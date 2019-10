Estes são os diplomados que as empresas procuram

Ensino Superior: Sobram 2.607 vagas no público O final do concurso nacional de acesso ao ensino superior regista 2.607 vagas que sobram nas instituições públicas, mais do que o total de candidatos que não conseguiram colocação nas suas opções, segundo dados oficiais esta sexta-feira revelados.

Ensino Superior: Aeroespacial lidera médias, dois cursos de Medicina fora do 'top 20' Após um ano de interrupção, por um caso caricato em que o único colocado em Engenharia Civil na Universidade da Madeira catapultou a instituição para a liderança das médias mais altas em 2018, Engenharia Aeroespacial recupera o título de curso com a média mais elevada, com 18,95 valores. - Portugal , Sábado.

Estudantes pediram 5,5 milhões aos bancos desde o início do ano Linha de crédito bonificado, em que o Estado é fiador, foi relançada pelo Governo em dezembro do ano passado. Em pouco mais de seis meses foram concretizados 503 contratos. - Dinheiro , Sábado.

Não estava na agenda voltar à política ativa, mas Manuel Heitor continua no Governo Durante os últimos quatro anos, enfrentou em Portugal a contestação na rua dos cientistas precários e dos cientistas seniores em manifestos, que alegam falta de perspetivas de carreira e previsibilidade de financiamento, as queixas dos reitores, as reclamações de investigadores e bolseiros sobre atrasos nos concursos de contratação. - Portugal , Sábado.

Em julho, Beatriz Duarte tornou-se funcionária da Morgan Stanley , em Londres. Desde o fim do verão do ano passado que a portuguesa de 24 anos, com mestrado em Finanças defendido em janeiro, sabe que o seu destino passará no futuro próximo por uma das maiores empresas financeiras do mundo.Às vezes, "dou por mim a pensar com os meus botões: o que é que viram no meu currículo? Acabei a licenciatura com média de 17 e faço parte da Nova Fellowship for Excellence", que atribui bolsa aos melhores alunos. Esteve num clube na faculdade, "mas além disso não tinha nada": "Nunca tinha feito um estágio, ou tido um emprego. Quando olho para o meu currículo pré-Morgan Stanley, que era vazio, acho que a experiência diferenciadora foi ter sido au pair", diz a leiriense, que optou por essa experiência internacional depois de, ao fim de um semestre, ter desistido de Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. "Achava que queria ser engenheira. Mas acabei por perceber que não gostava e disse aos meus pais."Não ficou presa à indecisão e inscreveu-se numa plataforma online de au pairs, que a enviou para a casa de uma família na Isola D’Elba, em Itália, onde foi baby-sitter da filha de 4 anos. Nesse período tinha a tal dúvida: em que curso se inscreveria a seguir? "Tinha medo de acontecer de novo" e de não gostar. Apercebeu-se que lia cada vez mais jornais económicos e pesquisava determinados termos na Internet. O interesse crescia e escolheu Economia na Nova SBE.Segundo os recrutadores e empregadores entrevistados pela, a análise de Beatriz está correta: a experiência internacional pode ter sido o fator distintivo. Mas também a faculdade que frequentou, a decisão de tirar mestrado, ter feito parte de um clube de alunos e até o seu à-vontade que se reflete no gosto em trabalhar em equipa ou na capacidade de comunicação.Eis o que o mercado de trabalho procura e o que Beatriz fez bem - mas com um aviso deixado por Pedro Rebelo, da Wise Talent Partners: "Existe ainda um gap grande entre o que se procura (chamo-lhe o ‘candidato unicórnio’), o que se quer e o que há. As empresas têm que adotar a mentalidade de pegar nas pessoas, mesmo que não sejam o candidato unicórnio e dar-lhes competências para que desabrochem."Beatriz aponta a "preparação científica", com que se apresentou no estágio em Londres, como o principal motivo para a convidarem a ficar com um contrato a tempo inteiro. "Os alunos da Nova até têm algum receio quando vão para fora. Apesar de [a faculdade ser] muito reconhecida em Portugal e na Europa, há outras que têm mais peso e nome." Durante as 10 semanas de estágio cruzou-se com colegas de Oxford e Cambridge, que, para dar apenas um exemplo, são a 6ª e a 26ª melhores escolas de formação de executivos no ranking no Finantial Times divulgado na última semana. Nova SBE surge nesse mesmo top no 57º lugar (também lá figuram a Católica, no 63º e a Porto Business School, no 76º posto). Mas a antiga aluna portuguesa não sentiu essa tão temida diferença nas capacidades técnicas ou científicas. "A preparação que [a faculdade] nos dá é mesmo muito boa", argumenta.Por cá, os recrutadores ainda recebem indicações sobre as universidades mais valorizadas. "As empresas, sobretudo as do Psi-20, ainda privilegiam se o aluno vem da Faculdade A, B ou C", diz Pedro Rebelo. No topo da lista estão Nova (para Economia e Gestão e Engenharias), Católica ou o ISEG , este último "em fase ascendente". Pedro Hipólito, sócio na Argo Partners, acrescenta ainda o ISCTE e as Faculdades de Economia, de Engenharia e de Ciências da Nutrição ("talvez pela antiguidade", já que esta foi a primeira pública do País a formar nutricionistas) da Universidade do Porto ou o Instituto Superior Técnico (IST).Sandra Rebelo assume-o com todas as letras: "Não temos pessoas para estarmos a investir em todas as faculdades. Mandamos tiros certeiros às tradicionais", diz a diretora da área de desenvolvimento da Direção de Pessoas da Galp. Da lista privilegiada fazem parte Católica, ISCTE, ISEG, Nova, Técnico, as faculdades de Engenharia e Economia do Porto e a Universidade do Minho.Além destas, a Jerónimo Martins (JM) inclui no Campus Ambassador (um programa em que alunos informalmente representam a empresa e a apresentam aos colegas) as universidades da Covilhã e a de Évora. Tiago Barra, 26 anos e que vive em Massamá, no concelho de Sintra, está neste programa de trainees da JM, que só este ano teve 6.500 candidatos em Portugal, Polónia e Colômbia (2 mil só por cá, tendo ficado apenas 20).Começou como embaixador da marca no Instituto Superior Técnico, onde estudou Engenharia Eletrónica. "A proposta do programa era conhecer a empresa de um ponto de vista que eu não tinha: perceber como funciona uma empresa cotada em Bolsa em Portugal," diz à. A tirar Engenharia Eletrónica, mas cada vez mais interessado por gestão (esteve até envolvido no núcleo do curso, atividade que, como se verá à frente, é valorizada pelos empregadores), inscreveu-se. Aprendeu logo truques importantes para se apresentar no mercado de trabalho: ter um business card, estar sempre acompanhado de um bloco de notas ou incluir o local onde se estuda e a área na assinatura do email. E foi assim construindo um vínculo com a Jerónimo Martins: fez depois um estágio de verão e, em 2017, candidatou-se, pela primeira vez, ao programa de trainees (apenas para mestrados, em que empresas como a Galp ou a Nos também têm ofertas do género e com exigência semelhante), vocacionado para futuros gestores do grupo.A hipótese de ingressar nas melhores universidades públicas (que, excluindo privadas como a Católica, são mais valorizadas, ouviu ade mais do que um recrutador) depende da média, assume Luís Caldas Oliveira, que no Técnico coordena a ligação às empresas. Estas, para identificarem novos talentos, fazem feiras de emprego e recebem os alunos durante um dia de job-shadowing, isto é, para lhes mostrarem o que fazem. Ou participam nas apresentações dos alunos no Pitch Bootcamp (o aluno apresenta-se aos possíveis empregadores). São 200 em cada semestre."O aluno do ensino superior continua a pensar que a nota é o mais importante, e é importante, mas o empregador também analisa as atividades extracurriculares", refere Caldas Oliveira. Por isso, em cerca de 20 entrevistas ou atividades em todos os recrutamentos, nunca Tiago Barra teve de dizer qual era a sua média final do curso. "Perguntaram-me de que momento do meu percurso académico tenho mais orgulho, qual alteraria, o que aprendi ao dar aulas de robótica a crianças", recorda à SÁBADO."A nossa perspetiva é que contratamos pessoas. Não olhamos só para um fator, como a nota, a universidade, o curso, o voluntariado ou as viagens que fez", explica Patrícia Espírito Santo, Head of Talent & Engagement da Jerónimo Martins. "É erro pensar apenas na nota", confirma Pedro Rebelo. "A média não é valorizada se for um 14 ou 15, mas é se for um 10", afirma Nuno Troni, diretor da Randstad Portugal."O facto de eu ter um bom background académico não garante que seja um bom profissional", acrescenta João Bernardo Gonçalves, manager da Michael Page. Outro recrutador, Pedro Hipólito, calcula que "em 99% dos casos" as notas pouco valem. A exceção, defende, são os organismos públicos, como o Banco de Portugal, onde a média ainda é critério de entrada: "É mais valorizado um aluno com média de 12, que ao longo do curso trabalhou, fez Erasmus, voluntariado, do que um aluno de 18 que apenas estudou."Beatriz Duarte reconhece que "os bancos como a Morgan Stanley não procuram só os génios. Além de um certo nível de qualificações académicas, procuram também as soft skills" (a capacidade de comunicação, por exemplo). Ainda assim, deixa um aviso para os que se preparam para o ensino superior: "O ideal é um equilíbrio entre os dois. Devem fazer o melhor para terem boas notas e para aprenderem. Mas dediquem-se a outras coisas", aconselha a leiriense, que no último semestre foi professora assistente na Nova SBE de alunos de mestrado apenas "um ano mais novos". Ela, por exemplo, que hoje diz querer ser "investment banker" fez parte do Portfolio Management Club.Trata-se de um grupo de investimento, totalmente dinamizado pelos alunos, onde esteve também Diogo Moreira, 24 anos. "Ganhamos experiência sem estarmos no mercado de trabalho." Já tinha alguma experiência na troca de ações: depois de terminar a licenciatura em Gestão, na Católica do Porto, fez um estágio em contabilidade e com tantas opções, ficou "perdido": não queria ir para consultoras como os amigos. Parou um ano, começou a ler livros e a fazer cursos online sobre trading. "Percebi que gostava." Mudou-se então para Lisboa para fazer o mestrado de Finanças na Nova.Candidatou-se a estágios de verão, a maioria internacionais. Preparou-se com a ajuda dos colegas de curso e do gabinete de carreiras da faculdade, que põe os candidatos em contacto com ex-alunos empregados nestas multinacionais para que lhes façam todas as perguntas sobre os processos de recrutamento. Fez entrevistas por Skype e foi selecionado para um estágio de dois meses e meio na JP Morgan, em Londres.Até à primeira recusa de entrada no programa de trainees da Jerónimo Martins, Tiago Barra não tinha tido qualquer experiência internacional. Quando, em 2017, lhe disseram que não tinha sido escolhido, perguntou porquê e explicaram-lhe que o inglês não estava ainda no nível desejado na empresa. "Continuei à procura de emprego e o critério fundamental era uma empresa que desse formação em inglês." Escolheu uma asiática, com a sede europeia em Londres.Muitos outros diplomados apresentam-se às empresas com Erasmus ou escolas de verão no estrangeiro. E isso é "um sinal de que o aluno sabe comportar-se num ambiente estranho, multicultural e está pronto a adaptar-se", resume Luís Caldas Oliveira, do IST. Contudo, ressalva Patrícia Espírito Santo, "não posso penalizar quem não teve essa experiência porque não pôde e tem outras, como ter ajudado o pai e a mãe no negócio familiar". O que os empregadores procuram são experiências diferenciadoras: dizer que se esteve no Banco Alimentar por umas horas, por si só, não vale como voluntariado. Têm que ser experiências consistentes, que "demonstrem características de gestão, resiliência e inovação", frisa Sandra Rebelo, que recentemente recrutou uma pessoa que foi guia num museu porque achava que não se sabia expressar. Tudo corria bem, com grupos sempre iguais, até que lhe surgiu o desafio de explicar o museu às crianças. Teve que se adaptar. Na Galp, adoraram a sua história.Entre as 12 empresas do PSI-20 que responderam às perguntas dasobre recrutamento privilegiam-se os mestrados. Têm maior "maturidade", foi a explicação. Ainda assim, há exceções. Mariana Bianchi Aguiar, head strategic and corporate human resources da Sonae Capital, explica que depende da função: "A avaliação da aptidão do candidato não se resume à sua formação, mas antes tem em conta a sua experiência."Mariana Silva está a conjugar ambas na Universidade do Minho. Antes de escolher o curso de Línguas Aplicadas, a bracarense de 20 anos analisou o programa da licenciatura e ficou satisfeita com a hipótese de especialização em três línguas. Como na área de tradução é "importante ter uma língua diferenciadora", além do inglês e do francês, escolheu o russo. Ainda não se sente à vontade para trabalhar nesta língua, mas desde há um ano que tem procurado encomendas de tradução na Internet. E, sem querer, até se tem especializado na área da decoração de interiores. Quer continuar esta atividade profissional mesmo depois de setembro, quando estiver dedicada ao mestrado em Linguística (ou no Minho ou na Faculdade de Letras do Porto). A tudo isto, junta o xadrez: é monitora e gestora da equipa, o que lhe dá "maior capacidade de concentração e de associação de padrões, o que é importante nas línguas".Nuno Troni, diretor da Randstad Portugal, assume que "nas Engenharias o mestrado é importante", uma vez que é obrigatório para entrada na respetiva ordem profissional. Já fazer um mestrado em ciências sociais "não é tão essencial". E saltar logo para um MBA sem ter a experiência do mercado de trabalho pode ser "um absurdo". Ao contrário dos outros colegas recrutadores com quem aconversou, Pedro Rebelo, da Wise, critica a pressão que existe para que os licenciados se inscrevam imediatamente no mestrado: "Estamos a tirar anos de vida a estes miúdos que podiam estar a experimentar, a sentir o mercado."O madeirense João Bernardo Silva sentiu isso mesmo. Entre as inúmeras atividades em que se envolveu logo desde o primeiro ano do curso de Direito (participação em moot courts, em que os alunos simulam julgamentos, uma escola de verão no estrangeiro, estágios curriculares e de verão, foi membro da associação de estudantes e de órgãos da faculdade como o conselho pedagógico), começou a fazer cursos especializados para identificar as áreas de que gostava: estudou a lei do asilo e dos refugiados e o direito do consumo, sempre com colegas mais velhos e com anos de advocacia."Eu era quase um elefante na sala", confessa. Mas persistiu porque "é muito mau estarmos no 3º ano e irmos fazer mestrado porque sim. Porque é que não aproveitamos os outros três anos para percebermos o que poderemos vir a gostar?" No 4º ano, convencido de que gostava da área de arbitragem, conciliou o curso com umas pós-graduação nessa área. Ainda assim, não está no mestrado: decidiu passar por uma grande sociedade de advogados. Está na Morais Leitão (um escritório que está atento às atividades dos alunos, patrocinando moot courts ou recebendo-os para um dia de trabalho). Como é uma sociedade que trabalha em todas as áreas do Direito, João terá oportunidade de conhecer um pouco mais de cada uma antes de decidir a especialização."Não é suficiente os alunos serem bons em Gestão ou Economia. As empresas querem esse conhecimento, mas também têm que estar atualizados em relação à tecnologia, programação e têm de ser muito analíticos", descreve Julie Eracleous, diretora do gabinete de carreiras da Nova SBE. Para responder a esta exigência, nesta faculdade são oferecidos cursos em análise de dados ou programação e também em línguas.Os alunos devem igualmente ser proativos. Bruno Lamas, de 32 anos, utiliza na Galp conhecimentos que foi adquirindo por "carolice" no seu percurso académico, primeiro na Universidade de Aveiro (licenciatura com mestrado integrado e doutoramento em Engenharia Mecânica) e depois no novo mestrado, em Engenharia de Petróleo, uma parceria entre a prestigiada escola escocesa Herriot-Watt, a Faculdade de Ciências de Lisboa e a Galp, que lhe ofereceu uma bolsa.Depois de ter terminado o último dos mestrados no ano passado, agora passa uma parte substancial do dia sentado ao computador, no edifício-sede da Galp, em Lisboa: "Sigo a produção dos campos de forma diária e desenvolvemos modelos 3D para podermos prever o futuro." Para cumprir a sua função, recorre aos conhecimentos de probabilidade que foi adquirindo durante os estudos, mas também à programação. "Hoje em dia, nada se faz sem programação", assevera. E "há muitos cursos online, de graça e que até conseguimos fazer no telemóvel", explica, listando o Coursera ou o EDx, uma parceria de universidades de renome, como o MIT e Harvard.O "namoro" com a Galp, como o próprio lhe chama, começou no mestrado. Como muitas outras empresas, a petrolífera mantém uma relação próxima com algumas instituições de ensino superior em Portugal - uma forma de identificarem e caçarem talentos. No caso da Universidade de Aveiro (UA), a Galp tinha na época um programa de bolsas de estudo que dava a possibilidade de os alunos passarem um semestre numa empresa como consultores: faziam uma auditoria energética e sugeriam melhorias. "Foi uma porta espetacular, porque permitiu mostrar-me à Galp a ganhei a confiança da UA para me convidar para um doutoramento", explica Bruno Lamas.É este o perfil que agrada à Galp. Bruno, por exemplo, enquadrava-se num dos mais importantes valores comportamentais que Sandra Rebelo ainda procura: a inovação. Para a responsável, isso vê-se em coisas como a criação de projetos ou a liderança de organizações. "Gostamos muito de pessoas que são capitães de equipa, que lideram grupos de jovens ou que são monitores de colónias", diz a diretora da área de desenvolvimento na direção de pessoas. No caso de Bruno Lamas, esteve na primeira equipa de construção de um carro de Fórmula 1, em Aveiro. "Não havia patrocínios, tivemos que arranjar o motor de uma mota acidentada, tratámos de uma parceria para arranjar uns tubos", lembra. Em resumo: desenvolveram a capacidade de gestão, a criatividade, o trabalho em equipa…Outra capacidade que é muito valorizada pelos recrutadores é a comunicação. Francisco Power, 20 anos, é um estudante de Engenharia Mecânica muito ativo na Universidade de Aveiro: além do desporto (com participação no campeonato universitário de badmínton), ganhou a fase nacional do EBEC e, em julho, estará em Turim (Itália) com outros três amigos a representar Portugal nesta competição internacional de Engenharia. Está também nos núcleos de robótica e de fotografia e criou com colegas de vários anos e cursos um grupo de conversa e partilha de ideias entre alunos. Os encontros semanais, contam sempre com professores ou responsáveis de startups."É uma mais-valia, porque estamos em contacto com pessoas de empresas e treinamos a parte de falar em público, que é menos desenvolvida no curso", diz o estudante de Anadia, que desenvolveu esta última capacidade também com a prática de ilusionismo. Este grupo Masterminds valeu-lhe já uma encomenda de trabalho: fazer o vídeo (outro dos seus hobbies) promocional para uma empresa, cujo responsável assistiu a uma das suas apresentações. No próximo ano letivo, será ele a contactar e a convidar as empresas a participarem neste fórum. "Vou aprender os dotes de gestão." Tudo isto valoriza o seu currículo.