"A passada quarta-feira com a minha chavala, fui comer ao Yeatman porque um amigo meu, o Chico, disse-me que eu ia bater mal. Eu entro, olho pas paredes e disse txiiii, ainda bem que trouxe a carteira. lol

Sentamo-nos e batemos os dois mal com a vista. Muito bonita!!

Comemos a Beringela Mediterrânea com a Infusão do chefe, tava do crl!!! Comemos também uma raia com côco que tb tava á patrao. Comemos tb um polvinho com uma espuma, uma qualidade incrivel.

Do crl, nota 10."



Richard Bowden, diretor de marketing do The Yeatman, diz à SÁBADO que a crítica despertou um sorriso: "Qualquer avaliação com pontuação máxima desperta o sorriso do Chefe e estamos todos muito contentes que este cliente tenha gostado tanto da experiência no nosso restaurante gastronómico."

O The Yeatman está habituado a prémios - por exemplo, em 2016 ganhou a segunda estrela Michelin, que conserva desde então. Está habituado também a elogios. Um deles, colocado online há poucos dias deverá ter surpreendido os responsáveis pelo hotel e o chef do restaurante, Ricardo Costa.Foi colocado por um cliente do espaço na plataforma TripAdvisor. Num estilo informal e coloquial - nada habitual neste contexto de alta cozinha - o cliente mostra-se totalmente satisfeito, pese embora o preço da refeição (que pode chegar aos €200 por pessoa com bebidas).