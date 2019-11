A carregar o vídeo ...

Joachim Koerper fotografado no restaurante Eleven, em Lisboa. Foto: Bruno Colaço / Sábado

Eleven - a história da criação do restaurante Não se conhece nenhuma fotografia que registe o momento em que os 11 sócios do restaurante Eleven se sentaram à mesma mesa. Nem mesmo na festa de inauguração deste novo espaço lisboeta conseguiram estar todos juntos.

Primeiro ajeita a jaleca. Logo se senta e, de cara séria, pergunta: "O que quer saber?" Arrancamos com a rigidez tipicamente alemã que dá lugar à descontração mediterrânica à boleia de antigas memórias. Da primeira vez que estrelou um ovo, num Campingaz, algures na Alemanha do interior, à primeira vez que ganhou uma estrela Michelin, no sudoeste espanhol: o chef Joachim Koerper leva-nos numa viagem pelo percurso que desemboca em Lisboa, com o Eleven, aquele que foi um dos primeiros restaurantes de alta-cozinha na capital e que comemora, em novembro, 15 anos de vida. O chef de 66 anos, que começou a aprender tudo sobre cozinha há 50, recorda os momentos mais marcantes: como aquela vez em que Christina Onassis (filha do bilionário que casaria com Jackie Kennedy) lhe pediu um fondue de queijo… com Coca-Cola.Pelas 11h, 11h30. Depois de tantos anos já tenho uma "mão direita", o chef André Mendes, que está aqui às 10h a organizar tudo. Eu chego, vejo o que precisam e faço o serviço de almoço, controlo os pratos. Posso provar, até, se achar necessário. Às vezes também saio e venho cumprimentar e conversar com os clientes. Depois do serviço vou a casa e almoço com a pessoa que mais amo, a minha esposa. Ela cozinha para nós. Almoçamos pelas 15h, 15h30.Sim. Ela também é chef. Em casa faz coisas simples. Como ela é brasileira gosta muito de arroz e eu como alemão gosto de batata, então temos de encontrar um meio termo [risos]. Costumo dizer hoje mandas tu, amanhã mando eu. Depois volto para o restaurante às 19h30 para o serviço de jantar. O dia acaba tarde, entre 23h e as 23h30. Quando chego a casa como qualquer coisa e só vou dormir pela 1h da manhã. Depois também há dias de folga. A noite de ontem [1 de julho] não vim trabalhar porque fui ver o Rod Stewart.Vem-me logo à cabeça chucrute (conserva de repolho) e o frango, que no pós-guerra se comia muito, que era a carne mais barata. Aliás, perto de casa tenho uma churrascaria, a Valenciana, e de vez em quando vou lá buscar um frango, para variar.Tinha 8 ou 10 anos. A minha família vivia fora da cidade, tínhamos muito terreno, e o meu pai gostava de ter bichos: tivemos patos, uma vaca, um burro e muitas galinhas. Houve umas férias que tivemos uma rulote e eu dormia lá com amigos e de manhã tinha de cuidar das galinhas, dar água, comida e apanhar uns 20 ovos. Foi no Campingaz dessa rulote que fiz os meus primeiros ovos estrelados.Há um Natal em que, mais velho, com uns 17 anos, faço as compras e cozinho em casa. Foi uma desgraça, ficou tudo sujo. A minha mãe jurou para nunca mais. Mas não era comum cozinhar em casa. Como os meus pais trabalhavam o dia todo - numa agência de cambio de dinheiro - de segunda a sexta almoçávamos em restaurantes.Sim. A minha mãe fazia pratos típicos alemães como o rosti de batata. Outras vezes também jantávamos em restaurantes. Foi assim que ganhei o gosto pela comida. Depois, ao domingo, como estávamos na fronteira, a família ia toda a França almoçar porque era chique. Os meus pais eram muito apreciadores, gostavam de comer. Nos anos 60 comiam-se as melhores batatas fritas, em França, é o que me recordo mais.A família dava importância ao seu interesse pela cozinha?Como os meus pais trabalhavam, eu era muito mau aluno na escola. Então não dava para ir para a universidade para ser médico ou advogado. Como sempre gostei da cozinha disse que ia ser cozinheiro.Não disseram nada em contrário. E como na cidade onde estávamos, Saarbrücken, não encontrámos um lugar para estudar adequado, então tive de fazer 600 km e ir para Konstanz. E aí fiz três anos de curso para ser cozinheiro. Tinha 16 anos.Não foi bem assim. No primeiro dia fizeram-me descascar uma caixa enorme de cebolas. Eu só chorava, chorava. Nesse dia quis ir-me embora. Mas convenceram-me a continuar e graças a Deus. A cozinha do Hotel Falkon era pequena: era o dono, o filho do dono e eu e aí tem de se fazer de tudo. A partir daí passei a gostar cada vez mais.Estávamos em 1967 ou 68. Fui para lá porque me contactaram do Hotel Kempinski, um dos melhores. Passei para um restaurante de 80 cozinheiros. Então aí começa a verdadeira aprendizagem com matéria-prima incrível. Pela primeira vez na vida vi uma lagosta, uma alcachofra e tudo era noutras dimensões.Sim. Havia um chef que era completamente nazi. Lembro-me muito bem de uma coisa que ele fez. Todas as manhãs tínhamos de assar uns 20 frangos, para buffet. Então, eu com a faca de cozinha espetei o peito do frango para o virar - não pensei. Ele, que estava atrás de mim, espetou-me o garfo nas costas e disse: "Amigo, é a última vez que tu espetas o frango no peito." Foi duro, mas aprendi.Não. Era o meu chef, não podia fazer nada, se não castigava-me mais. Marcou-me mesmo. Hoje agradeço. Era um bom cozinheiro, de facto, e tinha razão: não se pode estragar o peito do frango, porque é a parte mais seca. Depois de Berlim fui para a Suíça, que no tema da gastronomia era o número um do mundo. Fiquei um ano no Hotel Schweizerhof, em Berna, e depois fui para a Grécia.Enquanto cozinheiro é muito importante que viajes para conhecer outras culturas, matérias-primas e formas de trabalhar. Na Suíça, aprendi a esquiar e a falar francês, por exemplo. Sempre me adaptei ao país. Mas também tinha de sair de lá por outras questões. Nunca podia ficar muito tempo na Suíça porque como estrangeiro as autorizações para trabalhar eram severas. Isso só mudou quando regressei ao Lago de Konstanz (parte suíça) para trabalhar numa clínica de cardiologia - aí tinha autorização de trabalho anual.Era uma clínica de pós-operação ao coração, de luxo. Éramos 12 cozinheiros e havia dois médicos só na cozinha e nutricionistas que diziam o que cada paciente podia comer. Hoje agradeço porque se chega ao restaurante uma pessoa com alergia aos frutos secos, por exemplo, sei o que fazer.Sim, muito. Só se trabalhava até às oito da noite, nessa altura tive uns horários bons. Depois, fui a Saint Moritz, que foi o meu primeiro grande cargo enquanto chef de cozinha, fiquei lá cerca de cinco anos. A estação de esqui fechava durante quatro meses - e como não fazer nada não era o meu estilo procurei outros trabalhos. Fui a Zurique, por exemplo, fazer um estágio com um cozinheiro no tempo muito importante, Roger Vergé [um dos grandes nomes da nouvelle cuisine]. Também é mais ou menos nesta altura que pego no carro e faço 400 km só para ir almoçar a um três estrelas Michelin, o L’Auberge du Père Bise, em Lac D’Annecy (França). Fui e voltei no mesmo dia.Muito boa para a altura. Nesse tempo ainda não existiam menus de degustação. Não vou esquecer o poulet de bresse [frango francês] com estragão, a especialidade da casa: o sabor, a forma como estava apresentado, a qualidade do frango. Aquela era uma cozinha que eu queria.Um amigo convidou-me a ir fazer uma semana gastronómica e lá fui a Valência. Nessa viagem fomos a Moraira (Alicante) visitar um restaurante que se chamava Girasol [que tinha estrela Michelin] que era de um alemão. Ele queixava-se de que estava cansado, queria vender. Eu gostei do restaurante e da zona - sempre gostei de trabalhar perto da água. Regressei à Suíça, ele ainda me visitou para falar sobre a venda mas, entretanto, morreu subitamente. A viúva queria vender e eu não tinha paciência para negociar e comprei, em 1988. Acabei por pagar demais.Abrimos na Páscoa de 1989 - nessa altura quando comprámos o guia da Michelin não vinha lá nem a nossa direção. Não entendia, quase desmaiei. Depois percebi: quando ele morreu a viúva disse à Michelin [o restaurante tinha três estrelas] que não sabia o que ia acontecer. Eles retiraram tudo do guia.Continuámos a trabalhar para ver o que acontecia. Entretanto, nesse mesmo ano saiu outro guia, em novembro, e ganhámos a estrela Michelin. Em 1994 recebemos a segunda estrela Michelin e de repente toda a gente quer provar, quer que cozinhes e, na verdade, uma estrela a mais ou uma a menos são 30% de diferença na faturação.Sim. Depois, em 2000, na viragem do milénio, fiz grandes mudanças no Girasol. Em novembro fui fazer um evento em Zurique e pela manhã, no regresso, vem a notícia de que tinha perdido uma estrela.Se houvesse um buraco metia-me nele. Digo que é muito bonito quando te dão, mas que é muito… não quero usar a palavra feia. É lixado quando te tiram. Temos de nos lembrar dos 30% a menos de faturação. Recebi a notícia quando estava a fazer a mala para ir para o aeroporto.Voltei para trabalhar. Em janeiro, vem um inspetor ver-me e diz: "Senhor Koerper, não sei o que se passou." E nesse mesmo ano recompensa-me outra vez com a segunda estrela - perdi em 2000 e recupero em 2001. Para mim foi realmente uma falha deles. Tivemos vários prémios nos anos seguintes, mas chegou um momento em que não podia aguentar mais os custos de pessoal. Estava farto de morar numa cidade pequena. Faltavam clientes!Recebi uma proposta para melhorar o restaurante da Quinta das Lágrimas. E, entretanto, o José Miguel Júdice e o filho, Miguel Júdice, contactam-me: "Lisboa não tem bons restaurantes, não quer abrir um em Lisboa?" Disse que sim, mas que não tinha dinheiro. Disseram que não era problema, que tinham bons amigos. E assim nasceu o Eleven. Convidaram mais oito amigos que puseram capital. Ofereceram-me a última parte a mim. Estou muito grato pela oportunidade que todos me deram. Abrimos a 11 de novembro de 2004, e no guia [Michelin] seguinte, de 2005, já tínhamos uma estrela. Na altura só havia uma estrela na Fortaleza do Guincho, creio.Havia o Pestana, o Ritz, havia o Vítor Sobral e ninguém mais… o Avillez no ano seguinte foi para o El Bulli e todos os dias havia notícias dele, ainda me lembro. Mas quando chegámos aqui a grande notícia era o Eleven. Era uma responsabilidade, mas eu estava bem preparado.Era uma pressão de fazer reservas que nunca vi na vida. Pusemos aqui 60 lugares todos os dias, o que foi mau. Havia muitas reservas dos sócios e dos amigos que não entendiam porque é que queríamos limitar as reservas. Acho que se tivéssemos atendido metade das pessoas tinha sido melhor. Toda a gente quis vir ao mesmo tempo, foi um desastre.O serviço era muito demorado - podíamos demorar uma hora a servir.Ficavam surpreendidos, era uma novidade. Tinham aqui um chef de estrelas Michelin e acho que no que toca à qualidade da comida conseguimos responder bem. Na altura os produtos-estrela já eram o peixe, como o salmonete e também o lavagante. Depois fomos introduzindo outros como o porco preto, os queijos, os azeites, o vinho do Porto.Sim, principalmente da alentejana. Como se vê, não é? [dá palmadas na barriga].Sou um aficionado de vinhos e também faço os meus vinhos com o meu nome, alguns alemães outros portugueses. Sou capaz de pagar 400 euros por um vinho, para beber descansado com a minha mulher.Foi rápido. Mas depois de termos ganhado a estrela, mais tarde, não sei, veio um momento de relaxamento - suponho que também da minha parte - penso que não fiz o autocontrolo suficiente… bom, em 2010 fui fazer um evento à Madeira e nesse dia comunicam-nos que tínhamos perdido a estrela.Mais ou menos. Mas dessa vez fiz uma marcação e fui ao Guia Michelin em Madrid perguntar o que tinha acontecido. E eles apresentaram a ficha do restaurante: "Olha, no dia 20 de março esteve um francês que comeu um lavagante salgado, no dia 9 de junho um espanhol provou um peixe passado", coisas assim. E então decidiram tirar a estrela. Eles têm uma lista, têm tudo apontado.Sim. Disse: "Caímos ao chão, agora temos de nos levantar". Fiz algumas mudanças: de pessoal e também de compras de matéria-prima. Demorámos três anos a recuperar a estrela. Um dos inspetores que uma vez passou por aqui - às vezes querem conversar connosco - disse-me que estávamos bem para uma estrela, mas que não éramos tão bons para duas. É que temos de faturar: temos almoços, banquetes, cocktails e outros eventos. Não conseguimos ter aquela experiência exclusiva. Mas uma estrela Michelin está bem.É muito triste. Há uns quatro anos um cozinheiro de três estrelas Michelin do Hotel de Ville também se matou e não havia dúvidas do seu êxito. Acho que tudo isto é mais depressão. Mas a mim acho que nunca aconteceria. Não sou do tipo que pensa na morte ou que se deprime. Já me tiraram a estrela Michelin e levantei-me. Quando quero uma coisa não paro até conseguir. E acho que nenhuma estrela Michelin vale que acabes com a tua vida.Sim, quis ter uma aventura e abri um Eleven no Rio de Janeiro, mas como na vida, nem sempre está tudo certo. O Rio é uma cidade linda, mas que tem muitos problemas, fui numa altura má. Chegámos a um momento em que os clientes já não queriam sair à noite, preferiam jantar num hotel onde estavam mais seguros. E há mais: depois do Lava Jato muitos dos meus clientes foram presos. Alguns eram políticos, alguns corruptos. Perdi bastante dinheiro, mas, enfim, segui em frente. Estou muito feliz em Lisboa e a fazer a consultoria com a Herdade da Malhadinha Nova.Não, conhecia-a antes. Estávamos em 2007 e fui fazer um evento a Paraty. Tínhamos, para trabalhar connosco, ajudantes da escola de Alain Ducasse (Paris). E então, de manhã, lá entraram 20 meninas. Eu via-a e disse: "É ela e só ela." Aí começou a nossa bonita história. E tudo o que faço hoje é com ela. Não trabalha no Eleven, mas sim com os meus eventos e colabora na consultoria. Peço sempre a sua opinião, muitas vezes tem mais razão do que eu. É uma boa parceria. Sem ela não sou ninguém.Sim e quero que seja o último (risos). Tenho uma filha do primeiro casamento que mora na Suíça. Às vezes vem visitar-me a Lisboa.Sim, claro. Os meus pais foram sempre que puderam experimentar os restaurantes onde estava a trabalhar - foram à Suíça, Áustria, França. E o meu pai já veio ao Eleven por duas vezes. Elogiou sempre a comida, disse que estava muito orgulhoso. A última vez que veio deve ter sido há uns quatro anos - vai fazer 90 este ano, por isso não pode viajar tanto.Recordo-me de um momento em que fiquei stressado, digamos assim, com a Christina Onassis. Foi quando estava a trabalhar em Saint Moritz - pediu um fondue de queijo com Coca-Cola. É que o fondue tudo bem, mas com Coca-Cola? Mas o que é que vamos fazer, o cliente é que paga, o cliente é que manda.Acho que já está tudo inventado. Temos de reinventar o que é antigo. Por exemplo, o pastel de Belém: reinventar uma sobremesa deste pastel com várias texturas e temperaturas. Ou mesmo a calçada lisboeta. Fui operado ao coração há um ano e o médico disse para caminhar e fui passear muitas vezes pela cidade. Então fiz uma sobremesa que se chama Calçada de Lisboa que é com maçapão, chocolate branco e por baixo um brownie.Não cheguei a ter um enfarte, mas andava muito cansado - aliás, lembro-me de que me custava muito a chegar a casa da minha irmã, que mora num quinto andar sem elevador em Berlim. A operação obrigou-me a fazer mudanças, como beber menos álcool. É difícil: custou-me deixar de beber champanhe e de comer manteiga, de que gosto tanto.Quatro semanas depois já conduzia e seis semanas depois já estava na cozinha. Precisava de estar na cozinha, como qualquer cozinheiro. É interessante lembrar que quando eu comecei o cozinheiro não era ninguém, ganhava mal, não tinha prestígio. Mas aos poucos o cozinheiro construiu um status e nós, de estrela Michelin, hoje somos como artistas.Nunca senti isso. Pessoalmente não gosto. Sou um tipo com vergonha, não gosto muito de falar. Gosto mais de estar atrás do espetáculo.Estupendamente, porque também tiro proveito disso. Mas às vezes tenho muitas saudades dos anos 60. Era muito mais tranquilo. Nessa altura era menos observado e sem tantas restrições. É que hoje em dia não se pode trabalhar com tábua de madeira, não posso ter um pano no bolso para pegar na caçarola, há uma série de coisas que estão proibidas.Hoje não se pode ser tão duro porque os jovens não entendem nem aguentam isso e como há tanta oferta de trabalho vão-se embora. Sou rígido e exigente, mas a autoridade é com palavras e olhares. E na cozinha é só "sim, chef", não se responde. As pessoas que trabalham comigo hoje já sabem como quero e como tem de ser. Basta um olhar.