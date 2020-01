A era do vazio celebrada em podcasts

A carregar o vídeo ...

O vídeo não matou o artista do podcast A realidade supera a ficção - é o que se costuma dizer quando se ouve um episódio do dia-a-dia que ultrapassa a banalidade. Isto significa que a realidade só supera a ficção se for extraordinária e que a história da maioria das pessoas não interessa a ninguém.

A dado momento de Creed, a história da ascensão do filho bastardo de Apollo Creed, grande amigo do inefável boxeur Rocky Balboa (Sylvester Stallone), o jovem candidato diz ao veterano dos ringues que guardou as suas dicas de treino na nuvem, apontando para o seu smartphone. Rocky, com a cara de parvo que Deus lhe deu, olha para o céu limpo de Filadélfia e comenta, intrigado: "Nuvem? Que nuvem?"Face ao céu carregado de supernovas e estrelas espontâneas dos podcasts nacionais, somos todos pugilistas exaustos e estupefactos. Se o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube fossem o inferno na Terra - e muitos opinion makers do burgo acreditam nesse cenário abrasivo, de Clara Ferreira Alves a José Pacheco Pereira, de Ricardo Araújo Pereira a Miguel Sousa Tavares -, os podcasts são um merecido purgatório. O termo podcast tem a frescura e a irreverência de um adolescente, embora o seu público seja o dos 18 aos 24 anos.Foi criado por acidente há apenas década e meia, quando o jornalista inglês Ben Hammersley, colunista do The Guardian especializado em novas tecnologias, decidiu compor uma palavra com o pod de iPod (o leitor de MP3 da Apple) e o cast de broadcast (emissão/difusão) para designar ficheiros de áudio digitais que podem ser reproduzidos via streaming ou descarregados a partir da Internet.Sintetizando a força comunicativa do som - até ao final dos anos 40, a rádio era a rainha dos mass media -, a universalidade da reprodução online e a portabilidade dos dispositivos pessoais e móveis, os podcasts depressa se tornaram um êxito. Há-os de todos os géneros e para qualquer inclinação: ficcionais, como um audiobook em fascículos ou uma série radiofónica livre de grelha; baseados em acontecimentos verídicos, mas narrados como se fossem novelas de suspense (os notáveis Serial e Homecoming); de alta cultura, curiosidades pop, história e política (o obrigatório Pod Bless America); ou veículos do simples desabafo confessional dos seus autores.Em Portugal, o topo da pirâmide da oferta em podcasts consiste na mera reprodução online de formatos profissionalizados, por autores reconhecidos pelo seu percurso na televisão ou na rádio convencionais. São os casos do Governo Sombra da TSF/TVI24, do Tubo de Ensaio de Bruno Nogueira e João Quadros ou da Prova Oral de Fernando Alvim para a RTP e Antena 3. Todos integram o ranking oficial dos podcasts mais ouvidos através do Spotify (a plataforma ubíqua, a par da SoundCloud, de acesso a este universo).Mas o coração e as vísceras deste novo animal tecnológico são os podcasts intimistas e/ou humorísticos produzidos em casa (basta um microfone unidirecional, um gravador rudimentar e um laptop) por influencers que captam os ouvidos de uma mole - são centenas de milhares de consumidores ávidos - de pré-adolescentes, alunos do secundário e universitários-trabalhadores. Na tabela de podcasts mais populares, logo atrás do Ar Livre de Salvador Martinha e à frente do Maluco Beleza de Rui Unas, estão sucessos retumbantes como Não Sejas Pussy, Janela Aberta ou Traz Cerveja. Neste último, um grupo de amigos com demasiado tempo nas mãos entrevista outro gangue de compinchas calaceiros sobre rigorosamente nada - o resumo do episódio 6 da 3ª temporada é elucidativo: "Malta, fala-se de tópicos e também de temas. Mandem mensagem ao Bolinha só a dizer ‘Curtes c..., c...?’."Num dos episódios inaugurais, com 57 minutos que mais parecem 570, este bando da cevada brande a sua compulsiva honestidade: "O podcast foi a melhor desculpa que arranjámos para beber cerveja à tarde." Não querem beber do copo do Tomás - um dos cérebros da pandilha - porque "está constipado" mas, de resto, convidam um primo, o Fernão, que "está mesmo com mau aspeto". Fernão, aprendemos, é um dos mentores e vocalista da banda Zarco, primo do Vicente Wallenstein - este podcast faz dos parentescos uma forma de arte -, e é amigo do Durão (não perguntem), que uma vez se pôs ali a berrar e "houve alguém que ia tendo um acidente; não imaginam a quantidade de pessoas que ouvem o podcast a adormecer ou no carro" (esperemos que não seja a adormecer no carro).O Fernão contesta o qualificativo de liderança: "Sou zero mentor dos Zarco, fui um outsider desta banda; conheci o Gastão há três anos, na Faculdade de Letras, em Estudos Comparatistas, que é um curso de comparar coisas". Meia hora depois, discorrem sobre futebol: "Só joguei uma vez com o Durão, ele entra, vai a correr, tropeça nos próprios pés, cai e a bola sai pela linha de fundo." O Durão não gosta do que ouve: "Eu calço o 41 e ele calça o 43, era relvado sintético, no Ramiro, caralho, estava a correr com as unhas assim, com os pés que não são os meus, o Pedro Alves na altura era gordo, eu passo em velocidade, dei-lhe um toque e caí. Já contei isto três vezes."Já PóDeCacto, o 18º podcast mais ouvido no País, é obra da jovem Inês Rebelo - pela pronúncia deve ter crescido na Areosa, Porto - e consome o precioso tempo dos ouvintes (pelas audiências, eles parecem gostar) com "novidades suculentas, a partir das questões que vocês lançaram no meu Instagram" (ler ‘Inxtrágã’). O 9º episódio desta saga intimista abre com música country e acumula 33 minutos sobre a gravação que a Inês fez anteontem de "uma música rap que roça um bocadinho no heavy metal, é por isso que minha voz está rouquinha" (a influencer aposta muito no afeto dos diminutivos). O que não a constrange de investir numa mensagem "tão forte que rache o vosso cérebro" - a mensagem nunca chega a aparecer. Inês já tem carreira feita no YouTube, com os temas T3 na Lula e Filete, cujo "foco principal é o amor"."Derramei muita lágrima a gravar estas músicas. Sinto-me uma chilala, tipo ‘ó princesa, queres mijar’? Já estou a urinar num canto" (a ausência de um dicionário Podcast-Português-Podcast impediu-nos de compreender o excerto). No clímax, a novilíngua de Inês servirá para pescar na bolsa dos ouvintes: "Demorei meses a tomar esta decisão mas tornei o meu Patreon público [o Patreon é uma forma de monetizar "conteúdos" de podcasts, tornando parte deles exclusivos a quem pagar cerca de 1,5 euros por mês]. Inês deve ter um pós-doutoramento em marketing digital: "Vocês não têm noção da quantidade de conteúdo que eu tenho para lá. Eu estou constantemente a criar cenas, faço um bocadinho de tudo, não é só podcasts, não é só música, não é só vídeos, nada disso. Para mim é um prato de tapas, existe muita variedade. Vai desde excertos do meu livro que eu nunca publiquei mas que vou publicar futuramente" - a confiança ilimitada é a arma de eleição do podcaster -, "ao acesso a histórias mais privadas, mais deep, mais pessoais da minha vida, algumas até segredos que só a minha família e o meu namorado sabem mas que vou tornar públicos". E remata: "Já disse ao meu namorado, tu neste momento estás numa relação de poligamia, porque o nível de intimidade que eu tenho com as minhas pombinhas do Patreon está tão elevada que vais ter de aceitar."Inês está em Londres a estudar na universidade e trabalha em part-time no McDonald’s. Garante que não tem amigos e almoça sozinha na cantina, embora já conviva com um grupo de conhecidas: "Obviamente ainda não estamos naquela fase de vamos fazer uma pijama party, ou vamos tomar banho juntas, deixa-me lavar a tua pachachinha; não temos esse nível de intimidade, mas estamos a ir para lá."Os podcasts são a banda sonora da Idade do Vazio, preconizada nos anos 80 do século passado pelo filósofo e ensaísta francês Gilles Lipovetsky. Não são imaginados por criadores com algo para comunicar, e não divulgam ideias ou histórias. São feitos por influencers que "produzem conteúdos". Os influencers partem de uma das premissas fundadoras da hipermodernidade: toda a gente acha que tem alguma coisa para dizer ao mundo, toda a gente considera que essa coisa é demasiado essencial para não ser reproduzida com urgência. A presunção de que cada um de nós tem algo de significativo para transmitir sem demoras a todos os outros é a marca de água do narcisismo heurístico do século XXI. Sendo os podcasts um dos apogeus da horizontalidade dos media contemporâneos - os produtores são consumidores, e qualquer consumidor se pode tornar produtor, é o fascínio dos "conteúdos" - porque não ganhar dinheiro com o vazio?Fred e Inês, um par de amigos residente no Porto, é suficientemente cândido para admitir a sua ignorância e para a divulgar sem preconceitos. Em Fred e Inês Falam de Coisas, autoapelidam-se de "especialistas em coisa nenhuma" e falam português como se o inglês fosse a sua língua-mãe. Resolveram dedicar um episódio recente à política, abordando-a como astronautas com poucas horas de voo que acabaram de aterrar num exoplaneta. Após 34 minutos a descrever duas viagens de Uber, o duo lança-se faminto ao dossiê das legislativas (este episódio do podcast é anterior às eleições).Em perto de meia-hora, ficámos a saber que a Inês não para de chorar em concertos ("I’m sobbing all the time, as lágrimas já estavam no cachaço do peito"), tinha uma consulta de psicoterapia no dia 8 de outubro (no comments) e tentou fazer "um resuminho do que está a acontecer; falta uma semana para as eleições e não faço a menor ideia do que se passa; é mais uma soma de sentimentos".Para Fred e Inês, "ninguém percebe bem o que é legislativas, what the fuck does that mean? É como se falassem coreano, estou off, não vejo notícias, o meu span de atenção é tão pequeno". Isso não os impediu de terem aberto "uns 50 tabs na Net" à procura de informação. Inês leu tudo "em voz alta, esforcei-me ao máximo", enquanto Fred aproveita para informar o mundo de que precisa "de uma casa no centro do Porto". Como trabalhou "numa empresa de flyers políticos em França", o elo masculino do casal apercebeu-se de que "o PAN teve direito a algumas cadeiras, poucas, na legislatura anterior" (foi apenas uma). Para ele, a escolha da equipa ministerial faz-se juntando "aqui uma malta; podem ser primos ou não, mas isso já são outros 500". Após o duro processo investigativo que levou a cabo, Inês chega a duas conclusões: "Não sinto que tenha concluído grande coisa"; e "estão todos a roubar para o seu bolso, anyway". A responsabilidade do afastamento entre políticos e "povo"? É, claro, dos jornalistas. "Senti-me extremamente burra a fazer esta investigação." Fred consola-a: "Ao menos és inteligente a ponto de admitires que não sabes. Eu preciso que alguém faça um programa de TV para millennials e nos explique o que se passa."Talvez Fred e Inês pudessem recorrer a dois dos millennials mais populares da nova vaga de podcasts à portuguesa, ambos com extenso currículo como youtubers: Luís Vieira do Vai Lá Tu! (15º lugar do top nacional) e Miguel Luz do Janela Aberta (o 7º podcast mais ouvido na nação). No episódio 20 da sua gesta pedagógica, Luz aborda um tema capital: "Fumar Weed". Nele, o autor disserta sobre "erva, poleca, bolota, chicho, yoshi", passando 28 minutos a reproduzir a primeira experiência com psicotrópicos, aos 15 anos. "Dava bué vontade de rir, uma uva pedrado é, tipo, uma explosão de sabor, eu queria ir por uma linha de raciocínio que já me esqueci... f...-se".Prefere não comparar álcool e droga "porque não tenho informação suficiente sobre o que faz pior ou melhor" - a falta de informação é a carta de cidadania dos nossos podcasters, e a candura a sua força unificadora -, e também tenta fazer umas massas com a página do Patreon, "onde dou novidades antecipadas sobre os meus projetos" (como muitos dos seus competidores, o influencer Miguel Luz é músico e está a fazer Erasmus). "Podem apoiar o meu trabalho pagando um valor mensal de dois euros." A autoascese culmina no relato de um ataque de ansiedade num parque de campismo após "dar dois bafos. Não foi numa de zero consciência; foi mais consciência mal projetada. Se vocês são pessoas nervosas ou que pensam muito, caguem no weed."Luís Vieira parece não ter seguido o conselho. Em 10 minutos, ataca a jugular dos ouvintes de Vai Lá Tu!, até porque "neste momento estou nu e há uma forte possibilidade de me começar a masturbar". O "tema polémico" do quarto episódio são os motivos que o levam a não ter, por agora, namorada. "Se no primeiro ano de namoro, uma rapariga me diz ‘gosto de ti énes’, acabou tudo, casamento com o caralho". Para Luís, os cheiros também são importantes - "ela não pode cheirar a fritos, a rissol de carne". Em nenhuma circunstância a eleita estará autorizada a trabalhar num talho, como repositora do Pingo Doce "ou numa fábrica de calçado, mas nunca se sabe o dia de amanhã". Os nomes, esses, são a derradeira linha vermelha do Luís: "Caso se chame Arminda, não vai dar. Custódia? Proibido. Cândida, tchau, até me arrepio. Mas o que está no topo dos nomes é o Gorete, que já é mau, mas depois vem uma fusão, que é o Goreti. Um gajo tem uma filha chamada Gorete, mas depois vai para uma turma de ciganos e eles chamam-na todos Goreti. É nome de pessoa que trabalha no circo. Já alguma vez viram uma doutora Arminda ou uma doutora Goreti?"No tema que dá título ao álbum Heartattack and Vine, lançado em setembro de 1980, Tom Waits canta a certa altura: "There ain’t no devil/That’s just God when he’s drunk" ("O diabo não existe/Isso é só Deus quando está bêbado"). Há piores descrições de um podcast.Artigo originalmente publicado nanº813, a 28 de novembro de 2019