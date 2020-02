Ainda hoje, Maria Emília não se esquece da história da criança que repreendia os pais por não quererem ir lavar os dentes a seguir ao jantar, tal como ensinava a Rua Sésamo. A especialista em educação é abordada por pessoas que lhe falam do programa que estreou na RTP a 6 de novembro de 1989 - passaram agora 30 anos. Recorda que foi revolucionário numa altura em que só 30% das crianças portuguesas - dos 3 aos 5 anos - andavam no jardim de infância. Mais nenhum programa infantil teve o mesmo impacto do Poupas, do Ferrão e companhia. A antiga diretora pedagógica é hoje, aos 77 anos, presidente do Conselho Nacional de Educação e diz que a escola tem de ser repensada.Sim. Todas. Por exemplo, o Poupas representava o menino de 5 anos com quem as crianças se podiam identificar. Outro caso, era o Gil. Nós queríamos uma pessoa que fosse africana ou luso-africana. Mas na altura foi muito difícil.Não havia atores africanos. Mas conseguimos o Pedro Wilson [que entrou na novela A Única Mulher], que fazia de Gil. Queríamos dar-lhe uma profissão muito valorizada, por isso, era médico. Depois, com as raparigas, tínhamos a preocupação de fazer com que trabalhassem, que fossem ativas. As crianças gostavam muito da Guiomar, diziam que era bonita, porque tinha os cabelos compridos. A Alexandra Lencastre nem gostava do nome da personagem, mas lá a consegui convencer.No início, sim, para explicar como era cada uma das personagens. A preferida das crianças era a Avó Chica, a seguir ao Poupas. Acho engraçado porque quando perguntámos o motivo diziam: "Porque ela está lá."Era a personagem negativa, de contraponto, era importante ter isso para trazer mais humor. Os miúdos percebiam melhor o que não se devia fazer se vissem alguém a comportar-se assim. Ele não era mau, era só rabugento. Portanto, permitia perceber que por trás de um rabugento estava uma pessoa decente que não fazia mal a ninguém.Sim. Lembro-me que foi das coisas que deu mais discussão. Queríamos um coreto. Depois disseram-nos que não resultava: "Como é que se filmava cá debaixo, da rua?" Havia o que imaginávamos e depois a realidade.Os episódios eram caros, não me lembro dos valores, mas era muito difícil. Por exemplo, o Poupas tinha as penas cosidas à mão e uma vez por ano vinha um técnico americano para fazer a manutenção da roupa dos bonecos. Além disso, o rapaz que fazia de Poupas era um bailarino com imensa força. A mão dele era a cabeça e tinha uma televisão em frente à barriga para conseguir ver. Era uma canseira, ele saía em água.Tivemos muitas reuniões nos Estados Unidos. Lembro-me de que quando lá fomos o Jim Henson, responsável pelos Marretas, percebeu que andávamos à procura de pessoas e disse-nos que o seu melhor aluno tinha sido um português. Não me lembro do nome dele, mas ele depois não quis trabalhar connosco. Queria estar mais livre. Mas havia cá bons bonecreiros [pessoas que manobram as marionetas].Creio que não estão, não.Não. Os que estavam na rua eram nossos. Já os Marretas - que era uma parte muito engraçada, irresistível - eram traduzidos. Íamos aos Estados Unidos em novembro, escolher metade dos desenhos animados que passariam cá, conforme os objetivos que tínhamos - podia ser o alfabeto, questões de saúde, da natureza.Sim. Este era um programa diretamente para miúdos e tinha um currículo educativo para o jardim de infância. Isso não existia. Em Portugal só 30% das crianças frequentavam o jardim de infância (hoje são cerca de 92%). Portanto, sentia-se a falta de um certo estímulo educativo. Fizemos imensos seminários antes da estreia com especialistas em educação portugueses - foneticistas, educadores de infância, professores universitários - e também consultámos técnicos dos países africanos para identificar necessidades e objetivos que devíamos tratar. Havia ainda uma preocupação com o ensino da língua e de a promover internacionalmente.Sim. A constituição desse currículo tinha por objetivo a língua, mas havia muito mais. Por exemplo, estimular a autonomia, a autoestima, os hábitos de saúde e higiene, promover o desenvolvimento cognitivo ou a construção da identidade cultural. Em África havia algumas preocupações com o papel da mulher e do homem. Tínhamos pequenos segmentos gravados e lembro-me que um deles era em Moçambique, com o homem a levantar pratos da mesa. Era um programa assumidamente educativo.Dávamos indicações aos escritores. Nem sempre eram bem recebidas. Não faz mal, ficámos amigos na mesma. Por exemplo, tudo o que eram conceitos matemáticos defendíamos que tinham de ser muito claros. Se se falava no número cinco, tínhamos de mostrar cinco ao mesmo tempo no ecrã. Eles às vezes deixavam-se levar pela criatividade, não era errado. Só era errado dentro dos propósitos deste programa. Íamos muitas vezes aos jardins de infância com os segmentos em que tínhamos dúvidas para ver se os miúdos percebiam ou gostavam. Queríamos ver como reagiam. Houve uma personagem, das últimas séries, que apareceu e ninguém gostava.Era a gata, a Tita. Como queríamos perceber fomos até esse jardim de infância que era na Pailepa [Quinta da Pailepa, Alto do Lumiar]. Há cenas que nunca mais esqueço. Entrámos lá e não víamos vivalma. Fomos atrás da música africana e vimos uma casa com uma grande mesa cá fora e miúdos a dançar e a brincar. Depois começou a ouvir-se a música da Rua Sésamo e vimos os miúdos a entrarem para uma sala. Era um cubículo mínimo, com uma televisão lá em cima, e eles amontoavam-se todos e estavam ali a ver o programa e a aprender uns com os outros. Foi isso que eu adorei. Os miúdos mais pequenos a repetirem e os mais velhos a emendarem. Aquilo era quase uma aula feita pelos próprios. Depois percebemos que as meninas não achavam graça àquele modelo feminino. Acho que até tinham alguma razão. A Tita era muito dengosa.Havia dois tipos de avaliação: uma avaliação sumativa, ou seja, testar se no fim da série tinham de facto aprendido [as letras, os números, etc.]. Além disso, queríamos perceber se estavam a gostar ou se se identificavam com as mensagens. Também fizemos outra investigação com miúdos surdos. Tínhamos alguns segmentos com língua gestual e legendas, uma vez por semana. Acompanhámos um grupo e vimos que teve efeito positivo na leitura e na escrita. Outra coisa foi ver se os miúdos luso-africanos se identificavam mais com o Gil ou não. Identificavam-se mais com ele.Não testámos. Mas acho que sim. Porque o Gil era muito simpático, bonito e valorizado.Para dizer que o mundo é diverso e bonito. Só estivemos em África e em Macau. Lembro-me de um episódio sobre ensinar a deitar o lixo no caixote. Como se aproveitou ser em Macau, tinha lixo escrito em chinês e em português. A linha americana era que cada segmento servia um objetivo. Mas nós tínhamos a preocupação de enriquecer um bocadinho mais. Tinha um motivo principal, por exemplo, o lixo, mas aproveitávamos para mostrar línguas diferentes.Sim. Embora aquilo seja muito caro. Na altura havia dinheiro, não sei se hoje seria possível. Depois havia a questão dos direitos de autor. Ficámos com direito de repetir a Rua Sésamo um determinado número de vezes, mas não ficámos donos da série portuguesa. Não se pode voltar a passar na televisão. Apareceu ainda outra questão: a RTP internacional não podia passar os episódios nos EUA. Também sabíamos que o programa servia ainda para formar pessoas para surgirem outros projetos.Sim. Mostrámos que os programas educativos podiam ser interessantes, bons, úteis e apelativos. Demonstrámos que se podia aprender com a televisão e que as crianças muito pequenas podiam aprender - os pais ficavam surpreendidos com as coisas que os miúdos diziam. Além disso, mostrámos que a educação é uma coisa boa e que se pode aprender em muitos sítios diferentes e com pessoas diferentes, e que se aprende ao ver a relação entre as personagens. Também recebíamos reações de adultos. Houve muitos adultos que não sabiam ler e escrever e que aprenderam com a Rua Sésamo. Tenho pena de não termos estudado isso.[Risos] Sim. Temos de repensar a escola. Os miúdos gostam muito da escola e dos professores, mas pesa-lhes. Há uma guerra com os telemóveis... Se ao mesmo tempo têm de aprender a lidar com a tecnologia e com as línguas estrangeiras, precisam de ser capazes de parar e pensar, de ter prazer na leitura e na escrita. Este ribombar de mensagens e informação atordoa as pessoas.A educação tem de ser estimulante, interessante e apelativa. Não há receitas. Pode ser ou não com telemóveis. Lembro-me de uma professora do Norte que tinha um trabalho fantástico com adolescentes e com o telemóvel. Era professo- ra de Português e faziam sonetos de amor no telemóvel. Os miúdos adoravam. É possível.