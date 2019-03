Carnaval: Um roteiro até às ilhas

Norte litoral

Lindoso – Um desfile de carros de bois engalanados transporta, por esta aldeia de Ponte da barca, o Pai Velho, um busto de homem em madeira, no domingo e novamente na terça-feira, quando assume melhor a forma de um cortejo fúnebre, já que o Pai Velho caminha para ser cremado, momento em que as mulheres devem chorar vigorosamente. É o instante que simboliza o fim do inverno, embora a meteorologia não colabore, em geral, com a encenação. Na leitura do testamento há recados dirigidos ao governo local.

Estarreja – De 1 a 5 de março, incluindo corsos no domingo e na terça, bailes vários e concerto dos Calema na segunda

Viana do Castelo – Corso no domingo à tarde

Freixo de Espada à Cinta – O ponto alto é o fim da festa, na noite de terça para quarta, com o típico enterro do entrudo: um grupo atravessa a vila com um defunto fictício numa padiola e, nas mãos, palha de centeio a arder, chocalhos, latas e penicos. O povo responde com baldes de farinha "purificadores".

Ovar – De 1 a 5 de março, incluindo escolas de samba, noites temáticas e corsos no domingo e na terça

Famalicão – de 1 a 5 de março há bailes e desfiles, em várias freguesias, destacando-se a de Fradelos, onde os festejos terminam, na noite de terça, com a Queima dos Galheiros: amontoa-se numa fogueira restos das sementeiras, galhos velhos e silvado, e ateia-se o lume nela, com um boneco a arder no topo.

Norte - interior

Podence - As figuras diabólicas, de fatos grossos verdes, vermelhos e amarelos, e caras tapadas com máscaras de cabedal ou latão, saem à rua com os seus chocalhos. Este Entrudo Chocalheiro começa no sábado, com a ronda das tabernas, passeios etnográficos, animação de rua e exposições até terça-feira, dia forte dos caretos desta aldeia de Macedo de Cavaleiros e véspera da queima do Entrudo.

Vila Real – Arraial com música de sábado a segunda, corso no domingo

Lazarim – Os caretos desta vila de Lamego têm máscaras de madeira com expressões malévolas, grandes cornaduras, orelhas em bico e bigodes. Vestidos de palha e peles de animais, saem à rua no domingo para um desfile e, na terça, para ouvir a leitura do "testamento do compadre e da comadre", à base de rimas satíricas, visando gentes da terra. Segue-se a queima do compadre e da comadre e caldos de farinha e feijoada.

Centro - interior

Góis – Nas Aldeias de Xisto de Góis, a tradição manda que se faça a "corrida do Entrudo" de cara bem tapada, entoando quadras jocosas aos habitantes das aldeias. As máscaras são de cortiça de um sobreiro da zona, adornadas com barbas de milho, cornos de cabras e lã de ovelha – elementos naturais que as tornam diabólicas. Tudo acontece no domingo às 9h30: começa na aldeia de Aigra Nova e percorre Pena, Cerdeira, Esporão e Ponte Sotão. No final há baile.

Canas de Senhorim - Diz-se que esta é uma rivalidade com mais de 300 anos: Paço e Rossio – os dois bairros da vila – preparam a competição desde janeiro, com a construção de carros alegóricos, para o desfile, no domingo. Seguem-se partidas – como as farinhadas, na segunda de manhã, com farinha a voar sobre as raparigas que saem à rua – e um despique com bandas e danças no cruzamento dos dois bairros, na terça-feira. A queima do Entrudo é na quarta, depois da batatada, um cozido de bacalhau para todos.

Cabanas de Viriato – Na vila de Carregal do Sal, a partir de sábado há bailes e casas decoradas com bonecos carnavalescos. Na terça, durante e depois do cortejo com banda filarmónica, os mascarados juntam-se para o ex-libris deste Entrudo: a dança dos cus, onde todos batem nos traseiros uns dos outros.

Mealhada – Desfile de quatro escolas de samba no domingo e atividades de 1 a 5 de março, incluindo concertos e bailes na Tenda

Linhaceira – Nesta aldeia da freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar, há um corso original (que ali se faz há mais de um século), com duas dezenas de carros alegóricos, laboriosamente decorados pelos habitantes, a percorrer as ruas na tarde de domingo; de sábado a terça, há bailes, com concurso de máscaras e de fatos de papel.

Tomar – Bailes e corsos convencionais, no domingo e na terça – seguido de "enterro" tradicional nas ruas

Serra da Estrela – Nas Penhas da Saúde, há "Carnaval na neve" com bailes e desfiles e os hotéis da Covilhã e Unhais da Serra têm programas especiais de 3 a 5 de março; se procura tradição, passe no Colmeal da Torre, freguesia de Belmonte onde, na terça-feira à noite, há procissão humorística, com um padre a "fingir" e um boneco de palha, para queimar no fim, no Largo da Igreja.

Viseu – Desfile infantil, na sexta-feira, dia 1

Centro - litoral

Alcobaça – Até 6 de março, há atividades numa tenda de circo (o tema do ano) e corsos distintos para foliões mini, maxi e sénior.

Torres Vedras – Programação até 6 de março, definida pela Real Confraria do Carnaval: as matrafonas nos corsos (no domingo e na terça) são ex-libris, o tema do ano é "Made in Portugal" e no fim enterra-se o Entrudo

Peniche – Há corso trapalhão no domingo e na terça, seguido do "enterro do bacalhau" (um entrudo bem típico), na quarta-feira de cinzas

Nazaré – Bailes nas coletividades no sábado, desfile no domingo e tradicional enterro do Entrudo na quarta, dia 6.

Caldas da Rainha – Corsos com sátira política no sábado à noite e tardes de domingo e na terça; bailes no sábado e na segunda

Montijo – Bailes, animação e corsos, de sábado a terça

Sesimbra – Corsos no domingo e na terça-feira

Loures – Bailes no sábado e na segunda, corsos no domingo e na terça

Alentejo

Elvas - De 1 a 5 de março, com corsos ao ar livre e uma performance em recinto

Sines – Corsos e bailes, de 3 a 5 de março

Castro Verde – O festival de danças tradicionais, o Entrudanças, que é uma espécie de Andanças invernal, regressa de 1 a 3 de março

Almodôvar – O corso de domingo é considerado o maior do Alentejo

Castelo de Vide, Sousel, Beja, Aljustrel, Cuba, Arraiolos, Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Vila Nova de Baronia, Alvito, Portalegre e Mértola têm animação, desfiles e bailes entre sexta e terça-feira

Algarve

Loulé – O maior corso do Algarve – na Av. José Costa Mealha, nas tardes de sábado, domingo e terça – tem este ano o Ambiente como tema. Também há espetáculos

Quarteira – Corso trapalhão, no domingo e na terça

Lagos – desfiles e bailes de máscaras, entre 2 e 5 de março

Ilhas

São Miguel, Açores – Bailes populares com concurso de máscaras, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, e em Vila Franca do Campo, de sábado a terça

Graciosa, Açores – Bailes de roda na Sociedade Recreativa da Vitória, de sexta a terça à noite

Terceira, Açores – A tradição cumpre-se no Teatro Angrense, em Angra do Heroísmo: de 2 a 5 de março, vários grupos organizam-se para apresentar danças e teatros que satirizam costumes e governos, com figuras estereotipadas como o velho ou o bêbedo.

Funchal – Dois cortejos: alegórico no sábado, trapalhão na terça