Lamas, do qual também se separaria. José Gabriel conta que só se casou com ele por insistência da mãe, que não queria uma filha divorciada a trabalhar como jornalista e a "conhecer Lisboa à noite".Já tinha mais de 50 anos, e era avó, quando se aventurou (lá está a mesma palavra) a recolher histórias e a fotografar as protagonistas de As Mulheres do Meu País: "Ela andou de burro, a pé", descreve a neta mais velha, de 85 anos. Este livro-álbum era uma das muitas formas de "defender os direitos das mulheres", acrescenta. Também transformou o suplemento de O Século Modas e Bordados e escreveu (Maria Emília, a filha mais velha de três fazia os desenhos) em vários suplementos infantis e publicou contos – dedicou um à neta Maria Leonor, cuja educação acompanhou sempre de perto, insistindo até para aprender piano. Também para esta feminista a educação infantil era fulcral."A linha dela é a tradicional do feminismo português", conta José Gabriel: "As mulheres devem estudar, coisa que não faziam e devem ganhar autonomia económica." Ela além de jornalista, nos anos que viveu exilada em Paris depois de três vezes presa pelo Estado Novo por apoiar a candidatura de Norton de Matos ou o MUD, fazia traduções com pseudónimos.Maria Leonor contesta o papel da avó como feminista: "A minha avó não era. Tive sempre ideia daquelas mulheres másculas, que se vestiam de uma maneira masculina, eram agressivas e marcavam a sua posição de forma às vezes revolucionária. A minha avó não era nada disso. Tinha de ter o cabelo arranjado, tinha que tratar das mãos. Ela era muito feminina." Em entrevistas, conta o neto, queixava-se de como o primeiro marido a usava para se exibir nos salões de Lisboa. "Tratava-a como um bibelô", o que a irritava.Na análise de José Gabriel, também o Partido Comunista a quis transformar numa "mulher de palha com o currículo limpo e sem vida privada", que se divorciou e não teve amantes como José Ferreira de Castro, autor de A Selva. Nem tem a certeza se a definiria como comunista. "Ela era tudo. Era humanista, católica progressista, anarquista, republicana, antifascista, comunista. E tudo isso à sua maneira e nunca alinhada com ninguém." Conheceu esta avó compagnon de route nas cartas que trocavam quando ele, piloto da marinha mercante, andava de porto em porto para escapar à guerra colonial e a visitou por uns dias em Paris. "Marcou a minha vida. Não tinha nada a ver com avó e neto." Dizia-lhe Maria Lamas: "É um encontro entre duas pessoas."