Sexta-feira foi o melhor dia de sempre da CMTV

Também o número de espectadores renova o máximo da CMTV. A cada minuto do dia, o canal 8 de todas as plataformas de cabo obteve 117 mil e 400 espectadores. O programa mais visto do dia da CMTV foi o CMJornal do horário nobre, com uma média de 263 mil e 900 espectadores.



No total do dia, a CMTV ultrapassou a barreira dos 2 milhões e 200 mil espectadores.Todos os dados são fornecidos pela GFK.

registou o melhor resultado de sempre no dia de ontem, tanto em share como em número de espectadores.A televisão doobteve um recorde de share diário, com 6,3%, enquanto os dois principais concorrentes de informação diária, SIC Notícias e TVI24, registaram 1,7% no dia, cada um, ou seja, afaz quase o dobro da audiência dos seus concorrentes juntos.