A fotografia dos protestos de Hong Kong que faz lembrar Tiananmen

Em vez de sacos de compras nas mãos à frente de um tanque, um protestante segura apenas um chapéu de chuva perante o revólver de um polícia em Hong Kong. A foto foi captada por um fotojornalista do norte-americano New York Times e está a ser comparada à icónica imagem recolhida no dia seguinte aos protestos de Tiananmen, em 1989.

Em ambas as imagens um cidadão enfrenta impotente as autoridades chinesas aramadas. A imagem mais recente foi feita no passado domingo pelo repórter fotográfico Lam Yik Fei, quando os confrontos entre a polícia local e os protestantes se tornaram mais intensos. A manifestação acabou com 29 pessoas detidas, segundo o comunicado da polícia.





Na internet, assemelha-se este fotografia àquela do final dos anos 80 que se tornou um símbolo da manifestação pacífica capaz de parar a violência da repressão policial. O rapaz da praça Tienanmen ficou conhecido como O Homem dos Tanques por ter impedido o avanço destes carros militares apenas por parado em frente a eles. Nos dias anteriores, o governo aprovou a lei marcial para dissolver as várias semanas de protestos pacíficos por reformas políticas as económicas na China.

Em Hong Kong, os chapéus de chuva estão a ser o símbolo da resistência e dos protestos que vêm acontecendo desde o início de junho, neste território semi-autónomo da China.





Lam Yik Fei, natural de Hong Kong, conta que viu o protestante em questão pedir ao policia que não disparasse. Não disparou, mas bateu-lhe deitando-o ao chão. A fotografia foi feita no momento seguinte, quando o protestante se levantou e afastou-se perante a arma.

Tal como O Homem dos Tanques desapareceu entre a multidão, anónimo, perante as objetivas dos fotógrafos, sem que se conheça até hoje a sua identidade e o seu paradeiro (alguns acreditam que terá sido executado), este protestante perdeu-se no meio da manifestação, sem que se saiba até agora quem é.





As marchas e manifestações começaram por causa da nova lei de extradição local, que permite a entrega de suspeitos a jurisdições sem acordos prévios. Isto significaria que os suspeitos podem ser entregues à China continental e que Hong Kong perderia as garantias judiciais que diferenciam esta região no repressivo no contexto chinês.

Aos longo destes meses as manifestações e reivindicações evoluíram: há agora mais exigências quanto ao sistema político, que os protestantes querem tornar mais democrático e menos dependente de Pequim.