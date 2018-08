Frequentou os bailes da alta-sociedade, em Monte Carlo e em Nova Iorque, foi íntimo de Amália, meteu conversa com o príncipe Alberto do Mónaco e conseguiu atrair a atenção do príncipe Carlos de Inglaterra com um casaco excêntrico. Abel Dias tem uma vida cheia de histórias, que promete contar num livro que vai lançar em breve. Esta terça-feira, o fotógrafo - que publicou reportagens em jornais e revistas, como a Nova Gente, Dona, Élan, Caras e TV Guia - que é também actor e cantor amador, comemorou o 70.º aniversário numa festa para 200 amigos. "Sempre gostei de misturar pessoas e sei que muita gente não gosta disso. Só que eu, apesar de parecer, não sou pretensioso e tenho o maior orgulho nas minhas raízes. Sou o Abel Dias, neto da tia Deolinda e nasci no pátio 29, na Rua do Bocage, no Alto de Santo Amaro, em Lisboa".

Aos 70 anos, quantos tem de carreira?

Mais de 50. Aos 16 anos, chumbei e o meu pai, que era fotógrafo, pôs-me a trabalhar com ele no estúdio. Estudava à noite e fiz o curso comercial, mas a minha mãe queria que eu fosse doutor e eu disse-lhe que ia ser mais importante que um doutor. Fui para o Instituto Britânico, para a Alliance Française e mais tarde para o Instituto Italiano e depois para o Espanhol. Aprendi quatro línguas, o que era um upgrade em relação aos meus amigos. O meu pai mandou-me para Paris e para Londres estudar fotografia e aproveitei também para aprender outras coisas, como teatro e bailado.

Ser fotógrafo era o que queria ou foi obrigado a isso?

Eu queria ser actor porque o meu pai era fundador da Academia de Santo Amaro e desde muito cedo comecei a ver teatro. Aos 5 anos, era o melhor da escola a cantar, declamava poesia e sempre fui muito teatral em tudo. O meu pai também cantava, era um galã, contemporâneo do Toni de Matos, só que teve medo de seguir a vida artística e não ter dinheiro para pagar as despesas. Com 12 anos, entrei na primeira peça de teatro, depois fiz teatro de revista, musicais e outros espectáculos.

Lembra-se do primeiro trabalho como fotógrafo?

Comecei a ajudar o meu pai aos 14 anos e aos 17 ia para o Parque Mayer fotografar os artistas. Eles gostavam do que fazia e compravam-me as fotos. Colavam-nas no espelho dos camarins e eu ficava deliciado. Foi lá que conheci a Amália, que me convidava a ir para casa dela. A Laura Alves, que era a maior vedeta da época, gostava imenso de mim e o Vasco Morgado, marido dela e o maior empresário de teatro daquele tempo, convidou-me para ser fotógrafo dele. Andei com as companhias para todo o lado.

Como é que foi parar à Nova Gente?

Em 1975, o Jacques Rodrigues, que tinha vindo de Angola, onde teve uma revista, mais a Maria Elvira Bento e o Carlos Ventura Martins, lançaram a Nova Gente, que era uma cópia da Gente, que tinha fechado antes do 25 de Abril. A redacção era numa garagem em Queluz e tinha cinco pessoas. Eles precisavam de um fotógrafo e o Vítor Hugo, que era cabeleireiro do Ayer, o mais chique de Lisboa na altura, indicou-me, por eu conhecer as pessoas que interessavam. Fui para jornalista porque queria ter uma boa vida, além de gostar de fotografar e de escrever. Eu era diferente, metia-me em todo o lado e as pessoas aturavam-me.

É aí que começa a "fabricar" socialites?

Foi pela mão da Luísa Bravo, que era muito minha amiga, e do Vítor Hugo, que era conhecido da alta-sociedade e me avisava quando alguém importante ia ao cabeleireiro e era assim que eu conhecia as pessoas e me tornava amigo delas por ser teimoso e despudorado. A Luísa era bem-nascida e bem-casada, e levava-me às melhores festas. Quando comecei, percebi logo que os fotógrafos eram considerados "de terceira". Então, ia aos eventos vestido como se fosse um dos convidados, de smoking ou de abas de grilo, e entrava pela porta da frente. Isso marcou a diferença para os meus colegas – alguns gozavam comigo. Por isso é que ainda hoje vou com amigos a Monte Carlo, onde fui aos bailes durante muitos anos, e sou eu quem conhece toda a gente, como é o caso do príncipe Alberto.

Quando conheceu o príncipe do Mónaco?

Como ele é primo dos Polignac, uma vez estava a fotografá-lo, falei-lhe neles e ele nunca mais se esqueceu. Depois, quando veio a Portugal, foi a casa dos primos e lá estava eu. Nunca tive problemas em falar com essas pessoas, sempre sem subserviências, mas o suficiente para ser bem-educado. Tenho amigos com títulos nobiliárquicos e trato-os como trato os outros.

Também tem um episódio com o príncipe Carlos…

Foi divertidíssimo. Fui um dos jornalistas convidados para uma prova de whiskies, no País de Gales, que terminava com um encontro com o príncipe. A aproximação era muito complicada porque foi na época em que ele se separou da Diana e a Casa Real tinha de impedir as perguntas incómodas. Não podíamos dirigir-nos a ele e até fomos obrigados a deixar as máquinas fotográficas e a assinar um documento cheio de imposições, pior do que a Pide. Mas ele é que acabou por vir falar comigo.

Falou consigo porquê?

Eu levava uma sobrecasaca preta, que era de um desfile do Manuel Alves e do José Manuel Gonçalves, com uns poemas de amor escritos em holandês, como se fosse a giz. Já a tinha vestido num baile em Nova Iorque e fez tanto sucesso que a Vanity Fair incluiu-me na lista dos mais elegantes da festa. Nessa recepção, quando o príncipe Carlos chegou, falou com as pessoas importantes e dirigiu-se à nossa mesa. Estendeu-me a mão e disse-me: "Hello, you have a nice, nice coat. Are you italian?". "No, i’m portuguese", respondi-lhe. Ele queria saber o que estava escrito e pôs-se a ler nas minhas costas. A verdade é que o meu casaco atraiu o príncipe para uma conversa de vários minutos, mas o problema é que eu não tinha uma foto do momento e, se contasse, ninguém acreditaria.

Como conseguiu a fotografia?

Pedi ao fotógrafo real, mas não me quiseram dar. Falei com o chefe do protocolo e exigi a foto porque se eu não podia tirar fotos eles tinham imagens minhas sem eu ter dado autorização. Insisti tanto que no dia seguinte, um funcionário do palácio foi ao hotel entregar-me um envelope que dizia "from Prince of Wales to Mr. Dias".

E à Rainha Sofia de Espanha chegou a vender peças com bordados portugueses.

Isso foi na Expo’98, em que organizei um desfile de bordados em linho de várias zonas do país. A Rainha de Espanha e a Maria José Rita, então primeira-dama, assistiram, e no fim aproximei-me e perguntei à Rainha se tinha gostado. Ela disse que tinha adorado e ofereci-me para lhe mostrar as peças. Fomos aos bastidores, ela ia dizendo que este e aquele eram muito bonitos e perguntei: "Quer comprar?" E a rainha: "Puedo?". Lá lhe vendi uma écharpe e um casaco. Mais tarde, fui a um evento em Espanha e a Rainha Sofia reconheceu-me.

Costumava ser convidado das primeiras-damas para eventos?

Tive uma excelente relação com quase todas e fui com elas em várias viagens presidenciais. A Manuela Eanes e a Maria José Rita são minhas amigas, e a Senhora Dona Maria de Jesus Barroso foi sempre muito atenciosa comigo.

E com Maria Cavaco Silva não se dava bem?

Foi a única com quem não tive empatia, nem ela comigo. Achava que ela usava coisas fora do contexto e uma vez sugeri-lhe "Soutoura porque é que não diz ao seu costureiro para lhe pôr os casacos um bocadinho mais abaixo? Fazia-a mais elegante". Ela não gostou e respondeu-me: "É o meu género". E eu: "Pois mas devia mudar de género porque a senhora é a imagem de Portugal".

Quem é para si a portuguesa mais elegante de sempre?

Sem dúvida, Maria de Jesus Barroso. Foi e será para sempre uma grande referência. Tinha muito estilo e um protagonismo discreto, invulgar.

Quais foram as mulheres mais fantásticas que fotografou?

A Eunice Muñoz, que é minha amiga e que me atura, a Dadinha Ribeiro da Cunha, que era muito elegante, e as brasileiras Bibi Ferreira e Tônia Carrero [que morreu em Março último, com 95 anos], que chegou a passar um Natal em minha casa.

Como foi isso?

Conheci a Tônia nos anos 80, no Ayer, numa visita dela a Portugal. Saíamos, bebíamos uns copos e ficámos mesmo amigos. Uma vez, a Tônia ia ter com o ex-marido a Itália para passar o Natal e fez escala em Lisboa. Só que, entretanto, chateou-se com ele ao telefone e já não foi. Uma pessoa do Hotel Tivoli, onde ela ficava sempre, ligou-me a avisar que a Tônia não tinha embarcado e que estava no quarto onde provavelmente passaria a noite de Natal, sozinha. Fui buscá-la para fazer a Consoada em minha casa, mas ela, teimosa, dizia que não queria. Então disse-lhe que se ela não viesse, ficava eu ali. Foi assim que a convenci. No dia seguinte, deixei-a em casa da Margarida Prieto, de quem também era amiga, para o almoço de Natal. A última vez que vi a Tônia foi em casa dela, no Brasil. Já não falava, mas abraçou-me muito e eu saí de lá de rastos.

Comemorou os seus aniversários sempre com grandes festas?

Fiz sempre grandes festas. Nos 50 anos, comemorei no Palácio Foz, com 600 convidados, muitos deles vindos do estrangeiro, e a receita reverteu para as associações Abraço e Sol. Gosto de misturar pessoas e uma vez numa festa de arco e balão, no Pátio Alfacinha, pus o Miguel Polignac a segurar no arco com uma vizinha da Rua do Bocage, que vendia na Praça da Ribeira. Mas há quem não goste nada dessas misturas.

Casou-se muito novo?

Em 1968, tinha 20 anos. Casei-me porque já namorava desde os 14 e, além disso, dava-me jeito para escapar à guerra colonial. Foi um casamento em grande, como as minhas festas todas, no Canas, em Campo de Ourique, que na época era chiquíssimo. A Mónica nasceu logo a seguir, vai fazer 50 anos, e o Miguel tem 43. Divorciei-me aos 32 anos. Mas a minha ex-mulher é uma das minhas melhores amigas. Muita gente pensa que eu nunca fui casado.

Como é que vai assinalar os 70 anos?

Vou fazer uma exposição com as minhas fotografias e tenho um livro para sair, que já está feito há muito tempo. As pessoas acham que vou contar histórias porcas, mas não, vou contar histórias. Se não escondo as minhas raízes porque é que hei-de esconder as dos outros?