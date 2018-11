Carro do cantor de música pimba já foi encontrado pelas autoridades.

O cantor pimba Nuno Batista, de 40 anos, mais conhecido por 'Zé do Pipo', está desaparecido desde terça-feira.



Conhecido pelos temas 'Pimba à japonesa' ou 'Cachupa dela', Zé do Pipo terá desaparecido perto do Portinho da Areia Sul, sendo que um dos cenários apontados poderá ser a queda de uma ravina.



O CM sabe que o carro do cantor foi encontrado estacionado num restaurante perto do local onde terá desaparecido, com os objetos pessoais - carteira, telemóvel e casaco -dentro da viatura.



As autoridades estão a proceder às buscas terrestres e marítimas.