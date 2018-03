Ascensão e queda do sabão azul e branco

"No que se refere ao vestuário de homem, sabe-se que a grande maioria se veste habitualmente, por razões de ordem económica e climatérica, com o chamado vestuário de meia estação ao qual junta uma camisola, um sobretudo ou uma gabardina quando o frio aperta. É portanto de admitir que o homem usa o mesmo tipo de vestuário durante todo o ano, excluindo no Verão o sobretudo e a roupa interior de lã ou flanela."



E logo a seguir: "Quanto ao vestuário de mulher, além de mais barato e influenciado pela moda, está mais sujeito às flutuações estacionais. No entanto, aceita-se com facilidade que a mulher se veste normalmente, tanto interior como exteriormente, no Inverno de lã e algodão e no Verão de algodão e seda."



Pode parecer uma crónica de costumes de uma revista, mas estas palavras estavam num relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicado em 1953. Chamava­-se Inquérito ao Custo de Vida na Cidade de Lisboa 1948-1949 e era um trabalho que se afirmava pioneiro.



Este método do inquérito (ou sondagem) ainda hoje se usa para calcular dois indicadores económicos fundamentais: a inflação e o poder de compra (este ainda necessita de mais dados para ser apurado). O objectivo do INE é saber o que andam as famílias a consumir e em que quantidade, e daqui elabora um cabaz de bens e serviços representativo – de seguida, vai recolher os seus preços. O objectivo é perceber o que as pessoas conseguem comprar com o dinheiro que têm (poder de compra) e se as coisas estão mais caras e quanto (inflação).



No referido relatório de 1953, o INE estava a definir alguns critérios porque na altura considerava-se a roupa (bem como legumes e fruta) um produto sazonal. Tinha de se ter cuidado em não recolher o preço da lã ou do algodão fora de época.



No ano seguinte, 1954, o INE publicava então um Índice de Preços por Grosso, tendo como ano base (comparação) 1948. É possível ver nas imagens seguintes os produtos considerados e os seus preços à data.

A mando de Salazar

Como se referiu, o método de inquérito prévio mantém-se. O cabaz de produtos mais actualizado – divulgado pelo INE no início de Março – teve como base o Inquérito à Despesa das Famílias 2015/2016.



As respostas obrigaram o INE a reajustar o cabaz: saíram cerca de 300 produtos e entraram outros tantos. Por exemplo, saíram (ou seja, já não são muito consumidos pelas famílias) o sabão azul e branco, as varinhas mágicas, os CD-R para gravação e os trabalhos de marcenaria – que deixam assim de ser tidos em conta para o cálculo da inflação.



Entraram os arrozes especiais (basmáti, integral, risoto), os iogurtes de tipo Grego, as leggings, os robôs de cozinha, as lâmpadas LED ou as massagens de beleza.

Em 2018, entraram no cabaz da inflação as leggins, o arroz especial, os robots de cozinha e as lâmpadas LED, entre outros. Saíram trabalhos de carpintaria, varinhas mágicas, CDs e o sabão azul e branco. Foto: DR

Sendo aquele Inquérito de 1948, faz então 70 anos que em Portugal se elaboram mensalmente índices de preços. Os índices já existiam, mas eram mais irregulares no tempo.



O primeiro remonta a 1927. Logo a seguir, em Janeiro de 1929, publicava-se o primeiro boletim mensal da Direcção Nacional de Estatística. A iniciativa partia de "S. Ex.ª o Ministro das Finanças, sr. Doutor António de Oliveira Salazar".



Era um boletim com "os grandes factos da vida nacional". Incluía vários dados, como o comércio externo (por exemplo, comprámos 67 toneladas de peles de animais ao Brasil e vendemos 28 toneladas de figos secos à Bélgica). E incluía um cabaz de produtos, cujos preços foram comparados com os de 1914 para calcular o custo de vida.



Veja nas imagens seguintes imagens dessa publicação.

A chegada da máquina de lavar



Como seria de esperar, o cabaz cresceu. De 61 produtos em 1914, passou-se para 1.200 em 2018 (destes, o INE recolheu 120 mil preços).



Nesse cabaz de 1914-29 estavam apenas dois frutos (laranjas e tangerinas), oito peixes, quatro carnes (porco, vitela, carneiro e porco – o frango ainda não aparecia), banha de porco, enchidos, dois queijos (do Alentejo e da serra da Estrela) e os tradicionais cereais, massas e legumes.



Nos produtos empregados no aquecimento e na higiene doméstica estavam carvão, água, lenha, potassa e dois sabões (amêndoa e azul e branco). Este último desaparece agora (2018) do cabaz. É o mesmo sabão que no Índice de Preços por grosso de 1954 era destacado na página 19 como um "artigo de importância no consumo doméstico". A chegada das máquinas de lavar roupa e dos detergentes acabou com isso.



Esse cabaz de 1948-53 tinha já 236 produtos divididos entre categorias (alimentação, bebidas, combustíveis, etc.) e proveniências (metrópole, ultramar, estrangeiro e "produtos fabricados na metrópole a partir de matérias primas importadas").



Os preços foram recolhidos "na sua quase totalidade na cidade de Lisboa" através de não mais de "dois informadores por produto, que são normalmente as firmas que maior volume de transacções realizam no nosso mercado interno".



Recolhiam os preços "funcionários especializados" do INE, abandonando-se o método anterior, de impressos enviados pelo correio. Hoje (e desde 2008), o INE chega a recorrer à Internet para recolher preços.



Nem luxo nem lixo

Nestes tempos, os relatórios entravam a um nível de detalhe que hoje o INE não faz. Por exemplo, o preço do litro de leite era "o preço de venda da UCAL aos vendedores ambulantes". O da arroba de carne era "o preço facturado pelo Grémio dos Comerciantes de Carnes de Lisboa". Havia ainda referência a marcas (conservas, chás, vinhos e cigarros). Os frutos já eram sete (melão, banana, cereja, laranja, maçã, pêra e uva) e o frango continuava de fora.



O cabaz de produtos foi mudando conforme mudávamos o que consumíamos. Veja-se algumas novidades dos anos 40 (os rádios, o futebol, as criadas) até aos anos 70 (táxis, salsichas ou electrodomésticos).

Em 1978, já em democracia, já aparecia uma rubrica "carnes, miudezas, salsicharia e animais de capoeira". Esse cabaz de 1978 (286 produtos) teve como base inquéritos a 17.280 famílias, curiosamente um número semelhante ao do último inquérito ao consumo do INE (2015/2016): "17.790 alojamentos".



Nestes anos conturbados politicamente, o INE foi recolher preços em 3.500 locais, que foram escolhidos pelo "volume de vendas apreciável" e com o cuidado de não serem nem "estabelecimentos de luxo" nem "vendedores ambulantes".