Quem trabalha à noite ou entra antes de as creches abrirem não sabe o que fazer aos filhos. A lei prevê a flexibilidade do horário até as crianças terem 12 anos, mas a realidade é outra.

Com 10 anos já se fala inglês, resolvem-se equações, lê-se um livro e até é possível chegar à escola sozinho pelo próprio pé. Mas e ficar sozinho em casa, à noite, à espera que a mãe chegue do turno às 22 horas? Talvez a fronteira da independência seja traçada aqui. Pelo menos por Fernanda Nogueira, que faz questão de não deixar o seu filho nessa situação.



Está desempregada há quatro anos porque não consegue arranjar um emprego de horário fixo, apenas opções por turnos ou com horários que se estendem até de noite - e que não são possíveis porque o marido está várias vezes fora do País em trabalho. Ajuda dos avós? Os pais de Fernanda já não conseguem cuidar de João. "Já me disseram para aceitar, para arranjar quem levasse o meu filho a casa. Mas eu não vou deixar uma criança de 10 anos sozinha e chegar às 22 horas para lhe fazer o jantar", desabafa à SÁBADO. A maior parte das pessoas não compreende a decisão de Fernanda. "Às vezes, dizem-me que tenho de me sujeitar, mas eu não tenho de me sujeitar. É complicado, mas tenho um filho de 10 anos e é nele que tenho de pensar."



Muitos pais passam pela mesma situação. O que fazer quando se entra no trabalho antes de as creches abrirem ou se sai quando elas já fecharam? É um problema para pais solteiros, divorciados ou casais que não têm familiares, avós ou tios, que os ajudem. Não se sabe ao certo quantos pais, em Portugal, procuram resposta para esta questão, mas Maria, Isabel, Fernanda e Tiago fazem-no todos os dias. Nenhum deles consegue recorrer ao horário flexível, um direito previsto pela lei.

Maria, com dois filhos - um com 4 anos e uma bebé com 1 mês -, é subgerente de uma loja de centro comercial e já perdeu a conta às situações em que não conseguiu sair mais cedo para ir buscar o filho.



Com 35 anos, trabalha por turnos (a maior parte das vezes, durante a noite e incluindo fins-de-semana) e já foi ameaçada com a possibilidade de despedimento por ter mencionado a lei que lhe permite flexibilizar o horário. A empresa é implacável: "Não facilitam qualquer troca de horário, nem para ir às consultas do meu filho. Até quando estava grávida obrigavam-me a marcar as consultas nas minhas folgas", conta à SÁBADO.



O marido de Maria também trabalha por turnos e, além do emprego a tempo inteiro, tem um part-time durante as noites de sexta e sábado. "Para conseguirmos ter o nosso filho no infantário privado temos de nos desdobrar em trabalho", confessa a mãe. Para o fazer, têm a ajuda da tia-avó da criança que vai buscar João ao infantário nas semanas em que turnos dos pais coincidem. Há três anos que o casal está nesta situação. A pior parte, conta Maria, é o pouco tempo que passa com o filho. "Só o acordo e vou levá-lo à escola."



Assinou o contrato? Aceitou

Tal como as colegas, Maria não faz queixa à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) por medo de ficar sem emprego ou de lhe dificultarem a vida ao ponto de se ver obrigada a demitir-se. "Nenhuma pessoa que tenha filhos para criar e contas para pagar pode correr riscos", desabafa. Vários funcionários da empresa já tentaram reverter a situação, consultando sindicatos - e sempre em vão.



É nos artigos 56º e 57º do Código do Trabalho que está previsto o direito ao horário flexível - um regime que dá a possibilidade aos pais com filhos menores de 12 anos de escolherem, dentro de certos limites, a hora de entrada e a hora de saída do emprego. É um direito de todos os pais e de todas as profissões, podendo o empregador recusá-lo apenas com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador. Se a empresa decidir não conceder este regime, o trabalhador pode apresentar queixa à CITE, que tem o poder de analisar e reverter a situação.



Mas nem todos podem correr esse risco, explica Fidélia Proença de Carvalho, advogada especialista em Direito da Família. "Como na função pública há o chamado emprego seguro, porque regra geral não há despedimentos, os funcionários lutam por esse direito. No sector privado não se queixam por receio de represálias e acabam por não poder exercer livremente um direito que a lei lhes confere", diz à SÁBADO.



Os trabalhadores por turnos, em particular, estão numa posição delicada, aponta a advogada. "Quando o legislador legisla, é para abranger a generalidade dos casos, de forma abstracta. E quando é uma lei geral, como é a do Código do Trabalho, a lei aplica-se a todos os cidadãos em igualdade de circunstâncias. Sucede que os trabalhadores dos centros comerciais regem-se, na generalidade, pelo contrato de trabalho por turnos, que é uma situação especial." E o que quer isto dizer? "Eles também deveriam poder candidatar-se ao horário flexível, mas a entidade patronal escuda-se no regime especial que é o trabalho por turnos. O trabalhador assinou o contrato, aceitou aquelas condições."



Isabel não trabalha num centro comercial, mas também já teve de lidar com a inflexibilidade no emprego. Até recentemente, a mãe solteira de 41 anos trabalhava como formadora interna da empresa, ou seja, as sessões eram sempre antes ou depois do expediente. Resultado: trabalhar de noite ou de madrugada. A logística nunca foi fácil. "Vamos imaginar que tinha uma formação na Guarda, às 9h. Precisava de cerca de três horas para a viagem e já não conseguia deixar o meu filho de 9 anos na escola ou no ATL, que estavam fechados. Por isso, na noite anterior, tínhamos de ir dormir para casa de outra pessoa que depois ficasse com ele. E, se acabasse a formação pelas 18h, chegava já depois de o ATL ter fechado. Tinha de fazer um jogo constante, arranjar quem o pudesse levar e buscar."



Por diversas vezes, a empresa ameaçou puni-la, por chegar atrasada ao trabalho 20 minutos - o tempo de que precisava para se deslocar da escola do filho ao trabalho. "Diziam-me que iam descontar esse tempo no ordenado. Não o fizeram porque eu trabalhava sempre horas a mais."



Isabel desconhecia a lei do horário flexível, mas admite que nada muda: "Se eu bater muito o pé, vou acabar por sofrer represálias." Há semanas, mudou de posição na empresa - agora é técnica de sensibilização ambiental. Mas nem por isso a vida se tornou mais fácil.



Trabalha entre as 13h30 e as 21h, muitas vezes até mais tarde, de segunda a sábado. "Continuo a ter de fazer uma ginástica brutal, porque o ATL fecha às 20h. Já tive de pedir a pessoas para irem buscar o meu filho à escola e levarem-no ao meu trabalho. Como estou a fazer trabalho de rua, porta a porta, ele tem de andar atrás de mim." E a exigência do trabalho reflecte-se, depois, no cansaço da criança. "Ele é capaz de estar à mesa ao jantar - são 22h30 porque trabalhei até tarde - e está quase a dormir."



Rute Agulhas, psicóloga, realça a importância de uma rotina adequada antes da hora de dormir, principalmente quando a criança é pequena. "O problema é que é tudo feito a correr. Não há tempo para contar uma história, porque já são 23h. Vejo muitas crianças com perturbações do sono porque antes de irem para a cama não há um período de calma. Aliás, muitas vezes, a ansiedade, a irritabilidade ou a desconcentração da criança advêm de estar tudo desajustado nas rotinas da família."



É ainda importante que os pais tenham tempo para acompanhar as rotinas - os banhos, os jantares, o ir levar e buscar à escola - porque esses são momentos importantes para o fortalecimento de vínculos afectivos, explica a psicóloga. A ausência, por outro lado, "faz com que as crianças reclamem e se queixem da falta de tempo com os pais, e os pais acabam por se sentir muito culpados", acrescenta.



Até na GNR há dificuldades

O tema do trabalho por turnos chegou aos jornais em Maio, quando o Jornal de Notícias revelou que, dentro da GNR, várias militares com filhos pequenos viam-se obrigadas a levá-los para o trabalho, por não lhes ser atribuído um horário compatível com o dos infantários ou das escolas.



Uma militar de Guimarães, com duas filhas de 2 e 5 anos, chegou mesmo a apresentar uma providência cautelar ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, em que argumentou que o seu comandante a obrigava a trabalhar no turno das 7h às 16h, impedindo-a de deixar as crianças no infantário à hora de abertura. Como o marido também trabalhava na GNR, as duas menores ficavam sem ter quem cuidasse delas. O tribunal suspendeu a ordem do comandante justificando que, caso cumprisse aquele horário, a militar estaria a "violar o cumprimento das suas responsabilidades parentais".



Desde o fim de 2017, já chegaram mais de 20 denúncias deste tipo à Associação dos Profissionais da Guarda (APG), disse à SÁBADO o coordenador da Região Norte, Paulo Pinto. É um "problema nacional", adianta, que piorou desde Novembro, devido a um despacho interno publicado pelo Comando Geral da GNR, que retirou aos militares com filhos menores de 12 anos a atribuição de horário flexível por defeito. Deste modo, todos os militares necessitam de requerer o horário flexível ao Comando da Administração dos Recursos Internos (CARI).



Um processo que "está longe do ideal", explica Paulo Pinto - a aprovação do horário flexível parece ser feita "por sorteio" pelo CARI e o ajuste dos mesmos está dependente da boa vontade dos comandantes de destacamento. Em resposta à SÁBADO, o Comando Geral da GNR afirmou que "todos os requerimentos apresentados, referentes aos pedidos de concessão de horário flexível, são analisados e deferidos aqueles que cumprem os pressupostos previstos na lei" e explicou que o despacho de Novembro teve como objectivo final "harmonizar os diferentes regimes de prestação de serviço em horário flexível que se encontravam atribuídos aos militares".



Tiago, militar no Comando Territorial do Porto, vive sozinho com o filho e, neste momento, encontra-se de baixa porque não tem com quem deixar a criança quando vai trabalhar à noite ou durante a madrugada. "Como é que eu vou trabalhar sabendo que o meu filho está sozinho em casa? Eu estou lá de corpo, mas não estou de alma. E se nós cometemos falhas, eles são os primeiros a responsabilizar-nos, quer criminalmente ou disciplinarmente dentro da instituição. Tenho noção de que a instituição funciona 24 horas e que se todos os militares recusarem este tipo de horários deixa de funcionar. Só que isto tem de ser bem avaliado, caso a caso", explica.



Antes, o militar tinha horário flexível previsto na lei, mas, assim que passou a ser da responsabilidade do CARI a aprovação destes horários, Tiago ficou de fora. E, recentemente, o filho fez 12 anos, motivo que o impede à partida de ser elegível para o horário flexível. Ainda assim, desde o início do ano que o militar tem enviado requerimentos ao CARI, que retornam sempre com resposta negativa. Se a situação não se resolver, Tiago admite a hipótese de avançar para tribunal.



Fidélia Proença de Carvalho explica que o militar está numa situação em que "não pode invocar nada, a não ser que obtenha um atestado dizendo que o filho é deficiente. Esta é uma situação que convida à fraude à lei, porque a lei não lhe dá resposta", conclui.



Mais do que uma mudança na legislação, defende a especialista em Direito da Família, é preciso uma mudança nas mentalidades. A solução não é acabar com o trabalho por turnos, explica, mas "garantir que os trabalhadores por turnos possam na prática gozar dos mesmos direitos que os trabalhadores que não trabalham por turnos gozam". E como? "Consciencializando os empresários. Incutindo-lhes consciência social e fazendo-lhes crer que um trabalhador satisfeito é mais produtivo. A lei já existe. Temos é de mudar a mentalidade dos empresários."



À excepção de Fernanda Nogueira, todos os pais pediram o uso de nomes fictícios, por medo de represálias.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 743, de 26 de Julho de 2018.