Produtora da série e diretor de fotografia confirmam que copo de café no episódio foi um erro mas recusam a suspeita de que tenha sido golpe publicitário.

Um pequeno pormenor no último episódio de A Guerra dos Tronos gerou uma grande reação. Numa cena do episódio surgia um copo de café com uma aparência recente que não se enquadra no tema medieval da série - mesmo que esta contenha uma grande componente de ficção. A HBO reagiu às críticas e pediu desculpa através da produtora executiva Bernie Caulfield, em entrevista à rádio norte-americana WNYC, explicando ainda uqe não se tratava de um copo da Starbucks, mas sim de um café local.



"As gravações foram muito duras e exigiram bastante. É normal que com o cansaço das gravações do terceiro episódio, a equipa, exausta, não se tenha apercebido disto", disse o diretor de fotografia da série ao site TMZ. "Normalmente, tomamos várias diligências para que isto não aconteça", acrescentou, disse Hauke Richter.



Poucas horas depois da estreia do episódio, utilizadores deram conta da existência de um copo à frente da personagem interpretada pela atriz Emilia Clarke, afirmando que se tratava de um copo de Starbucks. A empresa reagiu com humor nas redes sociais afirmando: "Ficámos surpreendidos por ela não ter pedido uma Bebida Dragão".

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 de maio de 2019





Hauke Richter esclareceu ainda que não se trata de um copo da marca Starbucks, mas sim de um café em Banbridge, na Irlanda do Norte, onde decorreram as gravações.

A produção da série negou ainda as suspeitas de que a introdução do copo se podia tratar de um golpe publicitário.