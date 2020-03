14 discos essenciais para ouvir na quarentena

Quarentena. A história é antiga e refere-se ao período de 40 dias de restrição de desembarque das tripulações marítimas, em Itália, nos tempos da Peste Negra. Apesar do nome indiciar um período específico de dias, na verdade, actualmente, o tempo de isolamento varia consoante a maleita ou suspeita. Agora, ainda que a doença seja diferente a ideia é semelhante. Chegados ao nível pandémico, é tempo de confinamento ou quarentena.

E há espaço para a música numa situação de confinamento ou quarentena? Ainda que, de um ponto de vista teológico a pop e o rock sejam desaconselháveis – basta lembrar as palavras de Bento XVI, quando ainda era Ratzinger (apelidou o rock de contribuir para uma falsa libertação, perturbadora dos espíritos e a pop de ser ser um culto da banalidade), – numa perspectiva mais sã (ou, se preferirem, pagã), aconselham-se em grandes doses.



Seja como for, a alternativa disruptiva apresentada pela Igreja Ortodoxa Grega que, demasiado zelosa do seu negócio (salvar almas mas não vidas,) comunicou aos seus fiéis que a "Comunhão Sagrada" não deve ser interrompida, afigura-se bem mais nociva. E quando afirma que "quem participar na Comunhão Sagrada está mais perto de Deus", possivelmente, nunca esteve tão certa.

Por aqui, põe-se a religião de parte mas em jeito charlatão do velho Oeste, apresenta-se um novo elixir acabado de patentear: um disco por dia, nem sabe o bem que lhe fazia.

Dia 1: The Beach Boys – Pet Sounds

Por enquanto sente-se uma leveza mas com a carga dramática a despontar. Em Pet Sounds (tal como neste primeiro dia), é perceptível uma mudança abrupta na que, no entanto, não se estranha em absoluto. Apreciam-se as orquestrações e as composições sublimes de Brian Wilson e até há vontade para trautear as melodias de Wouldn’t It Be Nice", "God Only Knows" ou "Sloop John B". Há a clara noção de que este disco marca o início de um novo tempo na carreira dos Beach Boys, pondo de parte, em definitivo, uma abordagem absolutamente ingénua. E como cantava o outro "hoje é o primeiro dia do resto da tua vida".

Dia 2: Fleet Foxes – Fleet Foxes

Ao segundo dia, um desejo contemplativo. Abundante em harmonias melódicas, Fleet Foxes, é o companheiro ideal para um despojamento do supérfluo. As letras remetem para um cenário bucólico e campestre e a folk aguda do conjunto de Seattle fazem cada canção soar a uma homilia divina. "Blue Ridge Mountains", "Your Protector" ou "He Doesnt’t Know Why", por exemplo, são néctares divinos que podem ser consumidos sem qualquer moderação. E assim mesmo o dia 2 é marcado por uma calma reflexiva e uma viagem aos trilhos florestais da nossa memória.

Dia 3: The Pixies – Doolittle

Ao terceiro dia os primeiros sinais de alguma inquietude e a necessidade de melodias regadas a riffs de guitarra, com um omnipresente baixo a marcar a originalidade de cada canção. Doolittle é o primeiro sintoma de desassossego. Tal como "Debaser" começa com um padrão denunciado de graves para explodir numa guitarra estridente, o corpo e a mente também agradecem essa quebra melódica para uma perninha no caos sonoro de Frank Black & C&a. "Wave of Mutilation" e "Monkey Gone To Heaven" são resquícios contemplativos interrompidos pela pop mais pura e leve de "Here Comes Your Man". O álbum, tal como o dia 3, culminam com o desconcertante "Gouge Away", a abrir novas portas e a partir janelas.



Dia 4: Led Zeppelin – IV

Depois da descarga de adrenalina do dia 3, e dos períodos de celebração e harmonia dos primeiros dias, IV surge como a escolha óbvia. Do rock mais clássico e intenso de "Black Dog" ou "Misty Mountain Hop" até às baladas "Going to California" e o épico "Starway to Heaven", há um desejo de transgressão que começa a fazer-se sentir cada vez mais. A serenidade foi rompida em definitivo mas permanece uma certa familiaridade que serve como conforto para uma realidade que ameaça desvanecer-se.

Dia 5: The Clash – London Calling

Algures após o fim do primeiro terço do período de confinamento/quarentena, uma agressividade moderada, bem como a necessidade de sairmos dos arquétipos mais tradicionais levam-nos até London Calling. Sentimos o fervor de "Guns of Brixton" e a solidariedade em "Spanish Bombs". Ao longo do álbum, o reconhecimento de que o punk não são 3 acordes e que para lá da fúria ou da raiva, há uma razão de ser. Tal como em "London Calling", canção que dá nome ao disco, o quinto dia foi marcado pela desconcertante certeza de que estamos só no começo de um tempo diferente.

Dia 6: Neil Young – Harvest

Ao sexto dia procuramos conforto na folk de Neil Young. Contudo, o nosso cérebro começa agora a pregar-nos partidas: Harvest não é, de todo, um álbum reconfortante. Apesar da sua aparente acalmia, debruça-se de forma intensa sobre as várias dimensões da vida. As suas canções são, na sua maioria, reflexões sobre o envelhecimento, o amor, a perda e as adições – um compêndio folk sobre a condição humana. Young não oferece nada mais do que a honestidade melancólica de quem oscila entre a desilusão e a esperança.

Dia 7: Jeff Buckley – Grace

Ao sétimo não se descansa mas, mantendo o registo divino, a escolha recai sobre a voz angelical de Jeff Buckley. Estamos a meio do período de isolamento e no meio não encontramos nenhuma virtude, tal como Grace também não é dado a probidades moralistas. É uma obra-prima que vive da angústia e do tormento mas com uma dose de revolta moderada bem expressa na interpretação vocal de Buckley bem como nos arranjos de cada uma das canções do álbum. Dia 7 não é dado a desistências mas o registo melancólico faz de nós vítimas da incerteza.

Dia 8: The Beatles – The Beatles (White Album)

O dia 8 é marcado por uma espécie de batota: é que o disco branco dos The Beatles tem uma lista extensa de 40 canções para nos ocupar melhor o tempo. Podemos ir de "Back In The USSR" até "While My Guitar Gently Weeps", passando por "Helter Skelter"e "Dear Prudence" e percorrer em êxtase o caminho até "Revolution 1". É tempo bem passado e ao oitavo dia, o nosso estoicismo merece esta visita da melhor banda pop de todos os tempos. Ao mesmo tempo, começamos a abrir a porta a um certo psicadelismo.

Dia 9: Pink Floyd – Dark Side of the Moon

O psicadelismo é tudo o que o cérebro pede, por esta altura, para se entreter. Ao dia 9, a audição de Dark Side Of The Moon fica para a noite. Olhos fechados, um copo de whisky e o luxo de fumar um cigarro. A música entranha-se e cola-se através de uma viagem sublime ao cinismo, ao temperamental e à agonizante visão de uma eventual realidade desconhecida. "Money", "Time" e "The Great Gig In The Sky" são pontos de paragem obrigatórios para uma reflexão profunda sobre onde estamos, para onde vamos mas, acima de tudo, como queremos ir. O Dia 9 é marcante e abre brechas bem visíveis.

Dia 10: Black Sabbath – Paranoid

Paranoid é a banda sonora ideal para por cima da desconstrução, destruir e começar de novo. É um dos melhores discos de todos os tempos no que ao rock mais pesado diz respeito. É uma consequência genial do acaso e da confusão. "War Pigs", "Planet Caravan", "Iron Man" e o incontrolável single "Paranoia" dão o mote a uma sessão de caos, depressão, vício e sentimentos particularmente primários. Para ouvir com o volume no máximo: durante este período os vizinhos também têm direito a uma sessão musical gratuita.

Dia 11: Joy Division – Unknown Pleasures

O isolamento está a pesar e só o som maquinal e negro de Unknown Pleasures parece estar à altura deste dia. Um conjunto solto e esparso de reflexões macabras e depressivas de Ian Curtis, sublimemente transformadas em poesia, com o baixo de Peter Hook a comandar as operações, as linhas melódicas básicas de Sumner a rasgar o tempo e a batida compassada de Morris a marcar um cunho industrial: são assim as canções do álbum de estreia dos Joy Division. "Disorder", "Transmission" ou "She’e Lost Control" são só os expoentes máximos desse isolamento tão bem retratado por Curtis. Ao dia 11, fica a sensação de que já se viram melhores dias.

Dia 12: Radiohead – Ok Computer

Sem alarmes, mas de forma surpreendente, Ok Computer continua a ser o lamento contido que encerra uma era e abre portas a um admirável – ou não – mundo novo. São 12 canções que se transformam em lições ao décimo segundo dia, uma para cada apóstolo pregar. Hoje, a confirmação de um mundo distópico e "No Surprises" é um retrato da nossa reacção cobarde e desprezível perante as outras adversidades no passado mas "Airbag" consegue ser uma luz ao fundo do túnel, o elogio a uma sobrevivência inesperada.

Dia 13: Arcade Fire – Funeral

No penúltimo dia, olha-se para trás e segue-se em frente. A magia de Funeral invade-nos e remete-nos para um êxtase folclórico: o som folk orquestral toma conta do espaço e a força da música expande-se com toda a sua força e em grande estilo até "Rebellion (Lies)". Tempo para chorar amores passados – "Crown of Love" – e com dimensões catárticas cantar a plenos pulmões "Wake Up" até ficar sem voz. Está quase. As janelas abrem-se, prepara-se um banquete e é a noite mais quente dos últimos dias.

Dia 14: The Doors – The Doors

Antes que tudo volte ao normal, um último passeio pelo surrealismo violento de um dos maiores poetas do rock. Aproveitar para, em estado de emergência, sonhar com os prazeres da carne, lembrar encontros e despedidas e assumir que, entre um psicadelismo vigoroso e uns blues com tiques de jazz, The Doors é o disco perfeito para a despedida. "The End" é isso mesmo, "Break on Through" leva-nos ao outro lado e "Light My Fire", desperta-nos a paixão. A partir daí, cada um escolhe o seu caminho: "Alabama Song (Whisky Bar)" ou "Soul Kitchen" são só algumas das opções para alguém que acordou de um pesadelo de reclusão.