Branko e Dino D'Santiago celebraram a liberdade na Avenida

Branko e Dino D'Santiago estiveram este sábado na Avenida da Liberdade para celebrar o 25 de Abril. Num pequeno espetáculo transmitido no YouTube, os músicos fizeram parte do cartaz das Comemorações do 46.º Aniversário do 25 de Abril da Câmara Municipal de Lisboa.Veja aqui o vídeo da iniciativa #ALiberdadeEmCasa: