Covid-19: Profissionais de saúde com minutos, mensagens e dados móveis gratuitos

O Gabinete de Resposta Digital, o Ministério da Saúde, e as operadoras de telecomunicações, acordaram hoje a atribuição de benefícios a profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) envolvidos no combate à pandemia da covid-19, avançou esta terça-feira o Governo.

"O acordo surge depois de o Gabinete de Resposta Digital à covid-19, coordenado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital, ter solicitado o apoio dos operadores de telecomunicações para encontrar soluções urgentes, que salvaguardem os consumos de comunicações eletrónicas por parte dos profissionais de saúde do SNS", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete tutelado por Pedro Siza Vieira.

As operadoras Altice, NOS, Nowo e Vodafone assinaram este acordo de colaboração, que oferece aos profissionais de saúde, identificados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), um ‘plafond' extra de 10 mil minutos de voz para redes fixas e móveis nacionais, 10 mil mensagens escritas (SMS) para redes móveis nacionais, e 10 gigabytes (GB) de dados de internet.

Os benefícios vão ser associados aos tarifários de serviço telefónico móvel de cada profissional do SNS, independentemente da operadora, pelo período de 30 dias e vão ser renovados no primeiro dia de cada mês, enquanto se mantiver a pandemia, sublinhou o executivo.

E realçou: "A iniciativa responde a todos os profissionais de saúde que, diariamente, ajudam os portugueses a superar as consequências causadas pelo novo coronavírus, nomeadamente através do recurso à telesaúde".

O Gabinete de Resposta Digital ao covid-19 foi criado com o objetivo de avaliar, implementar e informar sobre medidas de base digital, garantindo uma resposta agregada e coerente, recorrendo ao envolvimento dos agentes públicos e privados numa lógica de resposta integrada.

Integram o Gabinete de Resposta Digital à covid-19 representantes do gabinete do primeiro-ministro, das áreas governativas da Economia e Transição Digital, Infraestruturas e Habitação, Modernização do Estado e Administração Pública e Educação.

Pela parte do Estado, estão ainda elementos da Direção-Geral da Saúde, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Agência para a Modernização Administrativa e Direção-Geral da Educação.

Do lado das operadoras de telecomunicações integram o Gabinete a Altice, a NOS, a Vodafone e a Associação do setor APRITEL.

Fazem também parte do grupo empresas tecnológicas, como a AWS, CISCO, ESRI, Facebook, Google, Huawei, Microsoft, Netflix, entidades da Academia e representantes do setor social e associativo, como a VOST Portugal.

