A época natalícia é em geral olhada como um tempo de alegria e de reunião familiar, mas também pode ser um dos períodos mais sofridos do ano, marcado por tempestades afectivas. Patrícia António, especialista em Adolescência e Comportamentos de Risco, diz que, quando os encontros familiares são desconfortáveis ou mesmo difíceis de suportar, o melhor é as pessoas serem honestas com elas próprias e mudarem o padrão, cortar com o que lhes faz mal. "Tive uma paciente que na noite de Natal resolveu ir fazer voluntariado num hospital", dá como exemplo a psicóloga, que recebeu a SÁBADO no seu consultório, em Lisboa.Segundo a tradição cristã, o Natal simboliza o nascimento e isso leva -nos a momentos de reflexão, em que podemos recuar às nossas origens e acordarmos memórias difíceis, angústias, alguma pressão e até o desencontro com as figuras parentais. Mas o que pode ser profundamente doloroso para algumas pessoas, pode ser inspirador para outras.Falam imenso. Assim que começa Dezembro esse é o tema recorrente nas consultas e em pessoas de todas as idades. Ou porque é uma quadra positiva, em que as pessoas ainda têm rituais de família enraizados, em que há crianças, ou porque estão contentes por rever entes queridos e em que tudo isso é vivido com harmonia. Depois, também há o reverso…Não sei fazer uma estatística, mas as duas situações existem. Há quem lide com memórias de pessoas que já cá não estão, dando continuidade às tradições familiares – aí é uma emoção pela positiva. E há quem enfrente o desgosto, o vazio e o stress de ter de estar com familiares só porque é Natal, quando existem clivagens, conflitos, rupturas ou temas mal resolvidos. Na consulta, tentamos perceber qual é a relação psicológica que ficou interiorizada e tentamos ajudar a pessoa a viver este tempo.Essa é outra parte. Se o que é evocado dentro de nós são constrangimentos, relações difíceis, desencontros afectivos e desentendimentos, a ideia de termos de celebrar juntos, quando o sentimento é contrário, essa pressão do faz -de -conta aumenta a carga. Nesta época, lembro-me muito do filme A Festa [Festen], do movimento Dogma, do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, que de algum modo exemplifica esta realidade.A história centra-se num encontro familiar no 60º aniversário do patriarca. Somos expostos a um clima de tensão constante pela agressividade das personagens, pelo desenrolar de um ambiente emocional árido, onde é evidente que os pais não consideram a existência própria dos filhos. Tudo se torna muito envolvente, próximo, difícil de digerir. Também na intimidade da psicoterapia, as memórias e as "não memórias" do Natal emergem, por vezes, com esta força perturbadora. O filme mostra o que é o constrangimento, a falta de sintonia, de vínculo e de amor incondicional.Tenho vários… Houve uma mulher jovem que acompanhei durante uns três anos, filha de pais divorciados, que a certa altura no processo psicoterapêutico se lembrou do que era a convivência familiar no Natal, quando era recebida na casa do pai e a mulher dele a fazia sentir-se rejeitada. A madrasta não deixava que ela comesse os bombons porque estavam guardados para os filhos dela e tirava os doces ostensivamente da mesa. O pai não fazia nada e isso marcou-a.Sim, quando há viuvez, laços que se romperam ou quando as pessoas estão deslocadas. Havia um senhor que me dizia que o Natal para ele perdera o significado porque estava sozinho – os filhos viviam longe. Sentia-se muito desanimado, como se ele não pudesse evocar novas relações. O Natal também é ir ter com quem está disponível. Por vezes, as pessoas ficam amarradas à indisponibilidade e não fazem avanços.Muito importante. Há associações e colectividades que se organizam para fazer a Consoada, o que pode ser uma solução para esse sentimento de que não existe ninguém. Talvez em Portugal, por uma questão cultural, isso não seja alternativa…Esse é um tema interessante porque as pessoas às vezes esquecem -se que já são adultas e que têm a sua própria família, que são o marido e eventualmente os filhos. Tem de se ser assertivo e fazer um trabalho de autonomia. A tradição do Natal é estar com a família, mas se nos causa mal -estar como se pode transformar isso? A minha reflexão com as pessoas é um pouco nesta linha. Lembro-me de um casal que vivia este desconforto, ano após ano, na ida a casa ora dos pais de um, ora dos pais de outro.Eles não se sentiam bem, nem estimados e em nenhum momento consideravam a possibilidade de fazer diferente. E assumir o Natal na sua própria casa, agora com os dois filhos, num projecto de casal que pudesse romper com esta dinâmica relacional interiorizada. Quando essa passou a ser uma possibilidade, uma nova era familiar e de tradição de Natal se iniciou. E isto conta. Um novo projecto, uma nova relação mais rica em autonomia, em afecto, em futuro e não em repetição do passado.As pessoas continuam a evitar a tradução das angústias. É aqui que podemos trabalhar cenários alternativos, a importância de dizer que não ou de colocar limites de segurança, a importância de encontrar estratégias de autoprotecção e isso passa necessariamente pela mudança, pela diferença, pelo explorar de outros caminhos relacionais.Há dias, uma mulher dizia-me: "Ai, como é que vou fazer isto?" A mãe não falava com o pai nem com a avó… A solução em que ela pensou para a noite de Natal foi ir fazer voluntariado num hospital. Só que o motivo que impede de levar este raciocínio até ao fim muitas vezes continua presente. A pessoa fica dividida entre o que é melhor para ela e as expectativas dos outros.Principalmente. Se os encontros familiares acontecem sempre da mesma forma porque é que vai ser diferente nesta altura? Partir com expectativas irrealistas não resulta.Não sei se é coragem ou se é falta de autoconhecimento. Temos de enfrentar os nossos fantasmas, como em tudo. Essa falta de coragem pode ser confundida com uma culpabilidade imensa, quando a verdadeira razão é que muitas vezes as pessoas passam anos e anos a sentirem-se rejeitadas, não amadas, mas continuam a achar que só tornando-se a melhor filha ou a melhor nora do mundo as coisas poderão mudar. Invertem as coisas, como se a culpa fosse delas. É preciso reflectir sobre os paradoxos.De certa forma, sim. A ausência dos rituais de família, cada vez mais marcados, empurra as pessoas para o consumismo que preenche esse vazio. Quando há doença mental, como a depressão, então todos estes rituais e esta dinâmica em que as pessoas têm de estar felizes tornam tudo mais pesado.Um jovem adulto que acompanho falava-me exactamente sobre isso, em relação ao pai. Ou seja, a ausência de afecto sempre foi compensada com presentes em excesso. Na relação deles nunca houve uma brincadeira, um colo ou um abraço.Primeiro, falar sobre isto e perceber como é que se pode transformar a situação. Esse é o trabalho psicoterapêutico. Fazer o luto, evitar que esta mancha do passado persista e encontrar outros caminhos. O grande desafio está em equilibrar as memórias do passado com os sentimentos e as vivências do presente.As ofertas têm de ser acompanhadas de afecto. Cada caso é um caso, as famílias têm dinâmicas muito próprias, custa-me ser eu a dizer se devem ou não devem. A forma como é feito é o mais importante, com sentimento de amor incondicional, em que a criança é o centro. É o carinho com que se embrulha aquele presente. Mais do que o valor material é o factor-surpresa.Acho que voltamos ao tema das expectativas. Há pessoas que tomam decisões importantíssimas na passagem de ano porque é um momento de balanço e fazer balanços não é necessariamente mau. É um ciclo que acaba e outro que começa, e que traz obviamente algumas angústias. Tive uma paciente que decidiu nesta altura fazer psicoterapia e tratar-se. É uma época em que devíamos fazer uma pausa para reflectir no que fizemos e no que queremos fazer diferente.