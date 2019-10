Os rituais secretos dos mórmons

No dia em que a SÁBADO a entrevistou pela primeira vez, em 2016, Inês Caldeira, então com 19 anos, estava a dois dias de partir para São Paulo, no Brasil, para realizar um sonho há muito aguardado: a missão. Estudante de Psicologia, congelou o curso para passar seis dias por semana a difundir O Livro do Mórmon. Durante um ano e meio falou com a família apenas uma vez por semana, por email, e viveu exclusivamente para a evangelização. Agora está prestes a cumprir outro sonho: ela e o namorado vão ser os primeiros a fazer o "selamento" - o matrimónio dos mórmons - no novo templo de Lisboa.Com abertura oficial a 15 de setembro o templo da Igreja dos Santos dos Últimos Dias (SUD) fica na zona nordeste da cidade, em Moscavide, perto do Parque das Nações. "A principal vantagem é poder realizar os casamentos, mas o templo também é uma casa de meditação e adoração, o sítio ideal para receber alguma inspiração, onde as pessoas oram e tomam decisões importantes", disse ào ex-presidente da Estaca [ou paróquia] de Lisboa, Gustavo Silva. Será o 15º templo SUD na Europa, e um dos 165 do mundo.O templo português significa o fim das viagens a Madrid e à Suíça, os dois locais mais próximos onde os fiéis portugueses se deslocavam para casar e participar nas cerimónias sagradas. A escolha de Portugal é sinal de crescimento. Foi isso que levou Thomas Monson, presidente da Igreja, a colocar Portugal em primeiro lugar na lista de novos templos, durante a Conferência Geral de 2010.Enquanto esteve em missão no Brasil, Inês Caldeira costumava falar com o namorado por email sobre casarem. "Fizemos o casamento civil um ano depois de regressarmos, ele estava em Cabo Verde. Decidimos que as coisas deviam ser feitas no tempo certo. Tínhamos o sonho de sermos o primeiro casal a fazer o selamento no templo de Lisboa e falámos com o nosso bispo sobre isso", diz Inês àQuando chegou ao Brasil, Inês passou duas semanas num "centro missionário" onde se preparou para o desafio que tinha pela frente. "Os missionários têm um manual para pregar o Evangelho, próprio da igreja, como se fosse um manual de instruções sobre a maneira como se deve ensinar." A primeira área onde seria colocada, Cutia, no estado de São Paulo, era uma zona de mato. "Tratava-se de várias pequenas comunidades de casas, umas em cima das outras. [Até aí] não tinha noção do que era uma favela. Tudo muito pobre, muito chocante, não tinha nada a ver com o que eu conhecia. Na minha família sempre vivemos bem, sem problemas financeiros, e ali havia gente que não tinha quase nada. Humildes e muito recetivas ao Evangelho."Durante a missão "São Paulo Oeste", Inês esteve em quatro zonas diferentes, visitou famílias, conseguiu batizar alguns novos membros. Vestiu sempre saia ou vestido - embora a meio da missão tenha sido autorizada a usar calças clássicas -, e a plaqueta a identificá-la: sister Caldeira. "Houve famílias que só visitei uma vez, porque não queriam, nunca estavam em casa, arranjavam justificações para não nos receber. Tínhamos um dia de folga. É um tempo para limpar a casa, falar com a família. Havia duas oportunidades por ano para fazer videochamadas: no Natal e no Dia da Mãe. Hoje pode ser em qualquer dia de folga."Regressar a Portugal foi, garante, a pior experiência da sua vida. "Um missionário vive num mundo totalmente diferente, é o tempo em que podemos chegar mais a Deus. Estamos constantemente a orar, a ler escrituras, a reunir com outros missionários para falar sobre o Evangelho e sobre Cristo. E isso é muito diferente do mundo, o missionário vive só para aquilo e deixa de pensar nele."Reconhecidos pelo Estado Português desde 1975, os primeiros missionários SUD a desembarcarem em território nacional foram americanos e brasileiros. No Porto, onde chegaram em março desse ano, tiveram de ficar numa garagem - com milhares de repatriados da Ponte Aérea à procura de teto, não tinham forma de arrendar casa. Eram discretos: sempre de fato e gravata, não usavam as placas com o nome na lapela e chegaram a ser confundidos com agentes da CIA, como noticiou o jornal A Capital. Nas Olaias, em Lisboa, dois deles foram recebidos de pistola pelo porteiro de um prédio onde planeavam fazer uma visita. Deram meia-volta.A história está documentada no livro Portugal, o Farol da Europa, de Rui Canas Gaspar, que conta como o pequeno grupo português começara a organizar-se meses antes, no Hotel Roma, em Lisboa, onde reuniram os primeiros fiéis. Eram os seguidores pioneiros de uma Igreja surgida em 1830, nos EUA, dez anos depois de um adolescente ter afirmado que vira Jesus Cristo num bosque. Joseph Smith, assim se chamava o fundador, vivia numa quinta do estado de Nova Iorque. Segundo rezam os SUD, o rapaz tinha sido escolhido para restaurar a Igreja tal como era vivida nos últimos dias de Jesus Cristo. Para isso, terá recebido a visita de um anjo que lhe revelou onde estaria enterrado um livro feito com placas de ouro - cuja tradução, feita por ele, daria origem ao O Livro de Mórmon.Com menos de 200 anos e pouca sustentação histórica - não existem provas de que Jesus Cristo tenha estado nas Américas, como defende O Livro de Mórmon - a sua doutrina assenta na ideia de que a família é eterna. É por isso que os SUD utilizam a palavra "selamento" para designar o matrimónio. O ritual, feito exclusivamente nos templos, simboliza a família eterna e é o principal fator de atração dos fiéis, a maioria cristãos convertidos, cuja promessa final é de que vão encontrar-se no paraíso. Para isso é necessário que todos os membros sejam batizados. Incluindo os mortos. "A nossa fé defende que o casamento pode ser eterno e que os laços entre marido e mulher, se as pessoas forem dignas, perpetuam-se para a eternidade", disse àGustavo Silva. "Como cremos na ressurreição, mesmo depois desta vida esses laços perduram."Foi para batizar os seus antepassados que Aldo Martins viajou até ao Templo de Madrid. Tinha apenas 13 anos quando começou a receber dois missionários em casa. Os pais, católicos, não estavam interessados em ouvir o que os americanos tinham para dizer. Só que o miúdo era curioso e os missionários muito diferentes dos seus amigos portugueses. Ao fim de um mês sentiu desejo de ser batizado. "Apreciava o facto de poder fazer qualquer pergunta e de ter sempre uma resposta", conta àeste ex-mórmon que chegou a ser responsável pela venda do material religioso que distribuía nas sessões dominicais na Estaca de Setúbal.A origem católica dos pais pouco o influenciou. "Nunca me identifiquei por sentir que não podia questionar", explica, justificando a decisão de se batizar por imersão total do corpo, como manda o sacramento mórmon. A cerimónia pôs fim às perguntas. "Após testemunhar a ‘veracidade da Igreja’, passou a não ser bem visto questionar a doutrina e os líderes."Ao longo de quatro anos, Aldo foi semanalmente à igreja, deu palestras, assistiu a rituais secretos e batizou os seus antepassados na esperança de os juntar a todos na eternidade. Até ao dia em que recebeu um telefonema do bispo a chamá-lo à capela. O superior não lhe revelou o motivo da convocatória, mas quando lá chegou houve quem comentasse: "Sabes muito bem por que razão estás aqui." Não sabia, mas rapidamente percebeu. "Era algo que eu já tinha dito ao bispo. A confissão fazia parte do processo de arrependimento e estava alinhado com os ensinamentos da Igreja." O problema é que não se tratava de um pecado qualquer: era homossexualidade. "Foi um choque: quando entrei na sala percebi que não tinha sido chamado para servir nalguma posição na igreja, como pensava que ia acontecer."O que se seguiu foi um julgamento "traumatizante", no mesmo local onde se reunia habitualmente aos domingos com os outros membros para rezar e fazer os sacramentos. A sala estava dividida ao meio: de um lado o bispo, o seu assessor, o presidente da ala (equivalente a congregação) e o líder do grupo de jovens rapazes. Ordenaram-lhe que se sentasse numa cadeira na outra ponta da sala e foram diretos ao assunto. "Disseram-me que não tinham outra escolha senão excomungar-me. Foi uma atitude de juiz, júri e carrasco, funcionou tudo de maneira muito fria. Chorei muito em frente aos líderes mas creio que a decisão deles já estava tomada. Foram precisos muitos anos para conseguir desassociar-me psicologicamente da igreja."Questionado pelasobre o Conselho Disciplinar, o diretor de comunicação em Portugal diz que "a igreja não faz julgamentos". "O tribunal existe para condenar, este conselho serve para ajudar", explicou. "Se um jovem confessa ao seu bispo que teve relações sexuais, isso é entre esse jovem e o bispo. E se ele foi ter com o bispo é porque sentiu que precisava de ajuda ou de um conselho, é uma coisa pessoal, de amizade."Apesar de relativizarem a questão, não faltam casos de excomunhões - os líderes nacionais chamam-lhe "desassociação" - dentro da Igreja. A decisão, garantem, é sempre ponderada: "Não temos uma tabela de pecados. O objetivo é sempre recuperar a pessoa e integrá-la. Se têm consciência de que cometeram alguma falta, querem ajuda", explica Paulo Adriano, também mórmon, casado pela igreja, família selada para a eternidade.A ideia de ter uma família eterna foi também uma das principais razões para M. L. aderir à Igreja. Batizou-se "ao fim de três ou quatro visitas" na Capela da Lapa, de acordo com a tradição: vestido de branco e totalmente mergulhado na pia batismal. Os anos que seguiram foram de trabalho: fez batismos, praticou o sacerdócio, acompanhou missionários e estava obrigado a visitar alguns fiéis todos os meses. Em 2013, após um conflito com um bispo, decidiu abandonar a instituição contra a vontade da própria mulher, também convertida. Depois, fez o que nunca tinha feito: tirou todas as dúvidas que o assombravam sobre a história do mormonismo, confrontou-se com dezenas de artigos e testemunhos de ex-mórmons. A sua saída - e depois a da mulher - deixou o casal à deriva até ao divórcio. "O meu envolvimento com a Igreja durou quase 30 anos. Cheguei a um ponto em que não tinha sequer espaço para ter amigos fora. Absorve-nos completamente."Envolta em polémica praticamente desde a sua fundação, sobretudo graças à poligamia, foi pelo profeta Joseph Smith que a prática começou a surgir associada à Igreja SUD. Segundo se conta, na década a seguir ao nascimento da Igreja o profeta teve 30 mulheres. E foi preciso chegar ao manifesto de 1890, sob a orientação do quarto presidente, para que a prática fosse definitivamente abandonada. Como? Através de uma revelação de Deus ao profeta vivo, numa altura em que os mórmons negociavam a subida de Utah a estado.Ainda hoje, os Santos dos Últimos Dias mantêm a crença nos profetas vivos. São eles que recebem a revelação de Deus, depois transmitida aos fiéis. É por isso que os mórmons são aconselhados a serem autossuficientes e têm em casa reservas alimentares e de água. "O ideal é conseguir uma reserva para um ano", diz Rui Canas Gaspar, casado em segundas núpcias pela Igreja SUD, que chegou a ser bispo em Setúbal, e que guarda trigo, água e enlatados na garagem.Basta uma pesquisa rápida no Google para ficar a saber como são realizadas algumas cerimónias sagradas e conhecer as ligações à Maçonaria, representadas nas roupas interiores que todos os mórmons usam a partir do momento em que se batizam. Chamam-se garments, são uns boxers compridos e uma camisa interior com os símbolos da maçonaria - o esquadro e compasso -, cosidos no tecido. Simbolizam as promessas feitas durante o selamento, à semelhança do que acontece no casamento católico com as alianças.Sobre essas ligações, as autoridades da Igreja remetem-se ao silêncio. "Não vamos passar nenhuma informação sobre se a origem é maçónica." Uma coisa é certa: para ser mórmon é preciso usar esta roupa todos os dias, até à morte. Com duas exceções: ir à praia e tomar banho.Nos finais da década de 80, sem Internet ou telemóveis, o contacto com os familiares praticamente não existia. Kaileo Cross, norte-americano que fez missão em Portugal no princípio dos anos 90, sentiu-o na pele. Nascido numa família SUD (pai mórmon de quarta geração e mãe católica convertida), fez quase todos os programas previstos para os jovens: andou nos escuteiros, serviu no templo e ocupou vários cargos na hierarquia. "Foi o meu bispo que decidiu enviar-me para Portugal. Sendo um país muito católico, não tinham grande curiosidade pela mormonismo. Por vezes as famílias não reagiam muito bem à nossa presença. Os mais novos pediam-nos para os visitar mas era sobretudo para praticarem o seu inglês", recorda àIntegrado na missão Portugal-Lisboa, Kaileo recorda os dias inteiros passados em Oeiras, onde ele e o companheiro iam tocar às campainhas. "Um edifício grande pode levar horas. Com o dinheiro que o meu pai me enviava, comecei a comprar comida para os velhinhos pobres em vez de evangelizar. Por vezes tocávamos às campainhas, deixávamos os sacos e íamos embora. Essa parte do ‘serviço’ fez-me feliz", conta à SÁBADO este norte-americano, hoje a viver em Los Angeles, que só depois de voltar aos EUA percebeu o cheiro matinal sempre que ia tomar o pequeno-almoço "na pastelaria". "Enquanto toda a gente bebia uma bica, nós tomávamos chocolate quente. E no Utah, onde vivi quase sempre, praticamente não há café. São todos mórmons", conta. Mas o fim da inocência não se refere apenas à cafeína, bebidas alcoólicas ou tabaco - os mórmons condenam o seu consumo - coincide com o fim de uma crença que o acompanhara desde sempre. Sempre se sentira diferente e após regressar decidiu pesquisar de que forma a ciência explicava a homossexualidade, além de outros temas sensíveis. De desilusão em desilusão, acabou por abandonar a Igreja sem alguma vez ter proferido a palavra homossexual. Nem ao seu guia espiritual nem aos próprios pais.Este Natal terão passado 14 anos desde que falou pela última vez com a família. "Como em qualquer religião, há pessoas mais devotas que outras", diz à. "A minha família é fanática, são os mais conservadores. O meu irmão descobriu que eu era gay e resolveu contar à família na noite de Natal. À exceção de uma avó, que morreu recentemente, todos deixaram de me falar."