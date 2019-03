"Preferias comer cocó com sabor a chocolate ou comer chocolate com sabor a cocó?"





Estamos a passar os dez minutos de um vídeo de SirKazzio, o youtuber português com mais seguidores (uns impressionantes 5,1 milhões – muitos são brasileiros). Quem faz a pergunta do cocó é David Carreira, cantor pop e filho de Tony Carreira, e os dois estão sentados num sofá em casa do youtuber. A ideia é tirar à vez uns papelinhos que estão numa caneca. Em cada papelinho estão perguntas como a do cocó e, para sorte de David Carreira, quem tem de responder é SirKazzio.Para tornar a coisa ainda mais difícil, David Carreira diz que o chocolate, além de saber a cocó, deve também "cheirar a cocó", mas depois troca-se um pouco a falar, o que é motivo para uma boa risada, porque "entre cocó e chocolate, uma pessoa fica baralhada...", e SirKazzio responde finalmente que prefere comer cocó com sabor a chocolate. "Mas tem cheiro a cocó", lembra David Carreira. "Tapo o nariz...", responde o outro.Nos comentários ao vídeo (que tem como título Preferias Andar Nu Na Rua?! Com David Carreira), praticamente só se veem – a avaliar pelas fotos de perfil – crianças e adolescentes, muitos ainda com dificuldades a Língua Portuguesa (exemplo: "És só tu que eu ouso as tuas musicas").É um fenómeno transversal a estes canais de YouTube, quase tanto como a aparição do próprio David Carreira neles. Só em 2018, e de forma involuntária e inesperada, encontrámo-lo em 14 vídeos de youtubers (incluindo dois brasileiros: Luiz Mariz Gioh ) - o que indicia uma estratégia de posicionamento do cantor de 27 anos no mercado escolar EB 2/3.Ei-lo, por exemplo, em Na Cama com David Carreira (youtuber Helena Coelho), Em Madrid com o David Carreira Lap Dance ao David Carreira (ambos com Olivia Ortiz), Entrei no Vídeoclipe do David Carreira (Angie Costa), O David Carreira Ensina Como Ficar Bem Nas Fotos (Beatriz Leonardo) ou Desafiei o David Carreira e Deu Nisto (Inês Ribeiro).SirKazzio chama-se, na vida civil, Anthony Sousa. Tem 26 anos e o ligeiro sotaque advirá de ter nascido na Venezuela. O cabelo pintado de vermelho fluorescente segue as tendências deste target.No essencial, do que foi possível ver, estes canais de maior sucesso assentam em quatro fórmulas:1. Rubricas. Por exemplo, coisas que não sabe sobre. Ou vídeos engraçados do YouTube e vejam como eu reajo a vê-los. Ou perguntas de escolha obrigatória entre chocolate que sabe a cocó ou cocó que sabe a chocolate;2. Jogos de computador;3. Coisas que os adolescentes fazem quando estão juntos, como se estivessem em viagens de finalistas a Benidorm, mas tudo passado cá. Chamam-lhes trolladas.A vertente 2, à primeira vista, parece a mais comum. É por isso que estes canais estão carregados de arrotos, puns, piretes, palavrões e aquilo a que chamam trolladas (as partidas que pregam uns aos outros).São vídeos onde as pausas e as vírgulas continuam a existir, mas sobrevivem com três bengalas: o mano, o puto e o tipo. Exemplo: "Como é que é, puto, queres ir tipo lá a casa, tipo, jogar um jogo, mano?"É um tique geracional. O youtuber RicFazeres – que só se dedica a jogos de computador à noite, de dia trabalha no Metropolitano de Lisboa – usa como bengalas velho e Zé. Não por acaso, está com 40 anos.A vertente 3, a exposição da vida privada, pode causar alguma estranheza para quem não partilha desta ideologia de vida e de negócio.Por exemplo, SirKazzio publicou a 9 de dezembro um vídeo intitulado O parto da nossa bebé - Emma. A mãe, acabada de o ser, aparece no quarto do hospital com a filha, acabada de nascer. Mas SirKazzio está furioso. O que queria mesmo publicar era o parto – que filmou, porque "vocês poderiam ver o nascimento dela e acho que seria uma cena linda" –, mas o YouTube não deve ter gostado de algum eventual conteúdo explícito e removeu as imagens.SirKazzio estava triste, até porque, antes da remoção, o vídeo "estava a explodir em termos de visualizações e likes". Aparentemente, tudo isto parece apenas uma tontice, mas há um pouco mais do que isso.Uma das principais características destes canais de YouTube são os contínuos pedidos para os fãs porem likes, ou subscreverem o canal, ou fazerem comentários ou partilhas em todas as redes sociais que puderem e conseguirem.É uma ladainha insistente em cada vídeo. A razão, que nunca é revelada nestes termos, é simples: os youtubers recebem dinheiro em função do tráfego online dos seus vídeos, como visualizações e likes. Quanto mais "envolvimento" o vídeo tiver, mais anúncios pode receber e mais caros eles podem ser.Desde 2013 que é possível, em Portugal, ganhar dinheiro com publicidade no YouTube, e desde 2017 que é imposto um limite mínimo de 10 mil visualizações para um vídeo poder ter publicidade.É comum ouvir um youtuber lançar desafios como "se na próxima meia hora eu tiver 1.000 likes faço isto ou aquilo". O que pode parecer um inocente pedido de apoio moral ou a promessa de uma nova brincadeira divertida – quem sabe mais uma trollada no mano que está agora na casa-de-banho a fazer cocó, puto –, mais não é do que alguém a fazer negócio.Quando SirKazzio lamentou, desolado, a censura do YouTube ao parto da sua filha na altura em que o vídeo "estava a explodir em termos de visualizações e likes", lamentava-se provavelmente da perda de um bom negócio.Veja-se como SirKazzio termina o vídeo do cocó com David Carreira: "Deixem o vosso like, não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais, que isso ajuda bastante, em qualquer rede social serve, até pelo WhatsApp, já sabem como é que funciona, é só partilharem o link para pessoas que não conheçam o canal, assim chegam sempre pessoas novas ao canal. E comentem muito."Por exemplo, no final deste vídeo o youtuber Wuant pede 150 mil likes e em troca faz "mais cenas destas".Dito de outro modo, por trás de um youtuber a fazer conteúdos patetas, está na verdade um profissional liberal a fazer pela vida.Quando vários youtubers vieram há poucas semanas anunciar "o fim da Internet como a conhecemos", o fim do YouTube na Europa, mais o fim da liberdade de expressão e o fim da criatividade, etc, etc – tudo devido ao famigerado Artigo 13 aprovado no Parlamento Europeu, que pretende trazer para a Internet alguma da legalidade que existe na vida civil, neste caso sobre direitos de autor –, estavam na verdade a ver no horizonte o hipotético fim dos seus negócios. Em alguns casos o único meio de subsistência.O famoso youtuber Wuant fez um vídeo (apocalipticamente intitulado O Meu Canal Vai Ser Apagado) para perguntar "se a nossa geração está preparada para sofrer uma cena assim? Nós não estamos prontos para lidar com o desaparecimento disto tudo. A nossa vida depende da Internet".Se nestas frases se passarem os sujeitos e os predicados para a primeira pessoa do singular talvez se descubra muita da verdade. Vejamos mais de perto.O vídeo mais visto de Wuant é uma música que escreveu para os detratores desses youtubers "que só gritam, berram e fazem merda".Como pretendia dar uma resposta dura, Wuant aparece mascarado de puto rufia tha street. Tem ainda umas tranças para tocar no imaginário dread. No início ouve-se uma sirene, para despertar na audiência uma narrativa de homens marcados por uma vida às vezes ilegal. Os outros youtubers amigos aparecem a fazer-lhe escolta, em contraluz, efeito que lhes escurece a cara e os associa à clandestinidade, a gangues de negros, ou a ambos. Um grande círculo em chamas miudinhas com Wuant a dançar lá dentro dá o toque de risco.Ao catálogo, Wuant só não foi buscar as armas, as drogas, o ouro e as mulheres seminuas vistas de trás. No máximo aparece numa casa com piscina e vista para o Parque das Nações – zona da classe alta de Lisboa que o rapper Sam the Kid também consegue ver a partir dos telhados de Chelas.É nestes preparos que Wuant se apresenta à sua audiência infanto-juvenil e é com eles que ataca o inimigo com o melhor que lhe escorreu: "Cagas por onde cospes e cospes por onde cagas / o que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. (...) Não vales o tempo que demoro a cagar / muito menos o tempo que demoro a editar".Esta obra de 2’56’’ foi um sucesso que chegou às 10,2 milhões de visualizações e foi diretamente para o top dos tops do mais mediático youtuber português. Ainda mais curioso, até nessa canção havia um apelo ao negócio do tráfego online: "E agora que acabei de cuspir no Mike / baixa, comenta e deixa o like".A canção chama-se Qualquer Um Faz e Wuant quer dar a ideia de que esse título é uma ironia, que não é qualquer um que faz o que ele faz, mas é difícil acreditar depois de ver os seus dez vídeos mais populares.No 2º lugar está Tenta Não Te Irritar (7,3 milhões de visualizações). Trata-se de Wuant a reagir a vídeos irritantes da Internet.No 3º lugar está Tenta Não Te Impressionar (4,4 milhões de visualizações). Trata-se de Wuant a reagir a vídeos impressionantes da Internet.No 4º lugar está Tenta Não Rir (4,4 milhões de visualizações). Trata-se de Wuant a reagir a vídeos hilariantes da Internet.O 5º vídeo mais visto, mais o 6º, o 7º, o 8º e o 9º, têm o mesmo ponto de partida.Não é Wuant a ver vídeos que traz a diferença. É a sua "personalidade", o que o diferencia dos outros, a forma como ri, como se despenteia, como dá arrotos, como abre muitos os olhos, ou puxa de uma flatulência do nada e sempre que quiser – arte em que diz ser exímio, como se fosse já ele a mandar no seu sistema digestivo e não o contrário, como acontece aos outros."Personalidade" à parte, só ao 10º vídeo mais visto há algo que só o próprio Wuant poderia fazer. Chama-se Partimos a Minha Cama Nova, tem 3,3 milhões de visualizações e logo no início Wuant frustra-se porque não conseguira "desenhar o caralho da pila" na testa de um amigo (um mano) que estava a dormir.O incómodo do Artigo 13 é então poder inviabilizar essa ideia geracional de ir buscar vídeos de outros para Wuant tentar não rir, para Wuant tentar não se impressionar ou para Wuant tentar não se irritar. E com isso tudo para Wuant tentar não sair disto de mãos a abanar.Wuant teve, em dezembro de 2018, (até dia 30, dia de fecho deste artigo) cinco vídeos que totalizaram 3 milhões de visualizações. O seu agente, Miguel Raposo, disse em Maio ao Observador que "um milhão de visualizações pode dar entre 500 e mil euros". No caso de Wuant (3,3 milhões de subscritores), a plataforma internacional de monitorização Social Blade estima que esteja a ganhar neste momento um mínimo de €3.900 por mês só com publicidade no YouTube. Depois ainda vêm as campanhas de publicidade com marcas nas redes sociais.SirKazzio, que tem muito mais subscritores que Wuant, ganhou muito menos (mínimo de €619 mês). Em parte porque tem tido menos vídeos e menos visualizações (em dezembro, 434 mil).Windoh, outro youtuber conhecido, tem "apenas" 1,5 milhões de subscritores, mas amealha no mínimo €1.100 por mês só com o anúncios do YouTube.D4rkFrame (o 2º youtuber com mais seguidores: 4,5 milhões) recebe atualmente um mínimo de €2.400 mês. Num dos últimos vídeos (6 de dezembro) está sentado na sanita e a sua frase final é já um déjà vu neste artigo: "Agora vou acabar o meu cocó e se eu tiver mais novidades eu trago em breve, ok?"Esta dependência das visualizações explica em parte todo o circo montado na maioria dos vídeos destes youtubers para chamar a atenção dos seus subscritores. Daí o eventual exagero das personagens. Anthony Sousa será diferente do seu SirKazzio, tal como Wuant será uma coisa diferente do seu criador - Paulo Borges, 23 anos.As trolladas são o combustível destes youtubers que fazem no dia-a-dia o que os seus seguidores só conseguirão eventualmente fazer uma vez na vida: estarem na condição de adolescentes em viagem de finalistas em Benidorm.Basta ver os títulos destes vídeos:E um longo etc.A presença feminina neste campeonato é, regra geral, menos adepta da trollada e mais ligada aos cuidados de beleza e lifestyle. Uma das mais famosas é SofiaBBeauty (264 mil seguidores), que começou em 2012 com 12 anos. Hoje com 17 anos, mantém o seu canal civilizado e limpo de cocós. O sucesso arrasta-se ao Instagram (288 mil seguidores), com consequente apelo das marcas.Mais próximo da trollada masculina estão as duas mulheres mais seguidas no YouTube em Portugal: Owhana (434 mil seguidores e SEA 3P0 (797 mil seguidores).SEA começou em 2001 com um canal de maquilhagem quando estudava antropologia cultural nos EUA. Chama-se Catarina Lowndes, tem 28 anos, já escreveu no seu canal sobre brinquedos e jogos e agora dedica-se mais ao que chama "entretenimento". Numa entrevista à SIC há dois meses, falava da instabilidade do preço da publicidade no YouTube: "Posso ter um vídeo que faz tipo cinco euros, como ter um que faz tipo dez vezes isso, ou cem vezes isso. Ser youtuber é viver numa instabilidade completa."Uma estrela em ascensão é Angie Costa, que tem 270 mil seguidores, grande parte deles (a julgar pelos comentários) parecendo mais interessados nos seus atributos físicos. Angie contudo está mais interessada em divertir-se à grande. "Acho-me uma peixeira", diz no vídeo Reagindo a Tweets de Hate, onde em dez minutos usa 29 vezes a expressão tipo.Da mesma forma que os puns são uma das imagens de marca de Wuant (ouvimos imensos), Angie adora arrotos (idem idem). "Não tenham medo de arrotar", diz no vídeo apropriadamente intitulado Dicas Para Começar um Canal de YouTube. Num dos seus vídeos mais populares - Tens Namorado? E Silicone? - responde a perguntas. Por exemplo: "Já alguma vez trocaste macacos do nariz com uma amiga tua?" Resposta: "Já. Com a Margarida."O registo de Angie Costa é muito este, o modo-Benidorm, sem adultos por perto. Ou não - um dia, Angie levou a mãe e chamou ao vídeo Finalmente Trouxe a MILF ao Canal . Para quem não sabe, MILF é acrónimo para Mom I’d Like To Fuck, que em tradução livre significa uma mãe (que não a nossa) que queremos levar para a cama.Como o cocó é transversal a todos, um dos grandes momentos de Angie: "[Tens alguma fobia estranha?] Tenho. Quando vou fazer necessidades que demoram algum tempo, imagino que vai subir alguma cobra.... Desculpem a expressão, quando vou cagar e sei que vou demorar bué, começo assim a olhar lá para baixo porque tenho mesmo medo que me suba alguma coisa e me mate..."