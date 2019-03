Eddie Vedder anuncia concerto a solo em Lisboa

Os Pearl Jam estiveram pela última vez em Portugal no verão do ano passado, quando tocaram no festival Nos Alive.Antes, Eddie Vedder esteve a solo numa das edições do Festival da Zambujeira do Mar, em 2012. Voltaria a tocar sozinho em Portugal em 2014, no festival Super Bock Super Rock, no Meco.

Eddie Vedder traz a Portugal a digressão que começa a 9 de junho em Amesterdão e que terminará em Londres no dia 6 do mês seguinte. A tourné terá como convidado especial em todas as capitais europeias Glen Hansard.



No dia 15 de março arranca uma pré-venda exclusiva de bilhetes para o clube de fãs Pearl Jam’s Ten Club. A venda ao público em geral estará disponível dia 22 de março, sexta-feira, a partir das 09h00 nos pontos de venda oficiais.