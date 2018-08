Anaya Ellick, uma menina de 9 anos que nasceu sem mãos, ganhou pela segunda vez um concurso norte-americano de caligrafia. A pequena estudante do terceiro ano do colégio Greenbrier Christian, na cidade de Chesapeake, na Virgínia convenceu os jurados, arrecadando um certificado, um troféu e um prémio de cerca de 800 euros.

Anaya segura o lápis com o braço direito e, com o cotovelo esquerdo, estabiliza o papel sobre a mesa para conseguir escrever, superando as suas limitações. O concurso contou com cerca de 50 estudantes de diferentes escolas americanas e a pequena Anaya não era a única com limitações na competição.

A estudante não utilizou as próteses durante a prova pois segundo ela, atrapalham em várias tarefas. "Como não as queria usar (as próteses), começou a aprender muitas coisas sem elas, como escrever e desenhar", contou a mãe, Bianca Middleton.

Sarah Cannady, professora da pequena Anaya, considera a estudante um exemplo de superação e inspiração para os colegas de turma.