Na apresentação dos resultados de 2019 do mercado nacional, os principais responsáveis da Mercedes-Benz e da Smart tinham motivos para sorrir: o ano que passou trouxe vários recordes para as duas marcas do grupo Daimler, que comercializou 20.327 viaturas novas em Portugal. Destas, 16.561 foram da Mercedes-Benz, o que representou um recorde absoluto, um crescimento de 0,6% em relação a 2018 e mais do que triplica os números de 2012, ano em que a marca da estrela vendeu 5.556 carros novos no País.





Em 2012, a Mercedes ocupava a 7.ª posição no ranking dos carros mais vendidos em Portugal. Hoje, ocupa a 3.ª posição, com uma quota de mercado de 7,4%. "O grande driver das 16 mil unidade vendidas é o Classe A, que foi o modelo mais vendido de qualquer marca em Portugal", disse Nuno Mendonça, diretor geral de vendas e marketing da Mercedes-Benz. O Classe A, cuja estreia da 4.ª geração se deu em maio de 2018, teve 7.001 unidades comercializadas – um aumento de cerca de 23,2% face a 2018.Ainda que com menor expressão nos resultados gerais, Mendonça destacou também a evolução da linha desportiva AMG, que quintuplicou os seus números de 66 unidades vendidas em 2012, para 322 em 2019.Quanto à Smart, que desde 1 de janeiro de 2020 só produz carros 100% elétricos, teve um crescimento de 27% em relação a 2018. Foram 4.071 as unidades comercializadas em 2019, o que faz com que Portugal seja o país em que a Smart tem a maior quota de mercado do mundo,a par da Itália.Também o Classe E teve resultados positivos em 2019, com um volume de vendas nesta gama (que inclui CLE e GLE) que atingiu as 1.962 unidades.Uma nota ainda para o lugar escolhido para apresentação dos resultados, no novo "concessionário da Mercedes-Benz e da Smart em Cascais" e que será o modelo para o futuro a ser seguido no resto da Europa.Só será inaugurado em fevereiro, mas assinala já o arranque do projeto MAR 2020, que envolve um investimento de 40 milhões de euros na conversão de 21 dos 45 stands da rede de concessionários em lojas flagships, com arquitetura moderna, foco no cliente e digitalização de processos para "melhorar a experiência do cliente antes e depois da compra", explicou Pierre-Emmanue Chartier, CEO e Administrador Executivo.