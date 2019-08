O Algarve de Costa a Costa

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

A chegada ao Sul, depois de atravessar a ponte da ribeira de Seixe, a dividir Alentejo e Algarve, é sempre um acontecimento. Há quem não resista a dar um mergulho na Praia de Odeceixe, eleita em 2012 uma das 7 Maravilhas das Praias de Portugal (é a única praia no Algarve da lista) e há quem siga para outras paragens, como nós, com o gasóleo contado.Nos últimos dias, as nuvens não têm dado para grandes mergulhos e é preciso arranjar planos alternativos. A Burros & Artes, um projeto de duas amigas, Sofia von Mentzingen e Elsa Ribeiro, que desde 2009 faz burricadas (leia-se, caminhadas com burros) em Aljezur, parece reunir o melhor de dois mundos nestes tempos de sol e combustível incertos.Tudo começou quando a mãe de Sofia, alemã a viver em Portugal há 15 anos, viu um anúncio num supermercado de Aljezur e decidiu comprar dois burros. Agora já são 19 a viver no Vale das Amoreiras, o paraíso dos burros (e de quem gosta de comer amoras diretamente das silvas) na Costa Vicentina."Cinco deles chegaram o ano passado", conta Sofia, que antes foi professora de português para estrangeiros e enfermeira pediátrica. Os burros foram-se multiplicando na última década até praticamente à lotação do espaço, muitos oferecidos por vizinhos que souberam do projeto.Na primavera e no outono, os passeios são de hora e meia ou três horas pelas praias da costa - mas os animais só carregam malas e crianças pequenas. No Verão, "como há muitos carros", esclarece Sofia, ficam-se pelas redondezas do vale e só excecionalmente - nos passeios de Lua cheia como o da semana passada, na praia de Vale dos Homens - veem o mar e descem, por exemplo, à incrível praia da Amoreira ou sobem ao Castelo de Aljezur.