Os irmãos que iluminam o Natal de Lisboa

Com a chegada do mês de dezembro Lisboa ganhou outra cor. São as habituais iluminações de Natal que já estão a funcionar. Recorde a reportagem da SÁBADO com os irmãos Castro, responsáveis pelas luzes colocadas todos os anos na capital portuguesa mas também em outras cidades lusas e algumas ruas de Londres, Paris e Bruxelas.No próximo sábado, Jorge Castro vai suster a respiração por alguns segundos quando, na Praça do Comércio, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, pressionar o botão que vai acender as luzes de Natal da cidade. "É sempre um momento de tensão", confessa à SÁBADO o administrador da Castros, Iluminações Festivas.Não é para menos. São mais de dois milhões de lâmpadas LED suspensas em 42 praças, avenidas e ruas da capital que podem não acender. Foi o que aconteceu num Natal, durante o primeiro mandato de Pedro Santana Lopes à frente da autarquia. "Eu tinha testado o botão que liga todas as luzes uma hora antes e estava tudo bem. Mas, quando foi a vez do senhor presidente da câmara - à frente de todos os convidados e da imprensa - não aconteceu nada", recorda Jorge Castro. Foram 10 segundos de terror que pareceram uma eternidade. "Mas estava um funcionário junto ao quadro central que ligou o disjuntor. Este não tinha pronto para ser activado depois do teste."Também pode acontecer o oposto. "O pior dia da minha vida foi num Natal quando as luzes se acenderam às 17h30, meia hora antes da inauguração", conta Jorge Castro. O então autarca António Costa ainda não tinha chegado ao local e Jorge Castro teve de correr pela Rua Augusta e desligar todos os quadros eléctricos instalados. "Ia morrendo nesse dia." O problema tinha sido desencadeado por um funcionário que tinha desligado a iluminação no botão que estava ligado aos programadores horários dos quadros.Estes sustos fazem parte da história de sucesso da Castros. Para além de Lisboa, a empresa faz o Natal em mais seis cidades portuguesas e ainda ilumina ruas em Londres, Paris, Nice e Bruxelas. "Os britânicos gostam mais de linhas contemporâneas e preferem luzes brancas", descreve Jorge Castro, que lidera a empresa ao lado do irmão, António José Castro, desde 2002. "Os franceses preferem as figuras como os anjos e os iglus."Também já iluminaram as festas do Ramadão, na Costa do Marfim e no Médio Oriente. "Ali são obrigatórias as cúpulas de Medina [a cidade onde está enterrado o profeta Maomé] e os escritos em árabe do Corão."Fundada em 1921 em Grijó, Vila Nova de Gaia, a Castros é uma empresa familiar que já vai na quarta geração. O seu bisavô, António Araújo e Castro era carpinteiro e começou por dedicar-se ao fogo-de-artifício juntamente com o irmão. Os dois ainda fabricaram os foguetes usados em algumas romarias no Norte do País, quando uma tragédia mudou o rumo da empresa poucos meses depois. "Aconteceu uma explosão que provocou a morte do irmão do meu bisavô e ele decidiu que não queria mais exercer aquela actividade", conta Jorge Castro.Mas a ligação às romarias não se desfez. "A comissão de festas da Nossa Senhora da Saúde, nos Carvalhos, incentivou-o a fazer os arcos em madeira para a romaria e foi assim que ele começou nas decorações festivas." Na altura, só as grandes cidades estavam ligadas à corrente eléctrica e aí eram usadas lâmpadas de incandescência. "Fizemos a romaria do São João no Porto." Nas aldeias, as festividades aconteciam durante o dia e, ainda assim, iluminavam-se as ruas com velas, colocadas no chão, em linhas que formavam desenhos.Nos anos 50, foi a filha mais velha do fundador, Maria Aurora de Castro, que assumiu as rédeas da empresa. "Na época não era comum uma mulher empresária, ainda por cima num mundo só de homens. Mas, entre os irmãos, ela era a mais empreendedora", diz Jorge Castro.Maria Aurora de Castro participava em tudo: fazia os contactos com as comissões de festas, acompanhava os funcionários nas carrinhas quando iam instalar as luzes e até dormia nos quartéis de bombeiros onde a equipa pernoitava em camas articuladas e cozinhava as refeições.O negócio decorria de Maio até Setembro. "No Inverno, faziam-se os contratos com as comissões de festas e fazia-se manutenção aos arcos de madeira que eram reutilizados." Os arcos eram enfeitados com lâmpadas que acompanhavam a sua forma e decorados com festões de papel que formavam grinaldas ou com plástico pintado. "A minha avó tinha uma máquina de corte que cortava os festões, depois usávamos cola branca para os colar ao cordel e ficar farfalhudo."Quando se queria usar lâmpadas coloridas, pintava-se o vidro. "Mergulhávamos as lâmpadas acesas em tinta, assim secavam mais depressa. Estas só duravam um ano, porque a película da tinta partia-se", recorda Jorge Castro. O administrador começou cedo a ajudar no negócio da família. "Devia ter uns 10 anos e durante as férias ia com as equipas nas carrinhas para as festas. Aquilo era uma aventura para mim. Primeiro enroscava as lâmpadas nos arcos, mais tarde andava com as escadas às costas", recorda.Em 1970 foi a vez de o neto do fundador, António Jorge de Castro, assumir a liderança da empresa. O pai de Jorge Castro queria expandir o negócio e, sabendo que em algumas cidades europeias já se iluminavam as ruas no Natal, decidiu viajar e ver com os seus próprios olhos. "Visitou Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e tirou fotografias às iluminações que se faziam lá fora. Em Portugal não havia essa tradição." Em 1971, a empresa assinou o primeiro contrato de iluminação natalícia com a cidade de Aveiro. Cinco anos depois, já estava a iluminar as ruas de Lisboa.O pai de Jorge Castro não parou de viajar e as primeiras ideias de design vieram das fotografias que tirava. "Ainda há pouco usávamos a ‘área suíça’, um desenho de iluminação que ele viu em Zurique."Em 1987, a empresa introduziu as microlâmpadas, semelhantes às usadas para decorar as árvores de Natal. Hoje, os enfeites fazem-se com lâmpadas LED. A Castros já montou o Natal mais de 25 vezes em Lisboa, mas no sábado, Jorge Castro vai sentir-se como se fosse a primeira vez. "Dá sempre aquele friozinho na barriga."