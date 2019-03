Menina de quatro anos vai dormir a casa dos avós e volta de cabelo rapado

Uma menina de quatro anos voltou completamente diferente de uma noite passada em casa dos avós na Holanda. A mãe, Serena, de 28 anos, ficou chocada quando os pais lhe ligaram a dizer que Alexis tinha cortado as suas longas madeixas loiras.Segundo Serena, a criança agarrou numa tesoura, sem que os avós se apercebessem, e em apenas alguns minutos cortou todo o seu cabelo.

"Eu pensei que eles estavam [os pais] a brincar. Só depois percebi que não estavam", conta a mãe da criança.



Inicialmente Serena assume que viu o lado engraçado do que aconteceu, mas depois ficou furiosa com a menina.



Alexis ter-se-à inspirado numa ida ao cabeleireiro naquela semana e decidiu fazer o novo corte, mas quando se apercebeu que teria de rapar todo o cabelo para ficar com o corte acertado ficou triste com o que fez, segundo conta a mãe.