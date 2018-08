Cantor David Carreira corre o risco de pagar 300 euros de multa por ter aceite o desafio.

O perigoso desafio #InMyFeelings, aceite por vários famosos e que tem gerado grande polémica, afinal também foi aceite pela Polícia de Segurança Pública... mas com algum humor.



O vídeo partilhado pela força de segurança mostra um PSP dentro de uma viatura a ouvir a música que deu o nome ao desafio, do rapper canadiano Drake. Muitos são os que já colocaram a sua vida e a dos outros em risco, visto que o vídeo se grava com o carro em andamento. O cantor David Carreira não passou despercebido quando aceitou o desafio e partilhou as imagens nas redes sociais, arriscando-se a pagar 300 euros de multa.



No momento em que todos saltam do carro e dançam ao mesmo tempo que acompanham o veículo, a PSP deixa uma mensagem:



Recorde-se que o filho mais novo de Tony Carreira aceitou o desafio para comemorar o facto de ter ultrapassado o rapper Drake no lote de vídeos de Youtube mais populares em Portugal.



O actor Will Smith também fez questão de participar, escolhendo uma ponte de Budapeste, na Hungria, como local de gravação.



Por causa deste desafio, as autoridades americanas também já alertaram para os perigos que podem ser fatais. "Aviso urgente: pare de saltar do seu carro", escreveu no Twitter a organização responsável pela investigação de acidentes nos Estados Unidos. A polícia de Massachusetts explicou que este é um desafio "muito perigoso".