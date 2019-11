A carregar o vídeo ...

Do topo do chalé Helena, sobranceiro à praia da Azarujinha, em São João do Estoril, o ruído do bater das ondas era ensurdecedor nos dias em que o mar estava mais agitado. Os oito netos de Helena Brígida da Veiga Simões visitavam o chalé com frequência e é desta praia que guardam algumas das memórias mais marcantes da infância. Foi ali que aprenderam a nadar com o "primo" Ferreira, o nadador -salvador que punha os miúdos todos na água a segui-lo até conseguirem nadar na perfeição.A mãe detestava praia e areia. Aos domingos descia com esforço até à Azarujinha, sem largar as meias nem os sapatos, para ver de perto os filhos a nadar. O banheiro João olhava pela criançada toda.Das águas saíam robalos e sargos à discrição e as lagostas apanhavam -se à mão. Os dias de verão começavam cedo e prolongavam-se até ao entardecer. O areal era invadido por um bando de uns 40 miúdos, todos vizinhos e de famílias de apelidos sonantes: os Rebelo de Sousa, os Balsemão, os Capucho, os Paes de Vasconcelos, os Mello Rego Simões, os Líbano Monteiro… Habituaram-se a andar agrupados por idades, num tempo em que a Estrada Marginal era quase deserta e naquele quarteirão, conhecido como o "Beco", as crianças andavam de casa em casa e as mães reuniam-se à hora do chá. Não existia qualquer barreira física, mas só ali entrava quem fosse próximo das famílias."Só os Paes de Vasconcelos eram 11 e os Capucho, nove. Dava muito jeito para jogar futebol, tínhamos sempre com quem formar equipas", recorda o engenheiro químico Manuel. Perto da hora de almoço, os rapazes subiam até ao descampado, hoje um parque de estacionamento, colado ao Forte de Santo António da Barra (a residência de verão de Salazar, que gostava de ficar à janela a observar os jogos). "Líamos Enid Blyton e imitávamos as aventuras de Os Cinco. Só não tínhamos nem cão nem barco", recorda a deputada Helena Roseta. "Todos líamos muito e de tudo um pouco", conta António, o pneumologista no Amadora-Sintra. Fernando Namora e Luís de Sttau Monteiro chegaram à casa liberal e profundamente católica dos Salema pelas mãos de António Capucho, um histórico do PSD, entretanto casado com Maria Madalena, a terceira mais velha. A biblioteca era extensa e o pai, Eduardo, entretinha-se a citar partes de livros e poemas aos filhos. "Citava de cor grandes tiradas d’Os Lusíadas. Um dia, disse-lhe que ia decorar Os Lusíadas por completo e assim fiz", diz Maria da Conceição, professora.Aos 7 anos, Conceição ou Tatão, ensinou a irmã Helena a ler enquanto brincavam às professoras e alunas. Tinha apenas 3 anos mas era curiosa e interrompia com frequência os irmãos para tentar decifrar o significado das letras e aprender o mesmo que os mais velhos.Fora do verão, os sete mais novos invadiam o sótão das brincadeiras. Carlos, com maior diferença, tinha outros interesses e era frequente entreter-se a desmontar os telefones e as telefonias de casa.Até meados dos anos 50, os pais Eduardo e Maria do Amparo mantiveram-se por Lisboa, num prédio de esquina da Avenida Miguel Bombarda. Os avós maternos viviam no rés do chão, e o casal e os seus oito filhos ocupavam o segundo e o terceiro andar, com acesso ao sótão. A avó Helena era apaixonada por música, uma ligação que continua a passar de geração em geração. A mãe, Maria do Amparo, foi aluna do músico e compositor Luís de Freitas Branco e tocou piano no São Carlos. "Até que desistiu. O meu pai era duro de ouvido e ela preferiu colocar a família em primeiro lugar", recorda Margarida, professora da Faculdade de Direito, ex-presidente da Entidade de Contas e Financiamentos dos Partidos e cunhada do antigo ministro Guilherme d’Oliveira Martins."A minha avó sabia todas as óperas de cor. Por vezes, levava-nos ao São Carlos de tarde e, antes de sairmos de casa, cantava-nos a ópera toda", lembra Maria da Conceição. Uma avó loira, de olhos azuis, carinhosa e divertida, "sempre a contar histórias engraçadíssimas e a imitar um sem -número de vozes enquanto contava os episódios hilariantes que se tinham passado com ela". Com a família a viver no mesmo prédio, os netos andavam de piso em piso.A avó Helena tratava a neta Lenicha como "a minha pequena Einstein". Quando foi prestar as provas de admissão ao liceu, a miúda loira e de olhos azuis, como é característico dos Mello do Rêgo (a família da avó), teve um desempenho tão brilhante que o júri pediu para conhecer os seus pais.Pouco tempo depois de o filho mais novo ter nascido, o casal Salema decide deixar Lisboa e seguir os conselhos médicos para aliviar os problemas de saúde de António. É então que Eduardo, engenheiro civil, planeia a casa onde ainda hoje os mais de 70 pais, filhos, netos e bisnetos Salema se reúnem a 24 de dezembro para celebrar o Natal. Na moradia de três andares, foram construídos 11 quartos para acolher a família, empregadas e manter sempre um quarto disponível para algum amigo ou familiar que estivesse a precisar de dormida por uns tempos. Mais tarde, a casa foi dividida por três irmãos e Carlos e Maria da Conceição conservam um andar cada.Só Carlos, o irmão mais velho, tinha direito a um quarto exclusivo. "A partilha é um valor muito importante. Não sabíamos o que era ter uma coisa nova. Os livros, a roupa e os brinquedos passavam todos de uns para os outros", recorda Conceição.Uma vez por ano iam à piscina do Tamariz. Pagavam 10 escudos para entrar. "Era o dia grande", conta. "O meu pai era severo mas muito próximo de nós. Era especialmente condescendente com a Lenicha", assegura Conceição. "Almoçávamos às 13h30 e jantávamos às 20h30. Quem chegasse 15 minutos atrasado ou depois de servida a sopa, já não comia", recorda Carlos. Só tinha autorização para falar à mesa quem tivesse chegado, pelo menos, ao quinto ano. Os mais novos tinham de esperar para crescer até conquistar esse privilégio.Ainda no liceu, Carlos já usava uma régua de cálculo (coisa que só se adquiria quando se chegava ao Técnico) porque Eduardo achava importante que o filho soubesse fazer contas. "O meu pai dizia que nunca podíamos deixar nada a meio. Não tínhamos de ir para a faculdade, mas o que começássemos era obrigatório terminar", lembra.Quinze dias antes de começarem as aulas já estava a estudar. Foi sempre um aluno brilhante. Já António acumulou vários 20 valores na licenciatura em Medicina. "Sempre que tínhamos alguma dúvida sobre uma matéria da escola, deixávamos um papel escrito com a questão na casa de banho do pai e, no dia seguinte, lá estava a explicação escrita à mão", recorda José Pedro, economista.A televisão chegou mais tarde a casa, já nos anos 60 e por insistência da mãe. "O pai achava que a televisão nos ia distrair dos estudos", diz Conceição. A partir dos 3 anos, as crianças tinham aulas em casa com uma professora de inglês e outra de francês. Maria do Amparo defendia que os filhos deviam falar pelo menos duas línguas estrangeiras. A professora de inglês, uma húngara refugiada, dava ainda aulas de ginástica no fim das lições. Quando entravam no liceu, os irmãos Salema já dominavam a gramática como ninguém.Carlos conta que aprendeu a escrever inglês antes do português. Madalena e Conceição inauguraram o primeiro jardim-infantil privado em Portugal, o Beiral, criado em 1948 e que começou com apenas quatro alunos. Terminado o jardim-infantil e a primária, os oito irmãos seguiram todos para o ensino oficial, as raparigas no Maria Amália e os rapazes no Camões. Os mais novos, passaram ainda pelo liceu de Oeiras.O casamento de Madalena com António Capucho e de Helena com Pedro Roseta acabaram por ditar um profundo envolvimento dos irmãos na génese do PSD. A maioria acabou por se afastar da vida política ao fim de uns anos, mas outros, como Helena e a irmã Margarida, seguiram uma longa carreira. A primeira, ainda hoje tem assento no parlamento como deputada e arquiteta conhecida pelos seus trabalhos na área da habitação; a segunda, foi deputada durante o governo de Balsemão, que conheceu através de Marcelo Rebelo de Sousa, e esteve no Parlamento Europeu, entre 1989 e 1994. Madalena tem acompanhado o marido António Capucho no seu percurso político, "embora sempre de forma discreta". No dia em que o marido deixou o partido, seguiu-o de imediato.Lenicha conheceu o marido, mais tarde ministro, nas reuniões de dirigentes universitários católicos. Mas foram as cheias de 1967 (e, sobretudo, os mais de 500 mortos nos arredores de Lisboa) que a levaram a meter-se na política. "Foi um choque para mim perceber como viviam as pessoas à volta de Lisboa. Começámos a entrevistar pessoas para contar o que se tinha passado, os de Medicina juntaram medicamentos, distribuímos panfletos e organizávamos bri- gadas para conseguir conhecer melhor a realidade da tragédia", conta.Dos tempos da clandestinidade e, mais tarde, no pós-25 de Abril, Helena guarda um número sem -fim de histórias. Pelo caminho, reuniu admiradores mas também inimigos como Balsemão, que a acusa de ter tentado tomar o PSD de assalto e cujos insultos e traições não esquece.Em 1973, Lenicha foi presa e enviada para Caxias, acusada de pertencer a uma organização subversiva. Ficou apenas um dia. Quase todos os arquitetos do ateliê de Nuno Teotónio Pereira foram presos. O episódio, ainda que breve, abalou a vida familiar. As fichas de muitos militantes do PSD andaram escondidas de cama em cama dos irmãos e amigos mais chegados. O telefone da casa dos patriarcas esteve sob escuta. Já depois da revolução, no ano quente de 75, somam-se aventuras e ameaças. "Um dia, fomos a um comício em Beja na praça de touros e, de repente, estávamos cercados. O Marcelo [Rebelo de Sousa] teve de fugir pelos telhados. Tiveram de nos ir buscar", recorda Helena, que é conhecida pela sua capacidade de argumentação e retórica. Mas também pela sua persistência a roçar a teimosia. "Só não discuto política com a Lenicha. Ela é muito aberta e frontal. Existem muitas coisas com as quais não concordo e ela luta pelas suas ideias e não tem medo de o dizer", diz António.Os pais acompanharam o percurso político e profissional dos filhos sem interferir. "Só davam a opinião quando pedíamos", lembra José Pedro. No entanto, acabaram por se desligar da política pouco depois da revolução. A vida da família foi sofrendo alguns revezes e, quando o pai fica sem trabalho, dedica-se ao hobby da adolescência e começa a fazer quadros e tapetes em petit point, tal como tinha aprendido durante a adolescência, quando viveu em Coimbra com umas tias.Era o que fazia quando estava enervado. A sua maior obra é um tapete com perto de 23 metros de comprimento que ofereceu à igreja de São João do Estoril, que ainda o guarda. Já a mãe, quando se zangava ia para a cozinha fazer mousse.Mas tinha pouco interesse pela cozinha, ao contrário de Eduardo, que adorava fazer petiscos (como uns bifes de peru de três pimentos) e colecionava um vasto reportório de receitas gastronómicas de todo o País. Adorava fazer sopa de canoilos, com as favas pequenas ainda dentro da vagem e que cultivava em São João do Estoril. Crescera numa quinta em Tomar, a cozinhar coisas do campo. Amparo era da cidade. Ia todos os dias à missa. "Andava sempre de saltos altos e colar de pérolas. Por vezes saía sem dizer onde ia e percorria o caminho a pé sozinha até ao bairro de barracas do Fim do Mundo, onde ajudava as ciganas a cuidar dos filhos recém-nascidos ou quando havia inundações. Muitas vezes, ouvia-a telefonar às amigas a pedir para se desfazerem de joias para juntar dinheiro e ajudar aquelas comunidades", recorda Conceição.Quando morreu, nos anos 80, o padre que presidiu à cerimónia falou de Maria do Amparo como alguém que foi "expropriada em vida por motivos de utilidade pública". No velório, o pátio da igreja encheu-se de ciganos. O chefe da comunidade ficou ali com eles de noite e de dia "a guardar a tia Amparo".O pai era a figura conciliadora, que os irmãos agora procuram em Carlos. Dizem raramente se zangar e falam diariamente ao telefone. Não com todos, mas entre os mais próximos de idade e que acabam por ir espalhando as notícias dos irmãos, filhos e netos em permanência. Quando alguém está doente ou enfrenta um problema, o espírito familiar é de imediato ativado. "Ninguém fica sozinho", assegura Conceição.No dia 24 de dezembro, o primeiro andar da moradia projetada pelo pai Eduardo e que hoje pertence a Carlos começa a receber os primeiros Salema após a hora de almoço, num encontro que chega a juntar mais de 70 pela noite fora. Das iguarias preparadas pela exímia cozinheira Helena aos versos novos e já antigos escritos pela arquiteta, o dia é sempre de festa e ainda mais composto com os novos elementos que entretanto seguiram a carreira de músicos, como acontece com o neto de Helena Roseta, JP.É sempre assim. No dia em que os desafiámos a bloquear agendas para um retrato de família na moradia de São João do Estoril, acabaram a cantar um número sem -fim de músicas tão variadas como a banda sonora do filme Música no Coração ou a tradicional Oliveirinha da Serra. No fim da sessão, todos voltam à correria: é que nem a idade lhes retira a energia e o gosto por fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Ou não fossem Salema, como fazem questão de recordar.