O Espírito Santo das medalhas de guerra

Ali está ele, cheio de condecorações, no dia em que casou com a filha do banqueiro Ricardo Espírito Santo. Antes, aos 19 anos fugiu para Espanha para defender os fascistas. Voltou como herói. Fundou os pára-quedistas. Mas foi preso em 1944.

Era um dia de sol, a primeira terça-feira do Verão de 1952, e as festas do São João voltavam a encher as ruas do Norte do País com milhares de pessoas e uma atmosfera de alegria contagiante. Aquele dia também foi de festa em Cascais, mas o ambiente era bem mais sereno na igreja de Nossa Senhora da Assunção, onde Rita Santo e Rodrigo Faria (o homem mais à esquerda na imagem) estavam prestes a casar-se.



A noiva era filha de Ricardo Espírito Santo, líder do Banco Espírito Santo, confidente de Salazar e um dos homens mais poderosos do Estado Novo. O noivo era natural de Leça da Palmeira e provinha de uma família bem mais modesta. Era filho de António Leite de Faria, um corretor oficial na Bolsa de Mercadorias do Porto, e à primeira vista talvez não parecesse o candidato mais natural para a filha do banqueiro. Tinha 35 anos e não se distinguia por ter ascendência nobiliárquica ou riqueza pessoal, nem tão pouco tinha vocação para a banca ou para os negócios. Era um simples oficial miliciano que envergava a farda por amor à vida militar, mas era admirado entre a alta sociedade da época e alvo de elogios entre os generais e os políticos do regime.



Ao observar-se a sua figura facilmente se percebia a razão: apesar de jovem, o seu uniforme era o de um veterano de guerra e no peito já escasseava o espaço para mais medalhas. Cada uma representava uma acção de guerra em que Leite de Faria se tinha distinguido, na guerra civil que tinha deixado Espanha a ferro e fogo entre 1936 e 1939, um dos conflitos mais mortíferos do século XX e palco do confronto ideológico entre os republicanos (apoiados por anarquistas e comunistas) e os fascistas – nacionalistas de Franco.



Fuga para a guerra em segredo

Rodrigo Leite de Faria tinha apenas 19 anos quando centenas de oficiais espanhóis se revoltaram contra o governo e saíram dos quartéis para tomar o poder. Tentavam derrubar um executivo eleito de forma democrática, cujas reformas progressistas chocavam com a sua visão conservadora da sociedade. Nos seus planos, este seria um golpe brutal e rápido, mas depressa evoluiu para uma guerra civil onde um ódio sem limites conduziu a cenas da maior selvajaria.



Em Portugal todos os esforços passavam por glorificar Franco. Nos jornais e na rádio era constante a propaganda em defesa das ideias dos nacionalistas, e não tardou que vários portugueses tomassem a decisão de se alistar na Legião, um corpo de elite que aceitava estrangeiros e oferecia uma disciplina de ferro. Rodrigo Leite de Faria era um estudante idealista e irrequieto, com sede de aventura, decidido a defender os ideais fascistas então em voga.



Ao fim de um ano a ler sobre uma guerra que se desenrolava do outro lado da fronteira, no Verão de 1937 saiu da casa dos pais em segredo. Para trás ficava a casa senhorial da sua infância, e o jardim feito de canteiros onde duas grandes palmeiras faziam sombra aos banquinhos onde brincara. De Leça da Palmeira percorreu quase 500 quilómetros até Talavera de La Reina (entre Cáceres e Madrid), onde se alistou na Legião.



Segundo o seu processo da Legião, consultado pela SÁBADO num quartel em Ceuta, foi no dia 2 de Julho de 1937 que assinou um contrato com aquele corpo de elite, começando então a duríssima instrução legionária que o deveria transformar num militar obediente e profissional. Contudo, a guerra entrava numa fase em que as grandes batalhas causavam autênticas razias nas tropas e, ao fim de uma semana, já estava a caminho da linha da frente, a seu próprio pedido. No dia 9 foi incorporado na 51ª Companhia da XIII Bandeira (unidade similar ao batalhão), e ao fim de apenas três dias foi baleado no pescoço durante a batalha de Brunete. Foi assistido no Hospital Militar de Cáceres, mas em menos de um mês estava de volta à sua unidade e rumou à Frente do Aragão. Tinha sido promovido a cabo por méritos de guerra e participou em intensos combates, mas a verdadeira prova de fogo chegou quando a sua unidade se encontrou no caminho de uma importante ofensiva republicana, e enfrentou o risco de ser aniquilada.



Luta em Fuentes de Ebro

Ao amanhecer o dia 13 de Outubro, Rodrigo Leite de Faria teve uma das visões mais intimidantes da sua vida. Dezenas de tanques BT-5 começavam a colocar-se em posição para um ataque em força e a sua unidade estava no caminho de um autêntico rolo compressor.



Não tardou muito para a artilharia republicana romper o silêncio com um poderoso bombardeamento de saturação, seguindo-se um ataque aéreo com 27 aviões a largarem as suas bombas em Fuentes de Ebro e nas trincheiras em redor. Era o preâmbulo do inevitável assalto. Meia centena de tanques BT-5 formaram em linha e começaram a rolar na direcção dos legionários, com vários soldados a bordo de cada viatura. Iam agarrados às torres ou estendidos sobre os motores, e atrás da formação blindada começavam a formar-se os grupos de infantaria que deveriam juntar-se ao ataque.



A situação afigurava-se dramática para os homens da XIII Bandeira, cuja artilharia antitanque primava pela ausência, mas os legionários eram veteranos que conseguiam reagir perante os cenários mais difíceis e não tardaram a adoptar uma estratégia para enfrentar o perigo: primeiro abriram fogo sobre os soldados que vinham à "boleia" nos tanques e abateram a maioria daqueles homens. Leite de Faria, que comandava uma pequena guarnição numa posição avançada, preparou-se para o embate e esperou até o primeiro tanque estar suficientemente próximo para se lançar sobre ele. Subitamente, uma escotilha abriu-se e um dos tripulantes surgiu de pistola em punho para enfrentar o português. Soou um disparo e Leite de Faria caiu por terra a sangrar do braço. O tanque continuou a rolar, mas o português ergueu-se e conseguiu alcançá-lo pela retaguarda, lançando uma granada através de uma escotilha aberta que liquidou a tripulação e pôs o tanque fora de combate. Apesar de ferido recusou-se a ser retirado da batalha e perseguiu outro tanque, lançando sobre ele um cocktail molotov que o incendiou e destruiu. Não tardou muito para que o assalto republicano começasse a perder ímpeto e acabasse por se esgotar, perante a resistência encarniçada dos legionários. Só depois de terminar o combate é que o futuro genro de Ricardo Espírito Santo acedeu a receber os primeiros curativos, sendo transportado para um hospital onde ficou a recuperar dos ferimentos.



Os campos de Fuentes de Ebro ficaram repletos de cadáveres e vários tanques foram destruídos ou capturados, mas o preço a pagar pela vitória foi elevado: dezenas de legionários também morreram ou ficaram feridos. Os oficiais da bandeira ficaram rendidos à bravura do cabo lusitano e não pouparam nos elogios. Como recompensa (e em reconhecimento pelos seus dotes de comando), foi proposto para o curso de oficiais milicianos e enviado para a Academia Militar de Ávila.



O "problema" de ser português

Ávila, uma velha cidade medieval entre Madrid e Salamanca, é conhecida pelos seus conventos e muralhas imponentes. Durante a guerra albergou uma das academias onde os nacionalistas formavam oficiais milicianos para alimentar uma guerra em constante expansão. Leite de Faria estava confortável neste ambiente, até ao dia em que foi chamado ao gabinete do director que tinha um problema para lhe expor: se quisesse ser oficial do exército espanhol, teria de abdicar da nacionalidade portuguesa – a lei militar assim o exigia. O português deverá ter ficado surpreendido perante a situação, mas garantiu que não abdicaria de ser português, resposta que repetiu mais tarde quando de novo foi informado de que teria de ter nacionalidade espanhola para ser oficial.



O assunto acabou por ficar adormecido entre a burocracia militar, e concluído o curso era um alferes a aguardar colocação. De Ávila seguiu para a linha da frente, e a 23 de Janeiro de 1938 foi colocado no comando de uma secção da 22ª Companhia. Pertencia à VI Bandeira, unidade veterana integrada na 13ª Divisão, a famosa Mão Negra, mas oito dias mais tarde foi despromovido para o seu antigo posto e retiraram-lhe o comando da secção por ser estrangeiro. Foi um rude golpe, mas nada que o impedisse de continuar a combater até voltar a ser ferido.



Foi por esta altura que a Missão Militar Portuguesa, que acompanhava o exército nacionalista e apoiava os legionários portugueses, tomou a seu cargo a defesa de Leite de Faria. O capitão Botelho Moniz era um destacado oficial da missão militar e Teotónio Pereira o embaixador de Portugal junto dos nacionalistas. Ambos escreveram diversas cartas às autoridades espanholas a dar conta da injustiça daquele acto e pediram uma solução digna para o português. Além disso, Botelho Moniz conseguiu a sua transferência para a Missão Militar até se resolver a situação e escreveu ao chefe da missão a dar conta da história daquele português: "Foi ferido quatro vezes em combate, praticou inúmeros actos de heroísmo, revelou qualidades excepcionais de comando e acha-se proposto, duas vezes, para a concessão da Medalha Militar Espanhola. Por entre dezenas de oficiais heróicos e distintos, considero-o [o] melhor subalterno português que serviu em Espanha."



"Vida tão cheia de perigos"

Após longos meses de troca de correspondência, a 22 de Setembro de 1938, Franco ordenou que Leite de Faria fosse readmitido como oficial sem abdicar da nacionalidade portuguesa, com a condição de que esta situação cessaria quando terminasse o conflito. O pai, que acompanhou todo o processo, não hesitou em escrever uma carta de agradecimento ao brigadeiro Anacleto dos Santos, oficial da Missão Militar, manifestando "enormíssima gratidão" por tudo quanto tenham feito a favor do filho – "ao qual tanto quero e cuja vida tão cheia de perigos e incertezas me tem envelhecido muitos anos".



O orgulho pelo comportamento do seu Rodrigo era imenso, mas aliado a esse sentimento vinha o receio de que um dia chegasse a notícia mais temida: "Estou bastante doente e vivo sob a dolorosa impressão de que não mais voltarei a ver aquele meu querido filho. Embora Deus o tenha acompanhado sempre, quem sabe se o seu regresso a Portugal – se for possível – não será já demasiado tarde." Quando António Leite de Faria escreveu esta carta, o seu filho já estava na Catalunha a participar em intensos combates, e foi por pouco que a profecia não se concretizou.



Nos montes escarpados que rodeavam o vértice de Cogul, a menos de 100 quilómetros de Barcelona, as temperaturas atingiam valores negativos durante o Inverno e os caminhos não permitiam a passagem de veículos. Aqueles montes eram a linha da frente que dividia o exército de Franco do exército republicano, e durante quatro dias a XVI Bandeira da Legião tinha lançado assalto atrás de assalto contra as posições do exército republicano, esbarrando numa defesa tão intrépida quanto desesperada. A 30 de Dezembro de 1938, chegou a vez de a 61ª Companhia liderar o ataque e tentar a conquista da cota 615, uma elevação fundamental para controlar o vértice de Cogul. O plano passava por um assalto à baioneta, através de um golpe de mão que surpreendesse os defensores. Com a companhia a observar, o tenente Berenguer avançou com os seus homens de forma discreta, mas não tardou a ser descoberto e uma chuva de balas chacinou aquela secção de legionários.



Nas trincheiras da 61ª Companhia estava o jovem tenente Rodrigo Leite de Faria, que tinha acabado de completar 21 anos, e observou toda aquela chacina com a consciência de que dentro em breve lhe caberia liderar o próximo assalto. Comandava uma secção composta por dois pelotões e tinha sob o seu comando 36 sargentos, cabos e legionários. Como já era costume na Legião, cada homem encaixou a baioneta na ponta do seu fuzil e verificou os carregadores de munições e as granadas no cinturão. Depois colocaram-se em linha à espera da ordem do seu tenente. Desta vez não havia dúvidas, os republicanos estavam à sua espera e o factor -surpresa estava perdido.



Ataque suicida

Os momentos antes do ataque devem ter sido de grande tensão, mas quando Rodrigo Leite de Faria avançou foi seguido pelos seus homens, que um a um foram caindo no solo numa repetição do massacre anterior. Apesar do cenário de terror que o rodeava e das balas que silvavam no ar, o jovem tenente continuou em frente até chegar às trincheiras dos defensores republicanos. Já só restavam 11 homens e ainda faltava tomar aquelas posições, mas os sobreviventes não hesitaram em atirar as suas granadas para o interior das trincheiras antes de se lançarem numa luta corpo a corpo.



O combate terminou de forma rápida e o que parecia ser uma missão suicida acabou numa vitória inesperada. Os soldados republicanos que sobreviveram aos combates bateram em retirada, deixando para trás os mortos e os feridos, e um comissário político aterrorizado perante a perspectiva de ser fuzilado. Levado à presença de Rodrigo Leite de Faria, o português assegurou-lhe que nada lhe aconteceria, assim como a todos os que se entregassem. O comissário, confiante na palavra do tenente, predispôs-se a ir buscar alguns soldados que se queriam entregar e passados alguns momentos voltou com 20 homens. Leite de Faria cumpriu a sua promessa e entregou aqueles homens no Posto de Comando do seu agrupamento, contente pela vitória alcançada e por ter conseguido evitar mais derramamento de sangue.



A proeza não passou despercebida à Missão Militar Portuguesa, tendo o tenente Esmeraldo Nobre (que tinha sido destacado para a sua unidade) elaborado um relatório elogioso sobre este episódio, consultado pela SÁBADO no Arquivo Histórico Militar. Por aquele feito, Leite de Faria foi proposto para a Medalha Militar Individual, a segunda maior condecoração atribuída pelo exército espanhol, ainda que a satisfação que pudesse estar a sentir naquele momento tenha acabado por ter um fim abrupto. O comissário e os restantes prisioneiros foram afinal fuzilados a sangue frio e jaziam numa vala comum – o comandante do agrupamento atraiçoou a promessa feita pelo tenente português.



Deste episódio foi feita uma eloquente descrição pelo tenente Esmeraldo Nobre, que relatou como Leite de Faria ficou angustiado com o fuzilamento daqueles homens e que "só não saiu da bandeira para que não duvidassem do valor dele". Referiu também que era extremamente correcto com os seus camaradas espanhóis, excepto quando "algum oficial espanhol tentava referir-se a Portugal desprimorosamente, aí transfigurava-se e respondia-lhe, conforme os casos, com fina ironia ou extrema violência".



A 9 de Março, o tenente e a sua unidade estavam fora de perigo e acantonados perto da cidade de Plasencia. Era um período de descanso após as duras jornadas que culminaram na conquista de Barcelona, mas ainda assim não se abdicava da instrução militar para estarem prontos para a ofensiva final. Rodrigo Leite de Faria aproveitou o tempo na retaguarda para escrever ao capitão Botelho Moniz, informando-o de que tinha recebido uma licença para ir a Portugal rever a família.



O regresso a Portugal

A 1 de Abril o conflito chegou ao fim e Franco declarou a vitória dos nacionalistas. Rodrigo Leite de Faria foi então chamado a Madrid para participar no desfile da vitória, que se realizou a 19 de Maio, e no dia 4 de Junho foi a vez de Salamanca receber os Viriatos portugueses. Era a última etapa antes da viagem de volta para Portugal e diversos oficiais e dignatários acorreram à cerimónia de despedida. Quatro dias mais tarde foi Lisboa a receber os Viriatos em clima de festa, e o seu pai podia finalmente respirar de alívio.



Em Portugal continuou a carreira que começara em Espanha, como oficial miliciano, percorrendo diversos quartéis do País ao longo dos anos seguintes. Segundo recorda a família, passou pela Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, pela Trafaria, pela GNR, e acabou por estar entre os fundadores dos pára-quedistas.



Durante a II Guerra Mundial terá aparentemente mantido um nível de intervenção que o levou a ser preso pela polícia política, segundo uma nota da Legião Portuguesa consultada pela SÁBADO na Torre do Tombo: "A 2/2/1944 encontra-se preso pela PVDE [Polícia de Vigilância e Defesa do Estado] e está seriamente comprometido. Parece estar ligado a alguém no serviço alemão." Não foi localizada a sua ficha na polícia política, nem outros documentos ou relatos que permitam perceber a detenção. O seu papel neste incidente permanece um mistério, mas não o impediu de prosseguir a carreira até atingir a patente de capitão, servindo de oficial de ligação na visita que o generalíssimo Franco realizou a Portugal em 1949.



No início dos anos 50 frequentava os bailes do Casino Estoril, local de encontro da alta sociedade de então. Foi aí que conheceu Rita Espírito Santo e começou a história que os levaria a casar em 1952.



"Querido Rodrigo" ou "caro Rodrigo"

Apesar de serem de mundos muito diferentes, a relação com o sogro acabou por se tornar próxima. Ao ponto de, em Outubro de 1954, e quando se encontrava de serviço na Índia, Leite de Faria ter escrito ao banqueiro (avô de Ricardo Salgado) pedindo-lhe que sondasse Salazar sobre uma operação militar contra os indianos que tinham ocupado os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli. Se Salazar concordasse, o banqueiro deveria endereçar uma carta ao genro a começar por "Querido Rodrigo". Em caso negativo escreveria "Caro Rodrigo". O ditador não terá desejado assumir tal risco, e Ricardo Espírito Santo terá escrito uma carta ao seu "Caro Rodrigo" que acabou com aquele projecto.



De volta a Portugal, Rodrigo Leite de Faria investiu quase tudo na reconstrução de um palácio no Sobralinho, que teria pertencido a Armindo Monteiro, antigo embaixador de Portugal no Reino Unido. O sogro comprou a propriedade e Rodrigo dedicou-se a recuperar o palácio que transformou no lar de uma família em crescimento. Rodrigo e Rita tiveram um filho e duas filhas, mas em 1955 sofreram um rude golpe, quando Ricardo Espírito Santo faleceu.



De militar, Leite de Faria passou a empresário, primeiro nas empresas da família Espírito Santo e depois com os seus próprios negócios. Fundou a Congel, uma empresa de pesca baseada em Cabo Verde que lhe permitiu voltar a um território ultramarino que conhecera quando era militar e pelo qual tinha uma paixão. Organizava festas e convivia com figuras como Cesária Évora.



A família recorda o PREC que sucedeu ao 25 de Abril de 1974 como um momento traumático na sua vida. A Congel foi entregue ao Estado cabo -verdiano e Rodrigo terá ficado com as dívidas por saldar. Nos meses que se seguiram, voltaram-lhe à memória os anos trágicos da guerra civil espanhola e o temor de que Portugal estivesse à beira de sofrer um destino similar. O arquitecto Almeida Araújo, antigo dirigente do Partido Liberal [de Direita] contou na sua biografia A Vida aos Pedaços que, na noite de 28 de Setembro de 1974, se refugiou em casa de Mary Espírito Santo, a sogra de Rodrigo Leite de Faria – e pediu ao militar que fosse a sua casa, mesmo ao lado, para retirar o dinheiro do cofre e assim poder dispor de meios para preparar uma eventual fuga.



A democracia ainda dava os primeiros passos quando Rodrigo Leite de Faria morreu, a 8 de Julho de 1977. Mal poderia imaginar que a família Espírito Santo iria reconstruir o império perdido durante o PREC, e menos ainda o desastre que viria a ocorrer, com o desmoronar do BES, liderado pelo seu sobrinho Ricardo Salgado.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 695, de 24 de Agosto de 2017.