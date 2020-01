Maria Helena de Freitas Branco, pioneira do ioga em Portugal, morreu no passado domingo (dia 26) aos 99 anos, repentinamente de coração. Faltavam três meses para ser centenária. Nasceu a 26 de Abril de 1920, estudou dança na Suíça no Instituto Jacques-Dalcroze onde conviveu com Isadora Ducan, e piano no Conservatório de Genève. Era irmã da bailarina Margarida de Abreu (reconhecida fundadora do balé clássico) e as ambas fugiram da Suíça no começo da Segunda Guerra Mundial (1939). Foi casada com o musicólogo João de Freitas Branco. Ao longo da carreira, foi pianista, pedagoga e a primeira professora de ioga em Portugal.





O velório decorre esta tarde (segunda-feira, dia 27), a partir das 17h30, na Igreja Paroquial de Belas, e o funeral será amanhã (terça-feira, dia 28), às 16h, no mesmo local. O bisneto Luís de Freitas Branco faz-lhe esta homenagem: "Além de mãe, avó, bisavó e trisavó, Maria Helena de Freitas Branco era alguém que marcou todas as pessoas que se atravessaram no seu caminho. Acostumei-me a conhecer estranhos que também reconheciam na minha bisavó uma mãe, uma professora, a mesma pessoa que pacientemente ensinou centenas de estranhos a tocar piano e a praticar ioga com a mesma disposição gentil que criou uma imensa família. Como budista, a Maria Helena de Freitas Branco estava mais pronta para este dia que qualquer um de nós."Às 5h da manhã, Maria Helena de Freitas Branco começa os exercícios respiratórios. É assim que leva uma rotina zen há mais de 45 anos, contrariando a passagem do tempo. Cada aniversário (fez 98 anos a 26 de Abril) é motivo de festa, com a família a cantar-lhe os parabéns ao som de violinos, guitarras e violoncelos. Quando chegar aos 100, quer lançar um foguete. Até lá pratica ioga, à sua maneira, na quinta em Belas onde vive.A mãe do ioga em Portugal tem três filhos, 10 netos, 22 bisnetos, dois trinetos – e as aventuras de vida são tantas como os descendentes. Escapou à Segunda Guerra (1939-1945), ganhou por acaso um torneio de salto em altura, formou-se em composição no Conservatório de Lisboa e apaixonou-se por um colega, aprendeu dança em Viena de Áustria (onde conheceu a coreógrafa Isadora Duncan), tocou piano, aprendeu a falar alemão, simpatizou com o budismo e apaixonou-se pelo ioga.Em 1973, a sua voz serena enchia a sala do Ginásio Clube Português (GCP), perante 70 alunos. "Foi ela que criou a modalidade na estreia da sede na Rua das Amoreiras", recorda àa porta-voz do GCP. Deu lá aulas durante uma década, depois correu o País com a prática zen.A professora destacava-se na primeira geração de ensino (a par de João Antunes e António Pedro), quando eram novidade as posturas da montanha (posição de pé com os braços esticados para cima) e da ponte (deitada, elevava os quadris de joelhos flectidos). "Primeiro trabalhava-se a respiração. Tudo o que fosse de cabeça para baixo tinha de ser feito com muito cuidado", diz àMaria Helena. "O ioga não tem idade, é o estado em que se está", observa.Sempre arrastou seguidores e ainda hoje há ex-alunos que a procuram. "Suba, é a primeira porta", indicava o porteiro do Ginásio aos curiosos que pediam para assistir às aulas dela. Lá em cima, o silêncio só era interrompido pelas suas instruções ("ir" era um verbo recorrente, no sentido de alongar os braços e as pernas). "Bisbilhotavam e nunca mais largavam", conta. Uma das alunas foi a filha mais nova, Maria, hoje com 66 anos, à data bailari- na da Gulbenkian. "Relaxava e ganhava elasticidade", diz a filha.Fora das seis aulas diárias (com destaque para as do meio-dia e das 19h, frequentadas pelos alunos mais interessados), lia muito. Devorava tudo o que havia sobre o tema nas livrarias do Chiado, onde nem os funcionários conheciam bem o que tinham.Na Suíça, recebeu os ensinamentos do mestre japonês Taisen Deshimaru. "Vi que o ioga era muito mais do que eu pensava. Tudo o resto deixou de me interessar." Mudou de atitude no país da tia-madrinha, amiga do alemão Hermann Hesse, Nobel da Literatura em 1946 e autor de Siddhartha (1922). Em Zurique, a familiar que mais a inspirou teve uma casa fabulosa, apoiou as artes como mecenas, mas um dia converteu-se ao budismo e largou tudo. Morreu nas montanhas dos Alpes, asceta e solitária.Maria Helena não estava sozinha num dos momentos mais marcantes da sua vida: aos 19 anos, quando eclodiu a Segunda Guerra. Tinha ao lado a irmã cinco anos mais velha, Margarida de Abreu (respeitada coreógrafa e directora artística falecida em 2006).Estavam em Viena, na Áustria, a frequentar um curso de dança, quando ouviram Hitler na rádio. O führer ordenou que os estrangeiros saíssem do país em 24 horas. As irmãs regressaram de imediato a Lisboa e souberam mais tarde que o director da escola fora morto pela Gestapo. Primeiro foram num comboio cheio de militares para uma cidade em "profunda escuridão": Munique. Na manhã seguinte, continuaram para Itália. No porto de Génova, Maria Helena pediu boleia a um barco de pesca com destino a Espanha, que era então devastada pela guerra civil. Chegadas a Badajoz, apanharam o comboio até à estação do Rossio.Em Lisboa, a futura pioneira do ioga encontrou resistência às artes. Mas não esmoreceu: estudou no Conservatório, no Bairro Alto, onde conheceu o ex-marido João de Freitas Branco (matemático, musicólogo e filho do famoso compositor, Luís de Freitas Branco). Tudo isto aconteceu depois da vitória acidental num torneio de salto em altura, em Carcavelos.Maria Helena já não tem a destreza física ou a elasticidade de outros tempos. A coluna por vezes dá sinais de fraqueza (diz que ignora as dores), a audição também; mas continua a ter abdominais invejáveis. E uma cabeça a condizer: o aqui e o agora é que importam. Diz que é cúmplice deles muito antes da moda do mindfulness. Não se cansa de transmitir à família a sua noção de tempo – o interior é que lhe importa. Em Outubro quer retomar as aulas de meditação em Lisboa, agora como aluna.O piano encostado à parede de casa recorda-lhe a formação musical. As fotos em sépia ilustram as origens (a mãe, suíça, Marie Anna Helena von Hoffmann, formada em Física, casou-se com o português licenciado em Direito António de Barros Mendes Abreu; ambos melómanos). Uma escultura de Buda evoca a simplicidade e a Índia, que compara aos campos portugueses. A almofada para meditação (zafu), ao lado do piano, viaja com ela para todo o lado.Na quinta em Belas, onde mora há 30 anos, a casa está sempre cheia. Vive com o filho Luís, de 71 anos, a nora, uma das netas, o marido dela e três bisnetos, mais um cão e cinco gatos vadios. "Este anexo da casa fez-se para ela. Tem uma energia óptima. Dá-lhe anos de vida", enaltece Luís.Há uns tempos que não toca piano. Os dedos "já não querem". Tenta e pára a seguir. Mas é uma questão de minutos até dar um recital à. Tem prática, como no ioga.Costumam fazer-lhe homenagens. Ela reage ("isso é contra o espírito do ioga"), mas se puder vai. Por motivos de saúde, faltou a uma em Março, da Associação Movimento Aberto em Santarém. Mas esteve noutro, de vestes brancas, já em 21 de Junho de 2007, no dia internacional da modalidade. Jorge Veiga e Castro, presidente da Confederação Portuguesa do Ioga, lembrou àesse dia e o porquê da homenagem: "A professora Maria Helena Freitas Branco e o professor António Pedro divulgaram pela primeira vez esta Filosofia em Portugal. Têm a fundamental importância que todos os pioneiros têm."