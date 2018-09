Um evento de encontros gay vai chegar a Portugal através da app Fever, em Lisboa, dia 11 de Setembro. 'Speed Dating Gay' vai decorrer no Lisboa Rio, no Cais do Sodré.





Este evento vem apresentar um novo conceito de encontro, entre as 18h30 e as 21h00. Destinando-se ao público masculino, o evento oferece a possibilidade de conhecer cerca de 12 a 20 pessoas, proporcionando conversas durante sete minutos.Os primeiros bilhetes já se encontram disponíveis para venda por 20 euros e podem ser adquiridos através da aplicação e o valor inclui um cocktail ou duas cervejas.O 'Speed Dating Gay' vai ainda ser complementado com uma 'Singles Party', entre as 21h00 e as 04h00, no mesmo espaço. Quem quiser, pode ir apenas a esta parte da festa, com os bilhetes com um custo de 10 euros e direito a uma cerveja.

Este é o segundo evento 'Fever original', impulsionado pelos interesses dos utilizadores da aplicação, uma das mais utilizadas internacionalmente para divulgar eventos em várias cidades do mundo inteiro.