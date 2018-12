Cigo, um pastor-alemão, foi morto pelo suspeito que perseguia.

Um cão-polícia, da raça pastor-alemão, foi morto a tiro na véspera de Natal após se lançar numa perseguição a um suspeito de tentativa de homicídio.



Cigo, o nome do animal ao serviço do Departamento do Xerife de Palm Beach, nos Estados Unidos, ajudava as autoridades na perseguição no parque de estacionamento de um centro comercial quando foi baleado antes que o agente da polícia conseguisse balear o suspeito para o proteger.



O suspeito acabou no hospital em estado grave e Cigo morreu num hospital veterinário.



A polícia mostrou-se de luto nas redes sociais, sublinhando que o animal morreu a salvar a vida dos agentes. "Ele deu a vida para salvar os outros. É um bom rapaz e nunca será esquecido", lê-se numa homenagem nas redes sociais.



O departamento da polícia revelou ainda imagens do momento em que o tratador de Cigo, inconsolável, recebe o abraço dos colegas solidários com a sua perda.





He gave his life to save others. He’s a good boy and he will never be forgotten. Rest In Peace #K9Cigo pic.twitter.com/7Snb2LvVFt — PBSO (@PBCountySheriff) December 25, 2018











The pain felt by #K9Cigo’s handler/partner is strong. Our prayers are with him tonight. pic.twitter.com/FBETUVUtCX — PBSO (@PBCountySheriff) December 25, 2018