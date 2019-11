D. Duarte Pio: "Os carteiristas respeitam-me" O duque de Bragança garante andar muito de transportes públicos e gostar de poupar. Acredita ainda que o Estado português desperdiça recursos com obras de luxo e que a monarquia ganhava em Portugal se houvesse um referendo. - Portugal , Sábado.

Quem são os nobres portugueses? São 13 quilómetros que separam o quadro mais famoso do País do seu ex-proprietário. Na zona histórica de Carnide avista-se, à beira da estrada, um palácio cor-de-rosa do século XVIII. O jardim com painéis de azulejos de época estende-se até às imediações do Centro Comercial Colombo.

No século XV, ser duque, marquês ou conde significava viver uma vida livre de preocupações e rica em regalias. Era do máximo interesse que todas as casas tivessem os seus representantes conhecidos e registados no Conselho de Nobreza, o órgão do reino que regulava esta classe, de geração em geração. Foi assim com o primeiro título de barão que se concedeu em Portugal (1475), o de Alvito , até 1917. Desde aí que nunca mais ninguém o reclamou para si. Mas não é o único."Durante a monarquia foram concedidos perto de mil títulos. Estes acabaram com o início da República, mas os titulares que tinham pago direitos de mercê continuaram a usá-los até à morte", apontou àfonte oficial do instituto, que continua a aceitar pedidos de registo de títulos. "D. Duarte Pio, pai do atual Duque de Bragança, quis manter os registos como forma de ter a casa arrumada, ou seja, para no dia em que regressasse a monarquia se soubesse quem era quem."Destes mil, um terço estão registados, ou seja, foram reclamados por descendentes dos nobres originais. O resto está ao abandono. Porquê? "Por um lado, os sucessores ou não sabem que têm esse direito ou não querem, porque não querem nada com estas instituições da antiguidade. Por outro, muitos não deixaram descendência", diz Augusto Ferreira do Amaral, advogado e genealogista.Como escreveu Luiz da Silva Pereira Oliveira em 1806, no seu livro Privilégios da Nobreza e Fidalguia em Portugal, o nobre português estava isento de todos os encargos pessoais que fossem incompatíveis com "a dignidade da Nobreza". Aos homens estavam reservados todos os cargos superiores na sociedade, enquanto as mulheres participavam nas atividades da corte, gozando da nobreza do seu marido.Pelos serviços prestados ao Rei D. Afonso V, João Fernandes da Silveira tornou-se barão de Alvito e assumiu um cargo à altura do título. Passou a ser regedor das justiças, chanceler-mor e escrivão do Rei, instalando a sua residência oficial no local agora conhecido como Largo Conde Barão, em Lisboa. "Durante cerca de três séculos foi o único barão do reino e estava a par de todos os condes", explica àAugusto Ferreira do Amaral, reforçando que o título de barão estava no fundo da hierarquia. "Entretanto começaram a chover barões e o Rei tornou-o marquês."O título foi renovado durante muitas gerações, até chegar a José Lobo da Silveira Quaresma, um oficial da corte de D. Carlos. E foi aí que começaram os problemas. "O último marquês administrava mal os seus bens, que ia vendendo e revendendo para ganhar mais dinheiro. A certa altura estava tão aflito que, depois de já ter vendido ao Rei uma propriedade grande no Alvito, lembrou-se de lha vender outra vez. O Rei, conhecido pela sua boa memória, relembrou-o que já lha tinha comprado e, conta-se, José Lobo da Silveira Quaresma foi-se embora a resmungar sobre a maldita memória dos Braganças." Após morrer, em 1917, o título nunca mais foi reclamado. "Nem se consegue perceber muito bem, consultando as genealogias, quem é que é o representante", acrescenta Lourenço Correia de Matos. "Há ali alguns problemas de ilegitimidade em que não se consegue confirmar se alguém casou e se o título passa por aquela linha ou se tem de passar pelo irmão."António José de Ávila nasceu numa casa modesta no Faial , tendo o pai conseguido ganhar algum dinheiro para que este pudesse estudar, um privilégio de poucos no século XIX. Chegou mais tarde ao Governo, tendo sido ministro das Finanças e presidente do Conselho de Ministros por três vezes. O Rei D. Luís I tornou-o duque de Ávila e Bolama. "Foi um self-made man que conseguiu chegar ao topo da hierarquia, que é ser duque, pelos seus feitos políticos", resume Lourenço Correia de Matos. Era, no entanto, um devoto da profissão, deixando pouco tempo para a vida pessoal. Não casou nem teve filhos, mas cuidou da educação de um sobrinho que viria a ser o único a herdar o seu título.Resistindo até aos nossos dias, mas abandonado depois de a sua última representante ter morrido está o título de conde da Vidigueira, concedido a uma das maiores figuras nacionais: Vasco da Gama. Vinte anos depois de comandar a armada que descobriu o caminho marítimo para a Índia, este nobre de origem humilde conseguiu um título intermédio que foi mantido até 2010, altura em que Maria Constança Teles da Gama Soares Cardoso morreu."A família deixou de ter posses e afastou-se do meio", justifica Lourenço Correia de Matos. Mas para se ter um título não é preciso pagar qualquer tipo de mensalidade, apenas um emolumento de cerca de 300 euros para cobrir as despesas do Instituto da Nobreza. "Mas quando as famílias não têm este dinheiro para dar, percebemos que não têm o que é necessário", refere fonte oficial da instituição.Não terão sido só os descendentes de Vasco da Gama que perderam a "nobreza" e deixaram para trás os títulos. Há o caso do marquês de Valle Flôr, como aponta Augusto Ferreira do Amaral para ilustrar a incapacidade de gestão dos bens que muitas casas demonstraram e que, na verdade, é um padrão. "As grandes casas do antigo regime caíram porque se baseavam em três tipos de rendimentos que desapareceram: as comendas régias, as doações régias e os morgados. Quando estes auxílios foram abolidos os nobres começaram a vender o que tinham, maioritariamente imobiliário, e não se adaptaram ao capitalismo. Nem tinham o know-how para fundar negócios", aponta o historiador.José Luís Constantino Dias fez fortuna com o cacau, depois de comprar a roça Bela Vista, em São Tomé e Príncipe. Também ele membro do povo, subiu a escada social até ao título de marquês de Valle Flôr, tendo aplicado muito do seu dinheiro na construção do Palácio de Valle Flôr, atual Hotel Pestana Palace. Entretanto, "a herança embrulhou-se", explica Augusto Ferreira do Amaral. "O último descendente com título terá sido Guy de Valle Flôr, fadista e uma personagem interessante da boémia lisboeta. Gastou o dinheiro, teve dois filhos ilegítimos e o único reconhecido caiu na droga e morreu muito novo."Engane-se se pensa que só os grandes da política e dos negócios tinham lugar nas graças dos reis portugueses. Foram muitos os artistas que pelo seu contributo para a cultura portuguesa foram condecorados, mas os títulos não perduraram no tempo. Camilo Castelo Branco recebeu o título de visconde de Correia Botelho, mas só chegaria a ser renovado pelo seu filho. Almeida Garrett deu o nome ao título de visconde que lhe foi atribuído, mas depois de a filha o herdar e ter morrido sem descendência, passou para o tio e por aí ficou.Por fim, Luís de Miranda Pereira de Meneses já nasceu visconde, uma vez que o título foi recebido pelo pai, um notável juiz. Acabou por cumprir as expectativas que a herança lhe impunha ao dar força ao romantismo na pintura. A sua obra mais conhecida, um retrato da mulher, a viscondessa de Me-nezes, é hoje uma das peças centrais do Museu de Arte Contemporânea, mas o seu legado fica por aí. O título é apenas renovado pela filha Elisa.Ainda assim, este não é o fim destes títulos. Logo que aparecer um herdeiro, a situação pode mudar. "Os direitos de títulos nunca se perdem. Todos estão aptos a ser registados mais tarde pelo seu sucessor de melhor direito", alerta a fonte do Instituto da Nobreza.