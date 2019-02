Vizinha ouviu os cães ladrar e foi nesse instante que percebeu que alguma coisa se passava, na Florida, EUA.

Duas cadelas da raça Labrador salvaram a dona durante um AVC, dando o alerta a uma vizinha que foi ver o que se passava com a mulher, na Florida, Estados Unidos.



Segundo avança a ABC, a vizinha ouviu os cães ladrar e foi nesse instante que percebeu que alguma coisa se passava, chamando a emergência médica de imediato.



A dona, Maureen Hatcher, já se encontra totalmente recuperada. O caso já aconteceu em dezembro, mas só agora foi divulgado, com a mulher a ter alta hospitalar.



As cadelas chamam-se Sadie e Bella.