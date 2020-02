Nomes como Isao Takahata, Tomomi Mochizuki ou Hiroyuki Morita talvez lhe digam pouco, mas se lhe falarmos dos filmes deles com certeza se acende logo uma luz na sua memória. Estes são todos realizadores dos Sudio Ghibli, a casa nipónica popularizada por Hayao Miyazaki e pelo sucesso de filmes, como Princesa Monoke, A Viagem de Chihiro ou O Meu Vizinho Totoro.Acontece que estes e outros títulos - como Memórias de Marnie, O Conto da Princesa Kaguya ou O Castelo No Céu - são obras emblemáticas dos Studio Ghibli, de quem agora a Netflix tem os direitos de transmissão para Portugal. Alguns deles já estão disponíveis no catálogo português desde o início de fevereiro; os restantes chegarão em duas tranches ao longo dos próximos meses.Alguns dos filmes - como Princesa Monoke ou O Túmulo dos Pirilampos - estiveram, na verdade, disponíveis em Portugal até há alguns meses, mas entretanto desapareceram. O regresso está relacionado com a aquisição da Netflix dos direitos de transmissão dos filmes dos Studio Ghibli para todos os territórios exceto Estados Unidos, Japão e Canadá.Esta é uma adição importante ao serviço, não apenas como complemento de oferta, mas também para colmatar uma falha há muito sentida: até agora era muito difícil ver os filmes dos Studio Ghibli em certos territórios a não ser com a aquisição das (excelentes) edições em Blu-ray.Agora, há filmes para miúdos e graúdos e com eles chega uma excelente oportunidade para conhecer o portefólio do estúdio além dos muito popularizados filmes de Hayao Miyazaki ou das obras mais recentes e que têm chegado com mais regularidade - e facilidade - ao Ocidente, tal como Memórias de Marnie, O Conto da Princesa Kaguya ou Contos de Terramar, inspirado na brilhante obra de Ursula K. Le Guin.Contudo, como habitualmente, a boa notícia vem com uma má notícia. A má notícia: um dos filmes mais bonitos, impressionantes e marcantes do Studio Ghibli e da história da animação não voltará a estar disponível na Netflix em Portugal - O Túmulo dos Pirilampos é a magnífica e tocante história pós-guerra de Isao Takahata, sobre duas crianças que têm de sobreviver após a morte dos pais e não a veremos tão cedo.O filme é inspirado nas memórias de Akiyuki Nosaka após a Segunda Guerra Mundial e tem o raro dom de fazer o espectador abstrair-se da animação graças à sua história bem adulta e real. O facto de o filme não aparecer no catálogo tem a ver com os direitos de distribuição, que o estúdio não tem.Agora, as presenças: como dissemos anteriormente, os 21 filmes chegarão em três tranches à plataforma ao longo dos próximos meses. Desde 1 de fevereiro que estão disponíveis O Castelo No Céu, O Meu Vizinho Totoro, Kiki, A Aprendiz de Feiticeira, Memórias de Ontem, Porco Rosso - O Porquinho Voador, Eu Posso Ouvir o Oceano e Contos de Terramar. A 1 de março chegam Nausicaä do Vale do Vento, Princesa Mononoke, A Família Yamada, A Viagem de Chihiro, O Reino dos Gatos, O Mundo Secreto de Arriety e O Conto da Princesa Kaguya.Finalmente, a 1 de abril estarão disponíveis Pom Poko - A Grande Batalha dos Guaxinins, O Sussurro do Coração, Castelo Andante, Ponyo à Beira-Mar, A Colina das Papoilas, As Asas do Vento e Memórias de Marnie.Não sabe por onde começar? O Meu Vizinho Totoro, de Hayao Miyazaki, é um clássico. Se nunca o viu, é provável que reconheça o monstro - Totoro - assim que vir uma imagem. É uma daquelas imagens que rapidamente começou a fazer parte do imaginário popular. É uma belíssima história de perda e de a suplantar através da imaginação, através do olhar de duas irmãs. É um filme bem mais triste do que inicialmente parece, mas essa parte normalmente passa despercebida às crianças, que adoram ver Totoro aos saltos.Outro filme de Miyazaki a não perder de imediato é o divertidíssimo Porco Rosso - O Porquinho Voador. Se se quiser aventurar por outros realizadores, Eu Posso Ouvir o Oceano, de Tomomi Mochizuki, e Contos de Terramar, de Goro Miyazaki, são boas alternativas.