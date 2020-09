5 de setembro é Dia de Portas Abertas nos Vinhos Verdes

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) promove, a 5 de Setembro, o "Dia de Portas Abertas" na Rota dos Vinhos Verdes, com uma dezena de quintas da Região abertas ao público entre as 10 e as 19 horas para receber visitas e proporcionar provas de vinho verde.O público pode conhecer as empresas, as vinhas e as referências do portfólio de cada produtor associado: Casa da Tojeira, Adega de Monção, Quinta das Arcas, Quinta do Tamariz, Quinta de Soalheiro, Quinta da Lixa/Monverde, Quinta de Lourosa, Quinta da Aveleda (na foto), Quinta de Campos Lima e Quinta de Santa Cristina apresentam programas destinados aos consumidores de Vinho Verde, que dão a conhecer os vários perfis de vinhos da região e promovem o contacto direto com os produtores e o território.Recorde-se que a Rota dos Vinhos Verdes abrange 48 concelhos no Noroeste de Portugal, nos quais o Vinho Verde serve de mote para partir à descoberta de quintas, adegas, restaurantes, unidades de alojamento e empresas de animação turística que oferecem diversas propostas de actividades e itinerários, proporcionando experiências culturais associadas à temática do vinho.