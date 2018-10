Foi quando a enfermeiraFabíola Sá se lembrou de colocar o bebé recém-nascido nos braços de Amanda da Silva. Foi mágico: o bebé foi para os braços da paciente nos Cuidados Intensivos e... acordou. Depois de 23 dias de coma, só o seu bebé a acordouAmanda da Silva. Os profissionais de saúde que a atenderam afirmam que não há explicação científica para o facto.

Uma história emocionante. 23 dias depois de estar em coma induzido, após um forte ataque de epilepsia durante a gravidez, uma brasileira de 28 anos despertou ao receber o seu bebé nos braços.De acordo com o jornal The Sun, Amanda da Silva foi colocada em coma após uma forte convulsão, às 37 semanas de gravidez, tendo sido levada para a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, onde teve uma cesariana de emergência.23 dias depois, mesmo quando foram lhe retirados os remédios que a induziam em coma, a paciente continuava sem acordar. Amanda continuava sem acordar ou mexer qualquer parte do corpo.