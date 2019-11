Como os retornados mudaram Portugal

Manuel Antunes: "Depois de operar um bebé, sou sempre eu que dou o biberão" Há um aspecto que salta à vista nos corredores do edifício do Centro de Cirurgia Cardiotorácica dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Manuel e Maria da Luz saíram de Moçambique no dia em que souberam do risco de fecho iminente da fronteira com a África do Sul. Manuel era um jovem médico formado em Lourenço Marques, hoje Maputo. Naquele dia, no final de janeiro de 1975, pediu um camião ao sogro, que ainda tinha o negócio de construção, pôs "os tarecos todos lá dentro" e saiu para a África do Sul. Um ano depois foi a vez de os seus pais e o sogro - que entregou o negócio aos empregados de maior confiança - abandonarem Moçambique e voltarem para a aldeia portuguesa de Memória, no distrito de Leiria. Todos tinham saído de lá no início dos anos 50. A sua chegada mudaria a aldeia - tal como o regresso tardio de Manuel, 12 anos depois, mudaria a saúde no País.O sogro de Manuel relançou-se naquilo que conhecia: a construção. Foi ele que fez a Casa do Povo e o lar de terceira idade da aldeia. O pai de Manuel, reformado da empresa de transportes municipais de Lourenço Marques, aprendeu contabilidade - os últimos anos como administrativo na empresa municipal deram algumas bases a quem tinha começado em Moçambique como camionista. Os dois homens, na casa dos 50 anos, fizeram uma carreira política local - um foi secretário da junta pelo PSD, o outro presidente da junta pelo CDS - e tiveram um papel na concretização da velha ideia de autonomizar Memória como freguesia.Manuel, que ficara na África do Sul, onde trabalhavam alguns dos maiores especialistas do mundo na sua área, ia acompanhando a família à distância, sempre com a ideia de um dia ir para Portugal. Vinha de vez em quando de Joanesburgo para visitas e para espreitar os serviços de cirurgia do Portugal dos anos 70 e 80. Voltou de vez em 1988, a convite, para dar aulas e fundar no novo Hospital Universitário de Coimbra o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica. Demorou apenas cinco anos para o tornar o maior serviço da especialidade na Península Ibérica. "Tive um impacto significativo em Portugal", assume à. O professor catedrático e cirurgião Manuel Antunes operou mais de 35 mil corações e mudou a gestão dos serviços hospitalares deste tipo no País.A integração dos 500 mil portugueses que voltaram das ex-colónias em África foi o maior repatriamento na descolonização europeia quando medido em função da população do País. É uma história coletiva bem-sucedida, aponta o sociólogo Rui Pena Pires, nascido no Huambo (antiga Nova Lisboa) e autor da investigação de referência sobre a assimilação dos chamados retornados. A gente com "experiência de fazer países" e que "se valorizou e educou os filhos", como os descreveu em 1976 ao DN o então ministro Almeida Santos, também ele um retornado de Moçambique, modernizou as aldeias e cidades no Interior, forneceu peritos para a expansão mais rápida da Saúde e da Educação, lançou milhares de novos negócios, transformou a rádio e a televisão e acelerou a liberalização dos costumes.Esta história coletiva, que está largamente por contar, é feita de milhares de histórias individuais, muitas sem um final feliz. Para os mais velhos - cerca de 20% dos que vieram tinham mais de 50 anos - refazer a vida não foi sempre uma opção. O atual presidente da junta de Colmeias e de Memória, Artur Santos, diz àque nem todos os retornados que voltaram a Memória, por exemplo, conseguiram relançar-se e que para vários a revolta com a perda durou para sempre. Um deles, conta, construiu numa estufa uma minirréplica de plantas africanas, onde passava as horas "como se estivesse em África". No caderno de reportagens publicado por Fernando Dacosta nos anos 80, sobre como os retornados estavam a mudar o País, não faltavam pessoas que admitiam sentir-se inúteis e falhadas.Mas mais de 54% dos que vieram não tinha ainda 34 anos e não encaixavam neste perfil. Outros, incluindo os mais velhos com famílias para sustentar, foram forçados a virarem-se pela circunstância de terem perdido tudo. Todos vieram com armas que, a par de políticas públicas acertadas, ajudaram a superar obstáculos - e a acelerar as mudanças em curso na jovem democracia.Quando Isabela Figueiredo chegou a Portugal, em 1975, tinha quase 13 anos e não encontrou nem trono, nem rei. "A metrópole era sempre apresentada como um sítio rico e desenvolvido. O trono onde se sentava o rei. Cheguei e Portugal era muito atrasado, isso chocou-me", recorda a escritora. Saiu de Moçambique para vir ter com a avó, por uma questão de segurança. Os pais ficaram por lá ficaram mais 10 anos. O pai deixou de ter trabalho como eletricista e empregou-se na barragem hidroelétrica de Cahora Bassa.A avó de Isabela ganhou uma preocupação: pô-la a trabalhar e a ganhar dinheiro. "Havia esta ideia de subsistência. Quando chego percebo que há muitos meninos que não iam à escola", conta. "Não era isso que eu queria, ser refreada pelas questões económicas", diz a autora de O Caderno de Memórias Coloniais e A Gorda.Na África colonial a ideia de educação era diferente, até para quem tinha partido de um Portugal pobre e fechado. Os pais da escritora vinham de um meio rural no caso da mãe, e urbano pobre no caso do pai, e a vida em Moçambique fez com que subissem vários degraus na escadaria social. "Quando não estamos preocupados com contar o dinheiro até ao fim do mês estamos disponíveis para a arte, para as revistas, estamos atentos ao cinema", exemplifica. "Isto acontecia mesmo com as pessoas abaixo daquilo que era a elite."Estas diferenças estão bem espelhadas no estudo de Rui Pena Pires. Nos retornados com mais de 30 anos era já visível o contraste de qualificações face aos níveis dramaticamente baixos dos residentes em Portugal: 6% de analfabetos contra 28%; 10% com o secundário terminado contra 4%; quase 5% com curso superior contra 2,3%. Em 1981, mais de um quarto das pessoas com cursos profissionais em todos os distritos do Norte e do Centro do País tinham vindo de África.Mas era na geração mais nova, em idade de estudar, que existia o fosso maior: a taxa de escolarização no secundário era de 82% nos jovens retornados, quase o dobro dos 43% da população geral; no Ensino Superior a taxa era mais do dobro, de 18% para menos de 9%. "Depois de terem experimentado um percurso de mobilidade, que em parte teve a ver com circunstâncias e sorte, as pessoas percebem que progredir é mais fácil com educação", aponta Pena Pires. O que começou a acontecer em Portugal nos anos 80 e 90 arrancou pelo menos uma geração mais cedo nas colónias. Uma parte importante destas "circunstâncias" incluía o aproveitamento ou a convivência com o racismo indissociável do colonialismo, uma evidência que não é fácil de processar, pelo menos para a geração mais velha que fez a vida nas colónias.Para os novos países africanos a fuga massiva das pessoas com qualificações académicas e profissionais foi um golpe enorme - no livro Magnífica e Miserável, sobre a consolidação do poder do MPLA em Angola, Ricardo Soares de Oliveira cita uma fonte angolana a descrever que depois do êxodo em 1975 "não havia em Luanda quem apertasse uma lâmpada". A vantagem foi para o ex-colonizador, onde a Educação era a maior fragilidade estrutural.Fátima Carneiro, diretora do serviço de Anatomia Patológica do Hospital de São João no Porto, considerada a patologista mais influente do mundo em 2018 pela revista científica The Pathologist, estava no terceiro ano do curso de Medicina em Luanda quando os pais disseram "chega". Em 1975 o ambiente era de guerra civil e os riscos de ficar eram maiores do que os de sair. "Um dia estava no hospital para fazer um exame académico e houve um bombardeamento enquanto lá estávamos", conta sem detalhar. Para os pais - professores que tinham ido para Lubango (antiga Sá da Bandeira) aos 20 anos, onde Fátima e o irmão nasceram - foi a gota de água. A família veio na ponte aérea em 1975 e instalou-se no Porto. "Não trouxemos o que lá tínhamos comprado, mas para nós não foi uma catástrofe", desdramatiza.Fátima e o irmão mais velho, que vira o quinto ano de Medicina interrompido em Luanda, entraram na Faculdade de Medicina do Porto. "Eram vários os estudantes que vinham de África", relembra. Não teve problemas em integrar-se. Da experiência africana trazia várias vantagens. "Beneficiei muito das condições mais avançadas do ensino em Luanda", aponta. Fátima Carneiro apanhou em Luanda docentes como Nuno Grande, que no regresso a Portugal cofundou o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. As universidades em África eram a estrear, com melhores condições e professores inovadores, com enfoque no ensino prático. A juntar a isto está o estilo de vida que levou. Os irmãos foram indo atrás da carreira docente dos pais - que passou por intervalos em Portugal e por quatro anos em São Tomé e Príncipe - e estavam habituados a ambientes diferentes e mais abertos. No Porto, Fátima escolheu integrar-se num grupo de estudantes que não conhecia de África.Na Faculdade de Medicina as coisas correram bem. "A certa altura fomos solicitar aos hospitais que não tinham ensino universitário que nos recebessem", relembra. Havia muito para fazer num País que arrancava com a universalização dos cuidados de saúde e os estudantes foram bem recebidos."Em 1975 foi tomada a decisão de ampliar rapidamente os sistemas de Saúde e de Educação, mas com quem?", pergunta Pena Pires, que recorda o tempo que demora a formação de quadros. "Deu jeito ter o acréscimo de retornados qualificados. O volume pode ter sido pequeno, mas em proporção daquilo que havia foi importante", acrescenta o sociólogo, para quem o avanço de áreas-chave do Estado Social não teria sido tão rápido sem retornados.Na Saúde, além do efeito geral da vinda de profissionais e de estudantes de Medicina na estruturação do SNS, houve inovações específicas de alguns que se destacaram: Manuel Antunes (que trouxe melhorias na técnica cirúrgica e introduziu mudanças na gestão, como a exclusividade no seu serviço), Manuel Passarinho (ortopedista de topo), Miguel Palha da Silva (especialista em trissomias que fundou a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 e, já em 2002, lançou o primeiro centro ibérico de desenvolvimento infantil) ou Fátima Carneiro (parte da equipa que levou a Anatomia Patológica portuguesa ao reconhecimento mundial).A sobrerepresentação relativa dos retornados nas classes mais qualificadas em Portugal significou que, tal como na Saúde, tenha havido um efeito visível na Educação. Além do aumento do número de professores para as escolas que a política pós-74 estava a expandir houve o papel no crescimento do ensino superior. A criação das chamadas "novas universidades" vinha de 1973, por iniciativa do ministro da Educação Veiga Simão (que tinha sido reitor da universidade de Lourenço Marques) num projeto de inovação do acomodado e atrasado ensino superior que arrancou no terreno depois da revolução de 74. Na geração com mais de 30 anos que voltou de África estavam dezenas de professores do Ensino Superior que tinham ido nos anos 60 fundar e gerir universidades e cursos superiores em Angola e Moçambique, uma aposta tardia do regime, parte da reação à guerra contra os movimentos de libertação.Foram estas pessoas - sem lugar nas universidades antigas e com experiência de fazer de raiz - que lideraram as comissões instaladoras ou ocuparam cargos de reitor nas universidades do Minho (Carlos Loyd Braga), de Trás-os-Montes e Alto Douro (José Torres Pereira e Fernando Real), do Algarve (Manuel Gomes Guerreiro e, anos mais tarde, o filho João Guerreiro, que liderou em 2017 a comissão técnica de avaliação do incêndio em Pedrógão Grande) ou do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Lima Carvalho). Algumas destas instituições foram fundadas em capitais de distrito do Interior - Interior que mudaria também a partir de 1975, uma mudança longe de ser causada só por doutores."Quando aqui chegaram os meus pais e os meus tios vinham com uma mão à frente e outra atrás", explica David Fernandes. "Aqui" é à aldeia de Vale da Mula, freguesia do concelho de Almeida encostada à fronteira com Espanha. Para lá voltaram cerca de 30 a 40 pessoas conta o atual presidente da junta. Os seus pais e tios foram do grupo maioritário que não ficou logo na aldeia, que pouco ou nada oferecia de sustento - foram trabalhar para San Sebastián, no País Basco, onde David nasceu. Em Angola a família tinha uma cooperativa de cereais, mas em Espanha foram trabalhar para o que havia: uma fundição de ferro. Regressaram à aldeia já com alguma coisa no início dos anos 80."Quando vieram deram uma volta à terra", diz o autarca. Os pais abriram o primeiro minimercado da terra e um café que servia mais do que a aguardente, o vinho e os sumos da taberna local (um tio e "outro retornado" abriram mais dois cafés). Reconstruíram casas - "havia emprego para todos e teve de vir gente de fora para as obras" -, estiveram na criação da associação recreativa local e na construção do pelado onde jogavam as equipas de Vale da Mula, foram autarcas locais.A maioria dos retornados eram emigrantes de primeira geração - fruto do já referido ímpeto tardio de ocupação e desenvolvimento das colónias - e a política pública usou isso para, logo à chegada, espalhar as pessoas pelo País. O alto-comissário para os desalojados do ultramar, António Gonçalves Ribeiro, tinha estudado o caso de França para perceber como havia sido feito o repatriamento de mais de um milhão e meio de pied-noirs, o nome dado pelos argelinos ao colonos franceses. Voltou com a ideia de que concentrar toda a gente no mesmo lugar - Marselha, no caso francês - dificultava a integração. Quem chegava a Portugal e declarava ter família pelo País era "incentivado" a voltar ao ponto de partida.Nos censos de 1981 compilados pelo INE, analisados por Pena Pires, percebe-se a dimensão deste retorno em alguns distritos do Norte e do Interior - na Guarda, onde fica Vale da Mula, os retornados eram 7% da população total, em Bragança chegaram a 8%. "A visão de uma sociedade mais moderna e aberta, em que não era vedada a mobilidade social, terá permitido aos retornados que vieram a fixar-se no distrito da Guarda regressarem com uma mentalidade empreendedora para uma zona carente, mais do que de quadros e de pessoas qualificadas, de pessoas arrojadas", escreve Nélson Oliveira, professor no Instituto Politécnico da Guarda, num estudo de 2008 sobre a integração na Guarda.Esta mentalidade, combinada com a necessidade, levou ao surgimento imediato de milhares de pequenos e médios negócios pelo País. Em 1976, um ano depois da ponte aérea, o número de sociedades constituídas em Portugal cresceu 32,6%, de 4.753 para 6.302. No ano seguinte, um novo salto de 28%, para 8.057 sociedades, mostram os dados do Ministério da Justiça enviados ao INE. Este ritmo acontece tendo como pano de fundo a turbulência económica dos anos seguintes à revolução. Os retornados foram financiados por verbas públicas de apoio aos retornados (como o programa Cifre) ou por algum capital próprio que trouxeram e que usaram para comprar negócios a proprietários retraídos pela incerteza política.A restauração foi dos negócios em que entraram - a multiplicação dos restaurantes de frango de churrasco, comida típica de climas quentes, começa nesta altura. Álvaro e Elisabete Faustino, que chegaram por barco da Angola onde tinham nascido apenas com a roupa que traziam vestida, começaram por trabalhar em Portimão numa mercearia que não era deles. Elisabete, hoje com 75 anos, teve a ideia de vender petiscos, entre os quais o frango que assava na rua. A reação dos clientes foi boa e quando o casal conseguiu o seu próprio espaço optou por fazer um restaurante - chama-se "a Cozinha" e 40 anos depois ainda tem o frango de churrasco vendido a peso como prato principal. A sociedade, que inclui as filhas, conta com um segundo restaurante."Passámos por grandes dificuldades, mas ultrapassámos", conta Álvaro Faustino, 81 anos, relembrando a perda e os seis anos em que a família viveu num quarto ("naquela altura quase ninguém ali arrendava uma casa a um retornado"). Faustino, 81 anos, diz que ainda gosta muito de dançar com Beta. Foi distinguido por duas vezes pela câmara de Portimão. Tem várias fotografias da vida em Angola no restaurante - mas nunca mais quis voltar.A necessidade de ganhar a vida e a experiência de África não geraram só pequenos negócios. Levou à fundação de empresas que ganhariam escala e à ascensão de gestores de topo na economia portuguesa. João Anjinho, 85 anos, recebe anos novos escritórios da Reagro, uma discreta empresa de compra e "venda de tudo para a alimentação animal", que prevê ter faturado em 2018 mais de 700 milhões de euros, um valor que a coloca na elite dos negócios em Portugal."Quando viemos de Angola nós percebemos que havia muita coisa para fazer aqui e resolvemos fundar a empresa em 1977", conta. O "nós" inclui Alexandre Relvas - pai do empresário Alexandre Relvas, nascido em Angola, e acionista de outra das maiores empresas do País, a Logoplaste - e Fernando Viana Dias (que morreria pouco tempo depois do regresso). Todos tinham experiência adquirida em grandes explorações familiares de agropecuária em Angola.João Anjinho - que tinha ido para Luanda em 1965 dar aulas no segundo ano de vida do curso de Veterinária - explica que a empresa começou pela importação de animais reprodutores para venda no continente e nos Açores. Teve o seu golpe de sorte na liberalização do negócio dos cereais, que era um monopólio estatal. "Tínhamos dinheiro em caixa e pudemos entrar no negócio", recorda. À sua volta foram-se multiplicando os negócios de agropecuária, clientes da Reagro, vários de retornados que se dedicaram ao que já faziam em Angola. "Eram nossos conhecidos e fazíamos aqui as rações deles", explica. O seu sócio Alexandre Relvas era um exemplo: abrira em Sintra a primeira exploração em Portugal de porcos em ciclo fechado. A agropecuária terá sido dos setores que mais cresceu com os retornados. Pena Pires arrisca dizer que a industrialização do frango - que antes era tipicamente da capoeira e mais caro - terá sido parcialmente liderada por retornados.Também no mundo da gestão as pessoas que vieram de África estão sobrerrepresentadas. Um estudo citado no trabalho de Pena Pires revela que das 811 biografias de administradores e gestores recenseados nos anuários Quem é quem, publicados entre 1982 e 1988 pela revista Negócios, 9% eram de retornados, quase o dobro do peso que tinham na população.Uma dessas biografias poderá ter sido a do homem que foi de fato de linho branco, "tipicamente angolano", à entrevista de emprego com Américo Amorim - seis anos depois desse encontro já era vice-presidente do grupo. "Atribuo muito a minha integração num grupo familiar como o Amorim à minha vivência africana, que me deu jogo de cintura e flexibilidade que é o que permite fazer negócios", diz o gestor e empresário Jorge Armindo, que nasceu no Porto e foi para Angola com 5 anos. "Não tínhamos o problema de estar num País pequeno em que as pessoas têm que se atropelar", explica. Esta maior abertura face aos residentes em Portugal, sublinhada por quase todas as 20 pessoas com quem afalou, teria impacto além da Economia. Numa área em concreto seria mesmo revolucionária."O ouvinte de rádio em Angola vivia a rádio como antes da era da televisão - era ouvida em casa em bons equipamentos, com a família à volta", explica António Macedo, que depois de três anos em Angola passou em Portugal pelo início da Comercial, pela fundação da TSF e pela RDP. "A rádio tinha uma importância extraordinária e isso repercutia-se na capacidade técnica e inventiva de quem ali trabalhou - era literalmente feita de chinelos e calções, mais afetiva e calorosa do que aqui", acrescenta. O retorno dos profissionais da rádio acontece numa altura em que em Portugal a rádio tinha sido fragilizada pela fuga de talentos para a TV (inexistente nas colónias) e pela força da censura, menos presente em África.O contingente que voltou - que incluía Emídio Rangel, Fernando Alves, David Borges, Carlos Cruz, Maria Dinah e Ribeiro Cristóvão, entre muitos outros - encaixou bem na mudança de ambiente vivida em Portugal. Na Comercial, na Renascença, na Rádio Nova do Porto, os retornados iam marcando a diferença no tom e na criatividade dos programas. Entre eles, um homem seria instrumental para mudar a rádio feita em Portugal. "Emídio Rangel foi o grande ideólogo da TSF", diz António Macedo. Quando foi finalmente legalizada em 1988, depois de algum tempo a emitir sem licença, a rádio que "por uma boa história" ia "ao fim da rua, ao fim do mundo", mudou a rádio. No elenco inicial da cooperativa estavam vários jornalistas, apresentadores e técnicos que tinham passado por Angola.Mas não foi só na rádio que se viu o efeito Rangel. "Quando arrancou, a SIC ganhou notoriedade por ter mais cor, mais luz, mais garra e pela proximidade que teve com as populações", recorda Fernanda de Oliveira Ribeiro. A jornalista e apresentadora, que está na SIC desde a fundação, relembra a conduta de Rangel - "foi um líder nato que num País de chefes e de hierarquias pôs de lado toda a formalidade" - e enquadra-a em parte na maior abertura e informalidade que ela própria, vinda de Moçambique, conheceu.A sua participação na revolução de Rangel na SIC foi possível devido a um longo percurso de sacrifício e adaptação, exemplificativo das dificuldades do retorno. O pai decidiu "vender tudo o que tinha pelo preço das passagens" depois de Fernanda, com 11 anos, ser apanhada numa rusga e estar desaparecida durante quatro horas. A família Ribeiro voltou de Morrumbene para uma casa em Alcains, a freguesia no distrito de Castelo Branco de onde pai e mãe tinham saído no final dos anos 50. Durante algum tempo dividiram a casa com outro ramo da família, retornada de Angola. Foram tempos duros. O pai, que nunca superou a tristeza da perda, agarrou vários negócios para suster a família e a mãe começou a trabalhar. "Vão estudar e sair daqui", era o mote materno. Os quatro irmãos acabaram por ir para a universidade, Fernanda com uma bolsa e a trabalhar. "A experiência do meu pai foi dura e todos quisemos não ter negócios", conta.Valter Hugo Mãe nasceu em Angola, mas estava em Portugal no 25 de Abril. Tinha 2 anos e os pais decidiram já não voltar a África. "As coisas nunca mais foram reavidas. Não tenho fotografias, objetos. As minhas memórias diretas são nenhumas, mas fui entendendo que nasci noutro lugar. As primeiras memórias que tenho são de ser discriminado: chamavam-me preto, mandavam-me para a minha terra", lembra.Para o escritor, os retornados "causaram uma impressão paulatina". O impacto mais claro foi na vida daqueles com quem lidavam, uma influência que não resultava num novo estilo de vida para os que os receberam, mas que lhes mostrou uma outra forma de viver, "mais solar". Em Paços de Ferreira, o pai de Valter Hugo Mãe começou a trabalhar como funcionário de um banco (estava já a tratar da transferência de Angola para Portugal antes da revolução), e a mãe ficou em casa a tratar da família. "A minha mãe fazia roupa mais larga e com cores. As senhoras pediam-lhe conselhos, queriam imitar algumas coisas. Havia um certo entusiasmo à nossa volta, causávamos estranheza, mas também admiração", conta. "Tenho a noção de que a minha família tinha muito mais liberdade e uma consciência mais citadina, menos dada ao escândalo numa sociedade fechadíssima", junta.Em lugares ainda mais pequenos a estranheza causada pelos costumes mais liberais dos retornados foi maior. Nélson Oliveira, professor universitário cujo trabalho já foi citado neste artigo, conta que a mãe foi a primeira mulher a ter carta de condução na pequena freguesia do distrito da Guarda para onde voltou. "Quando pediu ao irmão, que nunca tinha saído de cá, dinheiro para comprar um carro ele perguntou para que precisava ela de um carro", descreve.Viver sob ditadura em África era diferente de viver sob esse mesmo regime em Portugal. Era, de certa forma, um privilégio, se se tiver em conta que aí a mão pesada da censura não atuava tão firmemente - viam-se outros filmes, ouvia-se outra música, bebia-se a Coca-Cola que não existia na metrópole - e que, como explica Pena Pires, as pessoas saíam largamente do controlo das redes familiares.Dulce Maria Cardoso, que voltou de Luanda com 10 anos, prefere por isso desmistificar a ideia que muitos retornados têm de si próprios. "Sei que é cara essa teoria de que somos melhores e que viemos abanar isto, mas qualquer pessoa que passasse por aquilo seria assim: somos as circunstâncias". Para a autora de O Retorno, os retornados viveram o mesmo impulso dos emigrantes - ambos tiveram a "coragem" de sair de um país pobre. "Tenho defendido que foram para Angola e para Moçambique como podiam ter ido para França ou Alemanha, mas foram incentivados por um sistema colonialista que nunca deveria ter acontecido. Tendo depois contacto com outras culturas e recursos, seria estranho se não voltassem diferentes", diz.Com Catarina Moura